Президент США Дональд Трамп три дня назад заявлял, что введёт войска в любой штат или город, где беспорядки не прекратятся, но вскоре кардинально изменил своё мнение

Протестующие не покидают улицы американских городов, несмотря на выполнение их требования — полицейскому Дереку Шовину, задушившего коленом афроамериканца Джорджа Флойда, переквалифицировали обвинение с убийства третьей степени (непредумышленное убийство) на убийство второй степени (убийство без умысла при совершении тяжкого преступления). Таким образом, условным наказанием ему теперь не отделаться. Кроме того, под стражу помещены и остальные трое полицейских, участвовавшие в задержании Флойда — Томас Лейн, Ту Тао и Джей-Александер Кьюн (сам пришёл и сдался правоохранительным органам), — им предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени, судья установил каждому из них залог в $750 000. Если вина всех четверых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 40 лет. Америка в огне: Трамп и демократы могут, но не хотят прекратить беспорядки © AP, Alex Brandon

В стране пройдёт несколько церемоний прощания с Флойдом: первая из них состоялась 4 июня в Миннеаполисе и Нью-Йорке, на выходные запланировано мероприятие в городе Райфорд (Северная Каролина), 8 июня — в Хьюстоне (штат Техас), где его и похоронят на следующий день.

На митинге в Бруклине, на который собрались несколько тысяч человек, перед выступлением брата убитого на сцену поднялся мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, но толпа начала кричать, что не хочет слушать никаких политиков, однако когда к спокойствию призвала жена градоначальника афроамериканка Ширлейн Маккрэй, люди прислушались, и Билл де Блазио смог продолжить свою речь, в которой пообещал провести реформу местной полиции.

Тем временем власти Вашингтона, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Сан-Хосе отменили комендантский час, введённый на фоне массовых беспорядков.

Силовой сценарий под вопросом

Во вторник, 2 июня, президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Розовом саду Белого дома, предупредил, что введёт войска, чтобы покончить с «внутренним терроризмом», если тот или иной город или штат откажется предпринимать шаги, необходимые для защиты жизней и имущества жителей. Однако уже на следующий день в интервью телеканалу Newsmax TV на вопрос, будет ли он посылать военных в какие-либо города для урегулирования ситуации, ответил: «Я не думаю, что нам придётся это делать».

Не рады перспективе действовать против сограждан и военные. Даже глава Пентагона Марк Эспер, пожалуй, впервые позволил себе публично выступить против Трампа. На брифинге он заявил: «Я говорю это не только как министр обороны, но и как бывший солдат и национальный гвардеец. Военнослужащих можно задействовать только в самом крайнем случае и только в самых неотложных и сложных ситуациях. У нас нет такой ситуации». Так он выразил несогласие с намерением президента применить закон «О противодействии мятежу» от 1807 года, позволяющий ему задействовать армию для подавления волнений внутри страны. Кроме того, глава ведомства сказал, что не знал, зачем его пригласили пройтись с Трампом и другими официальными лицами от Белого дома к подожжённой церкви. Президент, как сообщают американские СМИ, был очень недоволен пресс-конференцией Эспера, которая якобы была не согласована с ним, и, по информации источников телекомпании NBC, даже собирался уволить его, однако в конечном итоге прислушался к рекомендациям своих помощников не затевать перестановки в правительстве за 5 месяцев до президентских выборов.

Не упустил возможности раскритиковать Трампа предыдущий глава Пентагона Джеймс Мэттис. Со страниц журнала The Atlantic он назвал Трампа «первым за его жизнь президентом, который не пытается объединить американских граждан, даже не пытается сделать вид, вместо этого он пытается американцев разделить», и добавил, что никогда не думал, что военнослужащих, как и он, дававших клятву охранять и защищать Конституцию, при каких-либо обстоятельствах отправят нарушать конституционные права своих сограждан. Трамп молчать, естественно, не стал и написал в Twitter: «Вероятно, единственное, что объединяет нас с Бараком Обамой, — это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я попросил его написать заявление об увольнении и чувствовал себя прекрасно. Его прозвище было «хаос», что мне не понравилось, и я сменил его на «бешеный пес». Мне не нравился его стиль «лидерства», как и многое другое в нём, и многие другие согласны с этим. Хорошо, что он ушёл!»

