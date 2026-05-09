Путин дал торжественный прием в Кремле для иностранных делегаций к 9 Мая - 09.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260509/putin-dal-torzhestvennyy-priem-v-kremle-dlya-inostrannykh-delegatsiy-k-9-maya-1078777634.html
Путин дал торжественный прием в Кремле для иностранных делегаций к 9 Мая
Путин дал торжественный прием в Кремле для иностранных делегаций к 9 Мая - 09.05.2026 Украина.ру
Путин дал торжественный прием в Кремле для иностранных делегаций к 9 Мая
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле торжественный прием для глав делегаций иностранных государств и почетных гостей, которые прибыли в Москву на мероприятия, посвященные 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-05-09T12:10
2026-05-09T12:10
новости
россия
кремль
красная площадь
владимир путин
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/13/1076982509_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3b504c89adfe0020879cbd6550c3aeae.jpg
🟦 Путин на приеме в Кремле заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров.🟦 Он также сказал, что Россия никогда не делила Победу на свою и чужую, и чтит память о боевом союзничестве.🟦 Путин отметил, что народы Советского Союза внесли решающий вклад в разгром нацизма, но в России чтут и вклад стран антигитлеровской коалиции.🟦 Нужно жестко пресекать попытки фальсификации истории Второй мировой войны, героизации нацистов, заявил Путин.🟦 Владимир Путин выпил фронтовые 100 грамм в честь Дня Победы. Президент России предложил тост за поколение победителей во время торжественного приема в Кремле.Военный парад на Красной площади завершился маршем войск и проходом техники. В этом году, как сообщает телеграм-канал "Украина.ру" от 9 мая, шествие символически объединило ветеранов ВОВ, героев СВО и зарубежных гостей. Подробнее в материале Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины ПобедыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие на День Победы и обмен пленными. Хроника событий на утро 9 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
кремль
красная площадь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/13/1076982509_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_375197d66ef7736badc8556398c4da90.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кремль, красная площадь, владимир путин, украина.ру
Новости, Россия, Кремль, Красная площадь, Владимир Путин, Украина.ру

Путин дал торжественный прием в Кремле для иностранных делегаций к 9 Мая

12:10 09.05.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле торжественный прием для глав делегаций иностранных государств и почетных гостей, которые прибыли в Москву на мероприятия, посвященные 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 Путин на приеме в Кремле заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров.
🟦 Он также сказал, что Россия никогда не делила Победу на свою и чужую, и чтит память о боевом союзничестве.
🟦 Путин отметил, что народы Советского Союза внесли решающий вклад в разгром нацизма, но в России чтут и вклад стран антигитлеровской коалиции.
🟦 Нужно жестко пресекать попытки фальсификации истории Второй мировой войны, героизации нацистов, заявил Путин.
🟦 Владимир Путин выпил фронтовые 100 грамм в честь Дня Победы. Президент России предложил тост за поколение победителей во время торжественного приема в Кремле.
Военный парад на Красной площади завершился маршем войск и проходом техники. В этом году, как сообщает телеграм-канал "Украина.ру" от 9 мая, шествие символически объединило ветеранов ВОВ, героев СВО и зарубежных гостей. Подробнее в материале Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины Победы
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие на День Победы и обмен пленными. Хроника событий на утро 9 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКремльКрасная площадьВладимир ПутинУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:54Минтранс: ситуация с полётами на Юге страны нормализуется
13:49Бельгия решила передать Украине все свои F-16, пока Норвегия разбирается с "коробочными" поставками
13:42В Кишинёве люди расступились, пропуская ветерана к Вечному огню. Главное к этому часу
13:35Праздник, который у них не отнять: от Донбасса до Индии
13:15День Победы в Минске: "Бессмертный полк" и почетный караул. От Брестской крепости до площади Победы
13:05Премьер-министр Словакии прибыл на торжественный приём в Кремле
13:00Парад Победы. Хроника событий на 13:00 9 мая
12:32"Холодное блюдо" Андрея Богдана: группа Коломойского снова вступает в борьбу за власть на Украине
12:26Медик, закрывшая собой солдата, стояла рядом с Путиным на параде в честь Дня Победы
12:20Песков: попыток срыва празднования Дня Победы в России не зафиксировано
12:15Что заставит встать на колени тех, кто активно милитаризируется, и какой будет новая война — Кнутов
12:13Военное кино против исторической амнезии, демарш Сердючки и Приходько. Культурные события недели
12:10Путин дал торжественный прием в Кремле для иностранных делегаций к 9 Мая
11:36Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины Победы
11:29Председатель парламента РС Ненад Стевандич: Нам русские не платили, чтобы мы боролись против нацистов
11:21"Пленки Миндича-2": хищения на АЭС, паника из-за журналистов и русский язык в элите
11:06ВСУ признают, что держаться осталось недолго. Что происходит на фронте
11:05Меч и щит: почему в войне дронов никто никогда не победит — жесткий прогноз Анпилогова
10:51Путин поздравил россиян с Днем Победы: "Сохранение памяти — дело чести"
10:36Парад Победы начался в Москве. Жители Украины тайно следят за торжеством на Красной площади
Лента новостейМолния