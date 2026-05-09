Путин поздравил россиян с Днем Победы: "Сохранение памяти — дело чести"
Президент России Владимир Путин выступил на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства поздравил военнослужащих и всех граждан страны со священным праздником, подчеркнув объединяющую роль заботы об Отчизне и преемственность поколений. Об этом 9 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
Путин назвал 9 Мая днем, который навсегда останется в сердце каждого россиянина, а сохранение памяти о войне — делом чести для народа.
Главное из выступления президента:
О подвиге народа — именно народ Советского Союза спас весь мир от нацизма. Русский солдат принес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы в годы Великой Отечественной войны. Нацисты вероломно напали на СССР, хотели истребить и поработить его многонациональный народ. Начало войны президент назвал одной из самых скорбных дат в истории России.
О единстве России — забота об Отчизне объединяет всю страну, независимо от национальности и вероисповедования.
О связи поколений — великий подвиг победителей вдохновляет сегодня участников специальной военной операции. Бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.

"Победа всегда была и всегда будет за нами. <...> Я уверен, что наше дело правое. Мы вместе", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что, как и их деды и прадеды в 1945-м, современные воины сражаются за безопасность России и право народа жить по своим законам. Завершил президент свое выступление традиционным поздравлением с Днем Победы и пожеланием мира и процветания России.
О том, что сейчас происходит в столице, — в публикации Парад Победы начался в Москве. Жители Украины тайно следят за торжеством на Красной площади.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
