Чем ближе конец пандемии, тем большее беспокойство журналисты проявляют к тому, в какой мир выйдет западный человек из карантина. Кто с кем и против кого будет дружить? Подружится ли Россия с Европой или с Китаем? И кого больше боятся Штаты? Как и предупреждал Пушкин, в карточной игре надо опасаться пиковой дамы

Европа ослабнет, Китай окрепнет

Португальская Observador рассматривает вопрос о международном балансе после пандемии covid-19. Будущий мир, считает издание, ознаменуется противостоянием между Китаем и США. Первый воспользуется ситуацией для усиления внешней политики и втянет в свою орбиту Россию. Штаты попытаются сохранить свою гегемонию в мире и будут опираться на Европейский союз. Стремительное сближение Пекина и Москвы проявилось еще до пандемии. «В 2014 году Владимир Путин решил «развернуться на Восток», спиной к Евросоюзу и США, — пишет издание, — Структуры китайской и российской экономик дополняют друг друга. Пекин заметно увеличил ввоз нефти и газа из Сибири, и это важный источник поступлений в российский бюджет. Из-за санкций, введенных Евросоюзом и США, Москва все больше зависит от Пекина в том, что касается импорта оборудования и технологий. Политические режимы обеих стран все сильнее сближаются, а протяженная граница требует гарантий безопасности». Западные СМИ о ссорах в Белом доме, европейской солидарности и юбилее Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Торговый оборот между Россией и Китаем вырос с 88,8 миллиардов долларов в 2013 до 110,9 миллиардов в 2019 году. После пандемии такое сближение может ускориться.

Экономика Китая меньше страдает от коронавируса, чем Россия и Европа. Ее восстановление будет способствовать росту импорта российских нефти и газа. Сближение России с Китаем кажется еще более вероятным в свете того, что сближение с США даже в случае переизбрания Трампа почти невозможно.

Как предсказывают португальцы, роль России после пандемии обязательно ослабнет, а роль Штатов и Китая сильно возрастет. Правда, вместе с Россией ослабнет и Евросоюз. Москве и Брюсселю следовало бы наладить более тесные связи, но, как считает издание, «сложно представить, что такое произойдет в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе».

Куда деться от Китая?

Британское издание Al-Quds задается интересным вопросом: сможет ли мир жить без Китая? Основания для такого любопытства сесть самые серьезные: «Американский президент Дональд Трамп удивил мировое сообщество, когда сказал, что не исключает прекращения Соединенными Штатами всех отношений с Китаем, и обвинил его в распространении коронавируса в мире, — пишет издание, — Угроза такого масштаба звучит от Трампа впервые».

Это заставило британских журналистов перечитать книгу американки Сары Бонджорни «Год без „Сделано в Китае" — реальный опыт одной семьи в просторах мировой экономики». «Сара Бонджорни решила бойкотировать китайские товары на протяжении 365 дней с 1 января 2005 года, — рассказывает издание, — Поначалу для нее это не представлялось чем-то сложным. Все, что ей нужно было сделать, это отложить в сторону китайские вещи, которыми она уже владеет, перестать покупать другие китайские товары, тщательно проверять этикетки с этой целью, и, конечно, искать альтернативу вещам, произведенным в Китае». Западные СМИ обсуждают пандемию: недоверие убивает, а спасти нас может природа © REUTERS, Luis Cortes

Однако вскоре обнаружились и существенные трудности. Владельцы небольших магазинчиков, где Сара всегда покупала товары и продукты, были неприятно поражены тем, что теперь она стала возвращать купленные вещи, если обнаруживала на них китайскую маркировку. Пострадали друзья и родственники — оказалось, что без китайских товаров нечего подарить на день рождения или рождество. Вскоре Сара на собственном опыте убедилась — буквально каждая полка в американских магазинах захвачена Китаем. Эта страна производит всю линейку потребительских товаров по очень низким ценам. Кроме того, есть множество смешанных изделий, в которых китайские только отельные детали, но без этих деталей вещь потеряет смысл. «Китай производит все на свете и расширяет влияние на промышленный сектор в Соединенных Штатах Америки, а возможно, и во всем мире, — подчеркивает издание, — Это крупнейший в мире производитель электроники, телевизоров, DVD-плееров, мобильных телефонов, бытовой и офисной техники, обуви, одежды и аксессуаров, пластиковых деталей, ламп и спортивного инвентаря. Почти 95% всех видеоигр и 100% детских игрушек, в том числе куклы, плюшевые игрушки, машины, велосипеды, фигуры супергероев произведены в Китае. То же самое касается всех украшений, которые покупаются нами по случаю национальных, религиозных или личных праздников».

