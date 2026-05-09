ВСУ признают, что держаться осталось недолго. Что происходит на фронте

Украинский военный с позывным "Мучной", известный своими откровенными оценками ситуации на линии соприкосновения, вновь сообщает о бедственном положении ВСУ. Об этом и других событиях с фронта 9 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-09T11:06

По данным военного ВСУ и информации с украинских источников, российские войска усилили давление сразу на нескольких направлениях, растягивая оборону противника и методично уничтожая его тыловую инфраструктуру.Константиновка под клещамиОсновное давление на Константиновском направлении, как признают украинские источники, ВС РФ формируют с южного, юго-западного и восточного флангов. Российские подразделения одновременно растягивают оборону ВСУ, нанося удары артиллерией и FPV-дронами по логистическим цепочкам.Наиболее тяжелые бои идут в районах микрорайонов Красное Местечко, "7 Ветров", "Солнечный", а также у Старого Села и Сантуриновки. Российские штурмовые группы малыми подразделениями продвигаются через застройку и лесопосадки, закрепляясь даже в полностью разрушенных кварталах.Украинская сторона подтверждает отдельные успехи ВС РФ и рост давления в направлении микрорайонов Железнодорожный и Шанхай. По району Гора российская артиллерия и минометы ведут практически непрерывную работу, разрушая укрепления и серьезно осложняя маневрирование резервов ВСУ.Славянско-Лиманское направление: дроны против логистикиНа Славянско-Лиманском направлении ВС РФ продолжают расширять "серую зону" западнее Федоровки Второй в сторону Дибровы. Российские подразделения сочетают действия пехотных групп с массированным применением FPV-дронов и артиллерии.Украинские военные отмечают постоянный огневой контроль российских сил над подступами к лесным массивам и районам у Озерного. Удары также наносятся по району базы "Акватория-Лиман", где ВС РФ уничтожают возможные укрытия и маршруты переброски резервов.В районе Красного Лимана российские подразделения усиливают давление на логистику ВСУ: дроны активно работают по дорогам снабжения, технике и транспорту, серьезно осложняя ротации и подвоз боеприпасов.По признанию украинской стороны, российская армия системно комбинирует пехотное давление, артиллерию и беспилотники, постепенно расшатывая оборону противника на всем участке фронта. Ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться, констатирует "Мучной".Другие новости СВО: 🟥 В городе Шебекино при атаке дрона ВСУ ранен боец "Орлана". Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. 🟥 Аэропорты Владикавказа и Грозного возобновили работу — Росавиация. 🟥 Об атаке дрона на ТЦ в Разумном Белгородской области сообщают местные Телеграм-каналы.О том, что сейчас происходит в столице, — в публикации Парад Победы начался в Москве. Жители Украины тайно следят за торжеством на Красной площади.

