Путин поздравил россиян с Днем Победы: "Сохранение памяти — дело чести"
Президент России Владимир Путин выступил на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства поздравил военнослужащих и всех граждан страны со священным праздником, подчеркнув объединяющую роль заботы об Отчизне и преемственность поколений. Об этом 9 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-09T10:51
Путин назвал 9 Мая днем, который навсегда останется в сердце каждого россиянина, а сохранение памяти о войне — делом чести для народа.
Главное из выступления президента:
О подвиге народа — именно народ Советского Союза спас весь мир от нацизма. Русский солдат принес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы в годы Великой Отечественной войны. Нацисты вероломно напали на СССР, хотели истребить и поработить его многонациональный народ. Начало войны президент назвал одной из самых скорбных дат в истории России.
О единстве России — забота об Отчизне объединяет всю страну, независимо от национальности и вероисповедования.
О связи поколений — великий подвиг победителей вдохновляет сегодня участников специальной военной операции. Бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
"Победа всегда была и всегда будет за нами. <...> Я уверен, что наше дело правое. Мы вместе", — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что, как и их деды и прадеды в 1945-м, современные воины сражаются за безопасность России и право народа жить по своим законам. Завершил президент свое выступление традиционным поздравлением с Днем Победы и пожеланием мира и процветания России.