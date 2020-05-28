В условиях экономического спада нарастающая на Украине безработица становится социальной пандемией. В стране только официально зарегистрировано более полумиллиона безработных. И очевидно, что реальный уровень безработицы существенно выше. Это и есть один из основных рисков дальнейшего развития украинского общества

Госслужба занятости сообщила, что на 26 мая число официальных безработных на Украине составляет 506 тысяч человек. Это почти на 67%, или на 202 тыс., больше, чем годом ранее. Только за минувшую неделю количество официально зарегистрированных безработных в стране выросло на 19 600 человек. Украина после коронавируса: бедность, роботизация и «удалёнка» © Украина.ру

"За последнюю неделю регистрация безработных несколько сократилась. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось 5-7 тысяч человек, то за последнюю неделю — 3-4 тысячи", — отмечают в ведомстве.

С начала действия карантина, то есть с 12 марта, статус безработного получили 236 тыс. украинцев, что почти вдвое больше, чем год назад. Помощь по безработице с начала карантина начали получать 179 708 граждан.

По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы на середину апреля составлял 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет

По данным инвесткомпании Dragon Capital, только к концу апреля из 17 млн трудоустроенных украинцев, в том числе неофициально, работу потеряли 3,4 млн.

Согласно опросу портала Work.ua, в мае было уволено вдвое больше работников, чем в апреле. Об этом вынужденном шаге уже говорят 6% опрошенных работодателей. 16% держат сотрудников в бесплатном отпуске. 14% говорят о том, что им пришлось сократить заработную плату, но количество работы осталась на докарантинном уровне. 17% снизили и оплату труда, и количество работы. Коронавирус в Европе: рост безработицы, Черногория без коронавируса, а Чехия — без большинства карантинных ограничений © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

В еще одном опросе Work.ua, в котором приняли участие более 19 тыс. соискателей, большинство сказали, что не боятся потерять работу, потому что это уже произошло. В безопасности чувствуют себя только 14% опрошенных.

При этом вполне вероятно, что это ещё далеко не пик экономического кризиса и ситуация может ухудшаться. По оптимистическим прогнозам, около 20% украинского бизнеса может не пережить карантин, про пессимистические сценарии даже страшно подумать.

Поддержка правительства

Правительство Дениса Шмыгаля намерено поддерживать малый и средний бизнес в борьбе с безработицей с помощью дешевых кредитов. Действительно, еще 1 февраля на Украине стартовала программа для малого бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%». Правительство ожидало, что данной программой в 2020 году воспользуется около 50 тысяч заемщиков, что приведет к созданию 90 тысяч новых рабочих мест.

Прошло три месяца с начала действия программы, и что мы видим на выходе? По данным Министерства финансов, за 100 дней выдано 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн. То есть, за более чем три месяца сумело воспользоваться лишь 462 заемщика из планируемых правительством 50 тыс., или всего 0,9%. По количеству новых рабочих мест отчетности нет, но можно оценить, что в лучшем случае было создано те же 0,9% от планируемых 90 тыс.

Если внедрение программы будет и дальше развиваться такими темпами, то льготные кредиты получат около 1,5 тыс. заемщиков, и в целом будет создано немногим более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Аграрно-сырьевой тупик

«Мизерность количества 2,5 тыс. новых рабочих мест очевидна, если сравнить его с количеством вернувшихся на Украину заробитчан. Напомню, что изначально программа предназначалась для возврата и трудоустройства заробитчан на Украину под рабочим названием «Возвращайся и оставайся». Благодаря карантину они действительно возвратились и остались, но без работы. К сожалению, одними громкими названиями программ особо много новых рабочих мест не создашь. Тем временем безработица, на мой взгляд, становится проблемой №1 для Украины. Такие вещи, как инфляция и девальвация, отходят на второй план. Ведь какая разница, на сколько выросли цены, если у людей нет денег и работы?» — считает экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По его мнению, Украина становится все более аграрной, сырьевой страной, а в такой структуре экономики по определению не может создаваться много рабочих мест, тем более высокооплачиваемых. Всё на продажу. Как Украина становилась колонией Китая © kit.ai

«Из-за этого у нас такой большой отток рабочей силы, трудовая миграция, миллионы заробитчан. Поэтому и программа 5-7-9% не работает, ведь малый бизнес предоставляет услуги и товары тем людям, которые уже где-то заработали деньги. А зарабатывают они их преимущественно в реальном секторе экономики: это промышленность, переработка.

Необходимо создавать условия для развития промышленности, прежде всего, экспортно ориентированной. А это подразумевает наличие у правительства экономической стратегии и целевых программ для ее реализации, которые, к сожалению, на данный момент отсутствуют», — отметил Виктор Скаршевский.

Заробитчане последней надежды

Экономист Александр Охрименко убежден, что украинское правительство не справится с ростом безработицы в стране. «Все эти «прожекты» Зеленского и Шмыгаля о том, чтобы украинцы оставались на Украине и работали на Украине, — это только посмеяться. Все их предложения «ипотека по 10%», «кредиты 5-7-9% для создания новых рабочих мест», «кредиты по 0% для тех, кто сохранит количество работников» и много других смешных и забавных предложений не сработают. Как не сработали все реформы, которые на Украине по рекомендации МВФ и ЕС внедряли с 2014 по 2020 годы», — написал Охрименко на своей странице в соцсети.

Экономист возлагает большие надежды на скорейшее открытие границ с Евросоюзом для заробитчан. Он отмечает, что последние события, связанные с экспортом рабочей силы в страны ЕС, показали, что Украина стала частью экономики ЕС, в частности это касается рынка труда. Год Зеленского, экономика. Украина — бедная страна с умирающей промышленностью © president.gov.ua

«Есть большая надежда, что после карантина экспорт рабочей силы из Украины в страны ЕС только вырастет. И это будет действительно спасение экономики Украины. Так как деньги от гастарбайтеров будут тратиться на Украине. А это значит: рост торговли, рост производства, прежде всего продуктов питания на Украине, рост поступления НДС в госбюджет, рост строительства, рост сферы услуг (традиция заработать там и гульнуть тут, очень старая традиция). Поэтому именно рост экспорта рабочей силы в ЕС и поможет обеспечить Украине и рост ВВП, и рост заработной платы. Не забывайте, что чем больше украинец уезжает на заработки за границу, тем ниже безработица на Украине, а значит работодатели, через «не хочу», но будут поднимать заработную плату на Украине.

Поэтому очень может быть, что по итогам 2020 году на Украине зайдет денег от гастарбайтеров больше, чем в 2019 году и тогда МВФ со своим миллиардом долларов будет смотреться на фоне двадцати пяти миллиардов денег от украинских гастарбайтеров глупым мальчиком, который ничего не понимает в экономике Украины, и как она работает», — прогнозирует Охрименко.