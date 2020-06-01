Если мы ознакомимся с перечнем политических партий Украины, то, конечно, не найдём там никакой «партии войны», нет в списках политсилы с таким названием. Тем не менее, внутренняя и внешняя политика нынешнего государства на Украине определяется именно этой партией, пусть и не имеющей чётких формальных очертаний

Само слово «партия» — от латинского «partīre» — делить. Партия — это часть общества, в данном случае (если мы говорим о партии войны) самая воинственная часть украинского общества, включающая как политиков, так и силовиков, значительное число журналистов, блогеров и прочих «лидеров мнений», получивших свои бонусы после победы «евромайдана». Но украинское общество разделено. Кому-то бонусы, карьера, деньги, а кому-то — нищета, кровь и смерть. Кто-то агрессивно хочет войны, а кто-то втайне мечтает о мире.

Что было раньше

Итак, условная партия войны. Известны политики, которых можно без натяжек считать лидерами именно партии войны: Турчинов, Парубий, Яценюк, Порошенко, Аваков… Для них (и для многих других) выход из состояния войны чреват самыми серьёзными последствиями. Пусть не сразу, но с течением времени (уже мирного) обязательно станут выяснять и выяснят, кто стрелял на Майдане, кто организовал сожжение людей в Одессе, кто отдавал приказы открывать огонь на Донбассе.

Если гипотетически представить себе наступление мирного процесса и возвращения Донбасса в Украину, то неминуемо все эти вопросы — ответственности за развязывания гражданской войны в Украине встанут и, скорее всего, эти люди будут осуждены, если не судом обычным, то судом истории точно. От коллекционера до комбинатора, как от великого до смешного. И этот шаг Порошенко сделал © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поэтому (и по ряду других причин) лидеры партии войны кровно заинтересованы в том, чтобы война никогда не заканчивалась. И они сделали всё для этого — скажем, убийства на Майдане и «поезда дружбы» стали лучшими «агитпоездами» для крымчан, которые вскоре высказали своё мнение на известном референдуме и ушли в Украину. Призыв "москаляку на гиляку" (русского на виселицу" агитировал за выход из состава Украины исконно русских территорий Крыма и Донбасса лучше любых агитаторов. А это ведь — один из лозунгов позднего Майдана. И сегодня партия войны, объявившая на следующий день после госпереворота, 23 февраля 2014 года, крестовый поход против русского языка, русской культуры делает вид, что война началась после мартовского референдума в Крыму. Хотя все было наоборот — сначала объявили войну всему русскому в Украине и только потом состоялся референдум. И во главе этого антирусского движения стояли именно те, кто сегодня составляет неофициальную партию войны.

Деньги на крови

Кроме того, для лидеров и функционеров партии войны (к каким бы формальным партиям они ни относились) сама война является сверхприбыльным бизнесом — достаточно вспомнить хотя бы об оказавшейся слишком дорогой «стене Яценюка». Или сколько заказов за деньги МВФ было выполнено на заводе "Кузня на Рыбыльском", принадлежавшем тогда президенту Петру Порошенко. До сих пор остается нерасследованным увеличение в десятки раз цены бронемашин, которые выпускали предприятия Порошенко. Цену на них, сразу после назначения премьером его подельника Владимира Гройсмана, поднял кабинет министров.

И перекрывать обильные денежные потоки они вряд ли захотят.

Так же не расследованными (и, видимо, уже никогда не будут выяснены обстоятельства) массовой контрабанды, которой в зоне АТО на протяжение нескольких лет занимались подчиненные министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. О том, что контрабандой через линию разграничения шла в огромных массовых объемах (вплоть до эшелонов с углем и породой) знали все. А вот ни одного дела толком так и не было возбуждено. А те из волонтеров, кто пытался выйти на след контрабандистов, были показательно убиты.

