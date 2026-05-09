https://ukraina.ru/20260509/vsenarodnoe-edinstvo-na-krasnoy-ploschadi-zavershilsya-parad-v-chest-81-y-godovschiny-pobedy-1078776925.html

Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины Победы

Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины Победы - 09.05.2026 Украина.ру

Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины Победы

Торжественным маршем войск и прохождением военной техники завершился военный парад на Красной площади, посвященный Дню Победы. В этом году праздничное шествие приобрело особое символическое значение, объединив ветеранов Великой Отечественной, героев СВО и иностранных союзников. Об этом 9 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-09T11:36

2026-05-09T11:36

2026-05-09T11:36

новости

россия

красная площадь

польша

владимир путин

александр лукашенко

9 мая

парад победы

парад

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/09/1078776800_1:0:1891:1063_1920x0_80_0_0_d8db193b29289d9d2dc8c4c28e5d1cdd.jpg

Главные события парада:Президент России Владимир Путин наблюдал за ходом парада вместе с ветераном Великой Отечественной войны адмиралом Светом Туруновым и ветераном СВО полковником Леонидом Рыжовым. Адмирал Турунов участвовал в освобождении Польши и Чехословакии и был тяжело ранен 24 марта 1945 года при освобождении города Зарау. Полковник Рыжов принимал участие в СВО с 24 февраля 2022 года — под его руководством освобождено более двух десятков населенных пунктов ЛНР.Расчет военнослужащих Корейской народной армии впервые прошел по брусчатке главной площади страны, став ярким символом братства по оружию.По Красной площади торжественным маршем прошли парадные расчеты военнослужащих — участников специальной военной операции. Их подвиги — продолжение ратных традиций победителей.В ходе трансляции зрителям показали работу расчетов, несущих боевое дежурство на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Воздушно-космических сил (ВКС) и Военно-Морского Флота (ВМФ). Таким образом, в параде на площади были задействованы все виды Вооруженных сил РФ.Торжественное шествие возглавлял командующий Сухопутными войсками генерал армии Андрей Мордвичев. Кульминацией торжеств стали праздничные залпы в честь Дня Победы, прогремевшие над столицей.После завершения военного парада Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии приняли участие иностранные гости, прибывшие в Москву на празднование 9 Мая. Память участников Великой Отечественной войны почтили президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также лидеры других дружественных стран.Парад и последующая церемония еще раз подтвердили: Россия помнит своих героев и свято чтит подвиг поколения победителей, опираясь на их мужество в борьбе за будущее Родины, а единство стран постсоветского пространства в этот день остается незыблемым.Ранее стало известно, что президент России Путин поздравил россиян с Днем Победы: "Сохранение памяти — дело чести".

россия

красная площадь

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, красная площадь, польша, владимир путин, александр лукашенко, 9 мая, парад победы, парад, день победы