Хотя Трамп и демонстрировал готовность навести порядок жёстко и быстро, на самом деле, как сообщил информационному агентству Associated Press высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома, он не торопится привлекать армию к подавлению беспорядков, а цель его заключается в принуждении губернаторов штатов к более масштабному привлечению Национальной гвардии.

Влияние беспорядков на избирательную кампанию

Несмотря на акции протестов и ещё не побеждённый коронавирус, праймериз в стране продолжаются, и все события воспринимаются через призму надвигающихся выборов.

За планы силового разгона Трампа критикуют не только демократы, но и некоторые его однопартийцы. Возмущение республиканцев — сенатора от штата Мэн Сюзан Коллинз, сенатора от штата Небраска Бена Сасса, единственного темнокожего сенатора-республиканца Тима Скотта и других — вызвала история, произошедшая 1 июня, когда полицейские разгоняли активистов около Белого дома за час до наступления комендантского часа (то есть официально митинговать ещё можно было) при помощи слезоточивого газа, светошумовых гранат и резиновых пуль, чтобы президент смог пройти к сожжённой Епископальной церкви Святого Иоанна и сфотографироваться на её фоне с Библией в руках. Сенатор от штата Аляска Лиза Мурковски в свете последних событий заявила, что продолжит работать с администрацией Трампа, но не уверена, что будет голосовать за его переизбрание на второй срок. Однако говорить, что партия ополчилась против Трампа, было бы большим преувеличением — те, кто выступил с критикой Трампа, либо делают это не впервые, либо проводят избирательные кампании (одновременно с президентскими 3 ноября 2020 года в США пройдут выборы в Конгресс, по итогам которого переизберут весь состав Палаты представителей и треть Сената), а Мурковски — одна из немногих сенаторов-республиканцев, поддержавших Джеймса Мэттиса. Абзалов объяснил, почему самые жёсткие протесты проходят в американских штатах, которыми руководят демократы © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Всем, кто расценивает действия Трампа как поведение врага собственного народа, сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон в статье для газеты New York Times объяснил, что «закон «О противодействии мятежным действиям» не означает введения «военного положения» или конца демократии, как нелепо заявляют некоторые легковозбудимые критики, не знающие ни закона, ни нашей истории. Фактически федеральное правительство несёт предписанную Конституцией обязанность перед штатами «защищать каждый из них от внутренних беспорядков с применением насилия». Сенатор также напомнил, что правом применить армию для подавления гражданских беспорядков и мятежей, направленных против штата, федерального правительства, на нарушения Конституции, основных законов и прав граждан, пользовались несколько президентов США, причём из обеих партий: в 1950-е и 1960-е годы Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди и Линдон Джонсон — для разгона толп, выступавших против отмены расовой сегрегации в школах или представлявших угрозу жизни ни в чём не повинных людей и имуществу, Джордж Буш-старший — для разгона бунта в Лос-Анджелесе в 1992 году.

Сейчас, согласно национальным опросам, бывший вице-президент США Джо Байден опережает Дональда Трампа на 3% (45% и 42% соответственно), но это ещё совершенно ничего не значит — расклад сил меняется так же быстро, как ситуация в мире. От того, как в нынешней истории поведут себя кандидаты, в немалой степени зависит уровень поддержки избирателей. Немецкая газета N-TV считает, что если погромы и мародёрство в американских городах будут превалировать над мирными протестами, то стратегия Трампа на силовое подавление оправдает себя и укрепит его позиции в избирательной гонке. Байден не особо активно комментирует происходящее в стране, опасаясь лишиться голосов темнокожих — традиционного и надёжного электората Демократической партии. При этом он делает неоднозначные заявления: то в эфире популярного афроамериканского радиошоу он сказал: «Если вам трудно решить, за кого вы — за меня или за Трампа, то вы и не чёрный», то на онлайн-форуме, посвящённом проблемам борьбы с расизмом, в беседе с афроамериканцами говорит, что значительное большинство американцев — это достойные люди, которые хотят блага для своей страны, но 10-15% граждан — это не очень хорошие люди.

Среди экспертного сообщества есть мнение, что демократы попытаются спровоцировать повторение 1992 года — когда силовой разгон афроамериканцев полицейскими в Лос-Анджелесе перерос в масштабные беспорядки и это стоило республиканцу Бушу-старшему переизбрания на второй срок — и будут провоцировать Трампа на применение жёстких методов, чтобы затем обвинить в тирании против собственного народа.