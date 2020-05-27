Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам первого года президентства упомянул об экономической ситуации на Украине. В частности, глава государства рассказал, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги на Украине снизились

"Если вы сегодня берете платежку, она в целом уменьшена — это факт, кто бы вам что ни говорил о снижении цен на нефть и газ…», — сказал президент.

Действительно, как свидетельствуют данные официальной статистики, в апреле 2020 года по сравнению с апрелем прошлого года жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 11,3%. При этом за год наиболее существенно подешевел газ — на 46,5%, а горячая вода и отопление подешевели лишь на 13,2%. Цены на электроэнергию остались неизменными, а тарифы на содержание и ремонт жилья выросли на 3%, на содержание домов и придомовых территорий — на 6%, канализации — на 21,2%, а тарифы на поставку воды за год подскочили на 25,6%. Унылое и жалкое зрелище. Деградация актера-комика в президента Украины-неудачника © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

Как изменились расходы населения на коммуналку прекрасно иллюстрирует даже официальная статистика. По данным регулярного опроса домохозяйств Украины, которое проводит Госстат, расходы украинцев на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в последнем квартале 2018 года составляли 13,7% от потребительских расходов. В 2019 год доля расходов на эти нужды в общей структуре затрат снизилась до 13,5% в среднем по стране. При этом киевляне в прошлом году отдавали за коммуналку 15% всех своих расходов, а жители Черниговской области — лишь 8,8%.

Как показал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии в ноябре прошлого года, около 14% опрошенных тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи.

Если сравнить результаты этого исследования с опросом КМИС, проведенным в 2015 году, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем вдвое с 6%, то есть составляет более 12%. А доля тех, кто тратит на "коммуналку" от трети до половины дохода, увеличилась с 16% до 21%. Соответственно, уменьшилось количество тех, кто тратит до 10%: с 18% в 2015 году до 12% в 2019-м. Также уменьшилась доля тех, кто тратит от 10% до 30%: с 48% до 41%.

При этом в 2019 году доходы населения увеличились на 13,9% по сравнению с 2018 годом, а расходы — на 19,1%. А вот сбережения ушли в минус на 3,2%, хотя еще годом ранее показывали незначительный рост. Падение промышленности и неподъемная коммуналка. Главное в экономике Украины с 22 по 27 февраля © Украина.ру/Стрингер

Зеленский ни при чём

Социологические опросы показывают, что большинство украинцев от нового президента ожидали в первую очередь именно снижения тарифов. Но снижение тарифа на газ практически вдвое — вовсе не заслуга президента и правительства. Дело в том, что цена газа для населения на Украине сейчас определяется по формуле «Амстердам+» (цена газа на бирже в Амстердаме плюс стоимость его доставки). Стоит обратить внимание, что стоимость отопления (в цене которого — 80% газа) в этом отопительном сезоне в сравнении с прошлым снизилась лишь на 3,5%. И это при том, что газ стал дешевле почти в два раза, а зима была более тёплой.

Цены на газ продолжают снижаться. В мае 2020-го оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,3 грн за кубометр, что на 21% меньше, чем в апреле, и на 51% — начиная с января. Это обусловлено самыми низкими ценами на европейских газовых хабах, где на фоне мирового кризиса цена газа достигла исторического минимума за последние 10 лет. Например, 21 мая спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) упала за день на 19% — с $45 до $34 за тысячу кубометров.

На Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где накопился фактически годовой объем добычи газа государством — 17,5 млрд кубометров.

А вот дальше, с 1 июля, стоимость газа для населения будет определять не правительство, а спрос и предложение, как это сейчас происходит на рынке для промышленных потребителей. Естественно, в межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года. Но с наступлением холодов цены на газ неизбежно пойдут вверх. «Выставлю бутылку коньяка»: Ляшко попросил украинцев доказать ему, что «коммуналка» подешевела © Facebook/Олег Ляшко

Платежки вырастут

Уже до конца этого года среднестатистическая платежка на Украине заметно "потяжелеет". Подорожают практически все коммунальные услуги — от газа до электроэнергии и воды.

С 1 июля 2020 года повышается цена на газ. Население будет платить по тарифам как для промышленности, а это плюс 70%.

С 1 октября 2020 года отменят льготный тариф на электроэнергию (90 копеек за первый 100 киловатт). Среднее подорожание — 30%.

С 15 октября 2020 года, то есть с начала нового отопительного сезона, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте. В среднем подорожание — на 10-15%.

С 1 января 2021 года- планируется повышение тарифов на воду и водоотвод на 17-20%.

Будут и другие нововведения. Через пять месяцев после окончания карантина в платежках появится абонплата за сети. Плюс увеличат обязательный платеж получателям субсидии.

В итоге даже за скромную двухкомнатную квартиру придется переплачивать до 700-800 гривен в месяц.

Долги

Рост тарифов неизбежно приведет к росту задолженности украинцев за услуги ЖКХ. А они и без того велики. По данным Госстата, общая задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2020 года сократилась и составила 60,2 млрд грн (без учета электроэнергии).

Задолженность за газ составила 27,3 млрд грн, за теплоэнергию и горячую воду — 22,3 млрд грн, за электроэнергию — 5,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5 млрд грн, за управление многоквартирным домом — 4,7 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,9 млрд грн.

Не спасут от высоких тарифов ни субсидии, ведь государство постоянно меняет правила, чтобы сократить число субсидиантов, и уменьшает объемы средств на финансирование жилищных субсидий. Количество получателей субсидий за прошлый год сократилось на 16,1%. В 2019 году государство выдало в качестве субсидий 2,1 млрд грн, когда как годом ранее — 2,7 млрд грн.

А уже в 2020 году Верховная Рада, приняв «антикоронавирусный» бюджет, уменьшила финансирование льгот и жилищных субсидий на 8,2 млрд гривен — до 39,3 млрд грн. В результате чего некоторых льготников могут лишить денежной помощи от государства на коммуналку уже этой осенью — с начала нового отопительного сезона. Речь идет об 15-20% получателей субсидии. Как только на Украине задумались реструктуризировать долги, МВФ убрал министра финансов — эксперт © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

С нового отопительного сезона вступают в силу и новые правила начисления. В прошедшем отопительном сезоне на субсидию могли претендовать семьи, чьи расходы на «коммуналку» превышали обязательный платеж в 15%. Но с 1 мая вступило в силу постановление, которым Кабмин увеличил размер базовой нормы платы за услуги ЖКХ для получателей субсидий с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

А как у них?

В то время, когда для украинцев собираются повышать тарифы на электричество, в Европе, куда так стремится Украина, происходит обратное. Регулярные отрицательные цены на электроэнергию побудили британскую энергетическую компанию Octopus Energy платить потребителям от 2 до 5 пенсов за киловатт-час, чтобы включали электроприборы и запускали их на полную мощность. Отрицательные цены были когда-то относительно редкими, но во время пандемии внезапно стали почти рутиной в Британии, Германии и других европейских странах.

И цены падают не только в Старом Свете. Согласно последнему отчету Австралийского регулятора энергетики, цены на электроэнергию в Австралии на национальном рынке электроэнергии (NEM) упали до самого низкого уровня за первый квартал за пять лет. По данным Nodal Exchange, собранным Wall Street Journal, в районах США, наиболее пострадавших от COVID-19, оптовые цены на электроэнергию снизились в 2 раза. Китай продлил 5%-е снижение цен на электроэнергию для предприятий до конца года. Электроэнергия в Японии торгуется за $0,0001 за кВтч. Камбоджа планирует снижение цен на электроэнергию. Канадские энергокомпании замораживают цены на электроэнергию.