«Просто перестать стрелять»

Большинство населения страны прекрасно видело, кто на войне зарабатывал, но, находясь по контролем спецслужб, которые в период президенства Порошенко возглавляли представители партии войны, вынуждено было молчать. А те, кто не моглчал, быстро оказывались за решеткой. Только журналистов, выступавших против войны, посадили около десятка, несколько чеголовек убили, в том числе Олеся Бузину, но никаких расследований и судебных процессов по эти убийствам так и не было доведено до логического конца. Поэтому "партия мира" не могла выступать открыто в период пятилетия Порошенко. Арсений Яценюк - киндер-сюрприз, ставший премьер-министром. В Украине иногда они возвращаются © скриншот ТВ

Та часть украинского общества, которая поддерживает условную «партию мира», прекрасно понимало, что страной руководят те, кто делает политику и бизнес на убийствах и гражданском противостоянии. Чем и объясняется убедительная победа на президентских выборах артиста Зеленского. Тот обещал ради достижения мира даже «встать на колени перед кем угодно». И люди проголосовали — не столько за него, сколько против Порошенко. Однако надежды на изменение курса после президентских выборов не оправдались.

Перед выборами Зеленский говорил, что войну на Донбассе закончить легко: «надо просто перестать стрелять». Стрелять не перестали, и, судя по всему, скоро не перестанут. Хотя сначала казалось, что какие-то шаги к миру сделаны — так, при Зеленском осуществили разведение сил в трёх точках и разблокировали переговоры в «нормандском формате».

«Однако затем новый президент заявил, что не пойдет на полное разведение сил в Донбассе. А это значит, что конца конфликту не видно. В итоге мы, наоборот, столкнулись с эскалацией ситуации: ОБСЕ теперь фиксирует резкое усиление обстрелов и рост количества жертв среди мирного населения. Что самое печальное, сейчас постоянно приходят сообщения о ранениях детей. Заметьте, все это — на территории ДНР и ЛНР. Но Зеленский, уже неоднократно посетивший Донбасс, ни разу не выразил сожаления по поводу погибших граждан Украины и раненых детей «с той стороны». В чем он совершенно не отличается от предшественника», — констатирует политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

При этом украинская делегация на встречах Контактной группы не демонстрирует готовности к поиску компромисса. Таким образом, Зеленский берёт на себя ответственность и за смерти жителей Донбасса, и за гибель украинских военных. И сам превращается в одного из лидеров партии войны.

Партия мира

Возможно, говорят нам, это вынужденная линия поведения: партия войны имеет боевые отряды в виде вооружённых и вполне безбашенных «активистов», которые не упускают случая продемонстрировать свою готовность не допустить «реванша». Зеленский не смог или не захотел защитить от них даже своего соратника Сергея Сивохо, презентовавшего «платформу национального примирения» и подвергшегося нападению со стороны ветеранов подконтрольного главе МВД полка «Азов».

Сивохо в качестве внештатного советника секретаря Совбеза предлагал «платформу национального примирения и единства» в качестве площадки для диалога, которая будет «сшивать страну» — даст возможность выражения мнений обеими конфликтующими сторонами, объединит разные общественные организации, поможет конкретным людям и даст возможность вырабатывать рекомендации для власти. Как сообщали украинские СМИ, инициативу — а это инициатива диалога и мирного урегулирования конфликта — поддержал и Зеленский. Но первый блин "партии мира" вышел комом.

Националисты не простили Сивохо высказывания о том, что конфликт на Украине — внутренний. Говоря о стремлении Украины вступить в НАТО, Сивохо отметил, что ничего в этом направлении реально не происходит. Сивохо: О примирении на Донбассе и о будущем КВН в Украине © Facebook, Сергей Сивохо

«Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия. Что делать?» — задался вопросом советник секретаря СНБО.

На презентации «платформы» боевики просто вытолкали Сивохо из зала, тем самым еще раз подтвердив, что агрессивное радикальное меньшинство в Украине активно борется против любых, даже самых несмелых ростков мира.

