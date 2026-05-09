ВС РФ давят на Константиновку с запада и востока. Фронтовая сводка - 09.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260509/vs-rf-davyat-na-konstantinovku-s-zapada-i-vostoka-frontovaya-svodka-1078774863.html
ВС РФ давят на Константиновку с запада и востока. Фронтовая сводка
ВС РФ давят на Константиновку с запада и востока. Фронтовая сводка - 09.05.2026 Украина.ру
ВС РФ давят на Константиновку с запада и востока. Фронтовая сводка
В день 81-й годовщины Великой Победы военнослужащие группировок "Центр" и "Южная" подняли копии Знамени Победы над освобожденными территориями в ДНР. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 9 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-09T09:01
2026-05-09T09:01
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
сводка сво
россия
украина
росавиация
бпла
спецоперация
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078334750_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_0f9b70f174c5f5f56240c2e544b375e7.jpg
Другие новости с поле боя:🟥 Военкоры канала "Дневник Десантника" опубликовали военную сводку за 8 мая. Российские войска продолжают успешное продвижение на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции.За сутки освобожден очередной населенный пункт, штурмовые группы закрепляются в Константиновке, а зона контроля расширяется до реки Волчья на Днепропетровском направлении.Константиновское направлениеВ районе Долгой Балки подразделения ВС РФ продолжают продвигаться с южного направления, действуя малыми штурмовыми группами. Бои идут в центральной части населенного пункта, однако полноценного закрепления на занятых рубежах пока не зафиксировано.От Ильиновки российские силы продвинулись в западной части Константиновки — до проспекта Ломоносова. Также отмечается успех в районе железнодорожного вокзала и восточнее города: наши подразделения продвинулись практически до трассы Т0504, что создает угрозу перекрытия важной логистической артерии противника.Днепропетровское направлениеРоссийские войска расширили контроль над территориями практически до границы с Запорожской областью — вплоть до реки Волчья. Таким образом, ВС РФ продолжают методичное расширение буферной зоны, отодвигая противника от стратегически важных рубежей.Славянское направлениеМинистерство обороны РФ официально сообщило об освобождении населенного пункта Кривая Лука на Славянском направлении. Взятие этого села улучшает тактическое положение российских войск и создает предпосылки для дальнейшего наступления в сторону Краматорска и Славянска.🟥 В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения, сообщает Росавиация.Накануне, 8 мая, Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением о введении трехдневного прекращения огня между Россией и Украиной. По словам американского лидера, режим тишины будет действовать 9, 10 и 11 мая. Украинская сторона, согласно заявлению Трампа и информации из американских источников, согласилась на трехдневное прекращение огня.Подробнее о том, как прекращение огня действует на самом деле, — в публикации Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078334750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c653baa571bf22b3fd39b6c747f3a9b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, россия, украина, росавиация, бпла, спецоперация, вс рф, наступление вс рф
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, сводка СВО, Россия, Украина, Росавиация, БПЛА, Спецоперация, ВС РФ, наступление ВС РФ

ВС РФ давят на Константиновку с запада и востока. Фронтовая сводка

09:01 09.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск
Военнослужащие 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В день 81-й годовщины Великой Победы военнослужащие группировок "Центр" и "Южная" подняли копии Знамени Победы над освобожденными территориями в ДНР. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 9 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
Другие новости с поле боя:
🟥 Военкоры канала "Дневник Десантника" опубликовали военную сводку за 8 мая. Российские войска продолжают успешное продвижение на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции.
За сутки освобожден очередной населенный пункт, штурмовые группы закрепляются в Константиновке, а зона контроля расширяется до реки Волчья на Днепропетровском направлении.
Константиновское направление
В районе Долгой Балки подразделения ВС РФ продолжают продвигаться с южного направления, действуя малыми штурмовыми группами. Бои идут в центральной части населенного пункта, однако полноценного закрепления на занятых рубежах пока не зафиксировано.
От Ильиновки российские силы продвинулись в западной части Константиновки — до проспекта Ломоносова. Также отмечается успех в районе железнодорожного вокзала и восточнее города: наши подразделения продвинулись практически до трассы Т0504, что создает угрозу перекрытия важной логистической артерии противника.
Днепропетровское направление
Российские войска расширили контроль над территориями практически до границы с Запорожской областью — вплоть до реки Волчья. Таким образом, ВС РФ продолжают методичное расширение буферной зоны, отодвигая противника от стратегически важных рубежей.
Славянское направление
Министерство обороны РФ официально сообщило об освобождении населенного пункта Кривая Лука на Славянском направлении. Взятие этого села улучшает тактическое положение российских войск и создает предпосылки для дальнейшего наступления в сторону Краматорска и Славянска.
🟥 В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения, сообщает Росавиация.
Накануне, 8 мая, Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением о введении трехдневного прекращения огня между Россией и Украиной. По словам американского лидера, режим тишины будет действовать 9, 10 и 11 мая.
Украинская сторона, согласно заявлению Трампа и информации из американских источников, согласилась на трехдневное прекращение огня.
Подробнее о том, как прекращение огня действует на самом деле, — в публикации Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиясводка СВОРоссияУкраинаРосавиацияБПЛАСпецоперацияВС РФнаступление ВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:37Перемирие на День Победы и обмен пленными. Хроника событий на утро 9 мая
09:16"День гордости со слезами на глазах": Песков раскрыл детали празднования 9 Мая Владимиром Путиным
09:01ВС РФ давят на Константиновку с запада и востока. Фронтовая сводка
09:00Музыкальный дуэт Макрона и Пашиняна, предсмертное послание Эпштейна и 9 мая. Неделя необычных фотофактов
08:46Что происходит в России, на Украине и международной арене. Главное за ночь 9 мая
08:31Почему Зеленскому выгодна война: ответ в коррупционных схемах Умерова
08:16Как мир празднует 9 Мая вместе с Россией
08:01"Бегут с тонущего корабля": киевляне массово покидают столицу до "массированного ответа" ВС РФ
08:00Безоговорочная капитуляция в два приёма: как сдавалась Германия
07:45Парадокс 9 Мая: Трамп продлевает тишину, а Зеленский запускает дроны на Россию
07:30Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ
07:02Мой "Бессмертный полк": о личном в День Победы
06:45Зрада Экспресс: декоммунизация до костей и память, которую не стереть. День Победы вопреки
06:35Проклятая Ї
06:30Одна семья. Две истории героев Победы
06:25Оба моих деда дошли до Берлина
06:20Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин
06:15Ярость благородная
06:10Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше
06:05Искандер Хисамов: Отец не любил вспоминать о войне
Лента новостейМолния