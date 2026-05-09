"Чем больше денег, тем громче крик": как Зеленский кусает руку, которая его кормит
"Чем больше денег, тем громче крик": как Зеленский кусает руку, которая его кормит

10:20 09.05.2026 (обновлено: 10:46 09.05.2026)
 
Европейские лидеры все чаще выражают раздражение резкой и поучительной риторикой Владимира Зеленского, который, забыв о дипломатическом этикете, перешел на "повелительный тон" по отношению к союзникам. Об этом 9 мая написала газета Politico, называя текущий момент самой низкой точкой в отношениях Киева и Брюсселя с начала боевых действий
Авторы издания отмечают, что в этом году украинский политик заметно изменил манеру общения с партнерами, от которых прямо зависят поставки оружия и финансовые потоки.
"Европа устает от нотаций Зеленского. Он стал охотнее читать лекции европейским лидерам. Он перешел на более резкий и повелительный тон в общении с союзниками. И это вызывает раздражение", — говорится в материале.
Бывший высокопоставленный украинский дипломат, опрошенный изданием, признал: "В настоящее время отношения между Киевом и Брюсселем находятся в напряженном состоянии и, вероятно, достигли своей низшей точки за все время войны".
Конфликтный характер диалога проявился особенно ярко на неформальном саммите ЕС на Кипре в апреле. Как сообщает Politico, Зеленский подвергся жесткой критике со стороны других европейских лидеров из-за его непримиримой позиции по членству Украины в Евросоюзе. Он отказался от идеи поэтапного вступления, растянутого на годы, чем вызвал отторжение.
"Его риторика рискует оттолкнуть тех самых партнеров, на которых Украина полагается в вопросах оружия и дипломатической поддержки, а также в финансовом плане — только в прошлом месяце ЕС дал добро на выделение кредита в 90 млрд евро", — предупреждает издание.
Отношение к США у Киева тоже меняется. По словам бывшего советника Зеленского, украинский политик уже близок к тому, чтобы заявить: "Мы больше не имеем дела с администрацией Трампа". Однако собеседник Politico отмечает, что пока Вашингтон продолжает схему продажи ракет для Patriot через Германию, Киев готов терпеть.
Примечательно, что, по мнению экс-советника, "раскол между США и ЕС в значительной степени подстегнул Зеленского к ужесточению его риторики". Почувствовав разногласия между Вашингтоном и Брюсселем, глава киевского режима решил усилить нажим на тех, кого считает слабее.
Дополнительную уверенность Зеленскому, как пишет Politico, придали недавние контракты Украины на поставку беспилотников в страны Персидского залива. Киев решил, что теперь может использовать эти соглашения в качестве рычага влияния и заручиться поддержкой арабских монархий.
"Это только усиливает его резкость в отношениях с европейцами", — подчеркивает издание, констатируя, что вместо благодарности Брюссель получает от Киева все более высокомерное и требовательное поведение.
Между тем сегодня стало известно, почему Зеленскому выгодна война: ответ в коррупционных схемах Умерова. Новые подробности громкого коррупционного скандала, в котором оказались замешаны ближайшие соратники Владимира Зеленского, проливают свет на истинные причины, по которым киевский режим саботирует мирные переговоры с Россией.