После этого конфликта Сивохо заявил, что на Украине «некоторым мир не нужен, они хотят войны, потому что война — это бизнес и большие деньги». А партия «Национальный корпус» направила в СБУ сообщение о совершении Сивохо госизмены. Статуса внештатного советника секретаря СНБО его лишили по требованию националистов и ряда депутатов Верховной Рады, направивших соответствующее послание секретарю СНБО Алексею Данилову. По мнению подписантов, деятельность Сивохо вредит национальным интересам Украины. Требование было выполнено (вместе с Сивохо был уволен ещё один советник секретаря и бывший сотрудник Зеленского по «Кварталу» Максим Ткаченко). Так что, кажется, партия мира", если и не проиграла, тол отступила.

Сам Сивохо так прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook: «На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию».

Ключевые слова здесь — «давление активного меньшинства». Это меньшинство хорошо организовано и мотивировано, и действует без оглядки на законы. Не раз «активисты» громили и офис представителя оппозиционной партии Виктора Медведчука, которого тоже можно считать потенциальным лидером условной партии мира (о партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — отдельный разговор). Бей чужих, чтобы свои боялись. За что страдает Виктор Медведчук © пресс-служба партии "Национальный корпус"

Что касается партии Зеленского «Слуга народа», то её к партии мира отнести сложно. Бывший замглавы администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов отмечает, что фракции партии Порошенко и партии «Слуга народа» в Верховной Раде голосуют совместно, а внутри фракции «Слуга народа» и в Офисе президента — «огромное количество зависимых от Порошенко людей». Что уже многое определяет.

И «обычные граждане»

Но это всё — детали, а факт остаётся фактом: гражданская война продолжается и при Зеленском вопреки устремлениям подавляющего большинства населения Украины.

Впрочем, относительно устремлений есть и другие мнения. Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру отметил, что сейчас на Украине как пророссийские силы «составляют явное меньшинство», так в меньшинстве и лагерь Порошенко на другом фланге.

«Слава Богу, что есть Зеленский, потому что иначе это было бы возвращение в 14-й год, когда страну разрывали», — считает политолог.

Но… разве не разрывают сейчас? И в подходах к ситуации на Донбассе, и в отношениях с РФ Зеленский следует в фарватере политики Порошенко. Более того, те, кто готов сменить Зеленского, пусть это даже будут представители условной «партии мира», вряд ли смогут резко изменить курс.

Анализируя последствия возможной смены власти на Украине, политолог Ростислав Ищенко тонко подметил, что новая власть будет работать так же, как и старая.

«Потому что это система, а система, оставшись неизменной, не изменит и своих реакций. Например, сторонники Зеленского думали, что он сможет хотя бы прекратить обстрелы Донбасса. Но при нём обстрелы усилились. В перспективе могут опять ослабеть, но окончательно не прекратятся, пока существует современная Украина», — считает эксперт. Власть без смены смысла. Почему Украина обречена? © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По его словам, «через пару месяцев после гипотетического прихода новой власти её деятели, кем бы они ни были, окажутся в положении Зеленского».

Каково это положение? «Экономика уничтожена, казна пуста, золотовалютные резервы, если они ещё не будут исчерпаны, в лучшем случае позволят провести одну-две выплаты по долговым обязательствам». При этом «быстро получить деньги можно только от МВФ, а Россия может выдать какие-то кредиты только после признания Крыма и полноценного выполнения Минских соглашений».

Кто будет против таких уступок? Тут политолог перечисляет по сути основные силы поддержки условной партии войны. Это большая часть государственного аппарата, «в том числе силовиков, совершавших военные преступления и преступления против человечности», практически все «лидеры мнений», большая часть финансовой и политической элиты, конечно же, банды «активистов»…

Но также это и «значительная часть обычных граждан, которые воспримут отказ от Крыма и Донбасса как капитуляцию».

И пока значительная часть «обычных граждан» Украины, до которых не долетают осколки рвущихся на Донбассе мин, готовы поддерживать партию войны и мириться с пролитием крови своих же братьев, война будет продолжаться. Если только её не остановят внешние игроки, которые при принятии решений менее всего будут учитывать интересы как раз этих обычных граждан Украины.

Поэтому партия мира, к которой мы условно относим Сергея Сивохо и Виктора Медведчука, при том, что основывается на мнение большинства начеления страны, в реальности вы политическом классе Украины остается в подавляющем меньшинстве. И все-таки она есть.