Один из приятелей Сары задал ей резонный вопрос, если мы так зависим от дешевых китайских вещей, что будет, если однажды Китай решит поднять цену? На это Сара ответила ему более страшным вопросом: что если мы однажды проснемся рядом со шкафом полным дешевой китайской одежды, но без работы и без каких-либо перспектив? Может ли вообще современный мир выйти из состояния этой тотальной взаимозависимости? «Подумайте, что случится с арабской нефтью, если китайское государство перестанет импортировать ее?» — пугают авторы статьи. Западные СМИ подсчитывают потери от пандемии: политические, экономические и моральные © AP, Rafiq Maqbool

«Вместо того, чтобы угрожать Китаю и преследовать его, Запад должен знать, что ему могут выстрелить в ноги, — предупреждает издание, — Как красноречиво отметил американский писатель Томас Фридман,: «Как Америка может бойкотировать Китай, если американский флаг, развевающийся над Белым домом, сделан в этой стране?»

Европа боится выпасть из истории

Французское издание La Tribune представляет исследование аналитической группы «Марс» на тему, что представляет собой Европа против стратегического треугольника США, Китая и России. Больше всего группу, конечно, интересует Франция и ее способностью свободно принимать решения по защите ее интересов. Группу беспокоят современные глубокие изменения геополитического контекста.

После того, американцы заявили об одностороннем выводе войск из Сирии, а турки вторглись на территорию курдов, Эммануэль Макрон публично заявил о «смерти мозга» НАТО. Это стало для Европы «стратегической неожиданностью», которая заставляет пересмотреть взгляд на европейскую архитектуру безопасности. Вирусная война. Трамп атакует Китай, демократы атакуют Трампа © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

За последнее десятилетие мир радикально изменился: «Расширение военных возможностей Китая Си Цзиньпина (пришел к власти в 2013 году) и «стратегическое пробуждение» России Владимира Путина (с вмешательствами на Украине с 2014 года и в Сирии с 2015 года) стали ключевыми событиями завершающегося десятилетия. Они ознаменовали собой конец доминирования Запада, начало стратегического упадка которого можно датировать осенью 2013 года с отступлением в Сирии и движением «Евромайдан» на Украине. Западу… осталось лишь констатировать ослабление своего военного господства. Из всего этого сформировалась концепция «беззападности», которую активно обсуждали на конференции в Мюнхене в феврале 2020 года».

Прогноз аналитиков группы «Марс» таков: в ближайшие 10 лет в мире будет доминировать «стратегический треугольник» США, Китая и России. США останутся доминирующей державой, но станут менее агрессивны. Китай страстно желает подойти к столетию прихода к власти Компартии в 2049 году в статусе мирового лидера, победившего США. «Что касается России, — замечают аналитики «Марса», — было бы ошибкой считать ее игроком второго плана в ближайшие десятилетия. Подъем ее военных сил и навеянная византийским наследием стратегия предоставляют ей немалые возможности в сфере постановки помех, что на долгие годы обеспечивает ей важную роль в международных отношениях».

Впрочем, уверены в «Марсе», России нет никакого смысла идти на сближение с Европой, которой совершенно нечего предложить в стратегическом плане. А вот дружба с Китаем дает России шанс не лишиться своих территорий, в случае если Пекин затребует себе «потерянные провинции» в Сибири и на Дальнем Востоке. «Таким образом, с одной стороны — большие потери, а с другой — полное отсутствие выгоды, — резюмируют эксперты, — Зачем ей тогда сближаться с Европой?». При этом Вашингтон очень заинтересован в нагнетании антироссийской истерии, чтобы сохранить свое влияние на Европу. «На самом деле Россия является для США тем более удобным противником, что не представляет никакой реальной опасности для американских интересов», — замечают аналитики. Мировые СМИ: почему в Восточной Европе меньше смертей от коронавируса, чем в Западной © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

Надо учесть, что все три державы, входящие в этот «стратегический треугольник», который останется матрицей международных отношений на ближайшие 30 лет, обладают разными интересами и стратегиями. Наступает конец эпохи блоков.

«В таких стратегических условиях главной угрозой для европейских стран становится «выпадение из истории», — пишут аналитики, — Она в первую очередь касается не безопасности, а идентичности и философии. Ни одна из трех великих держав при нынешних режимах не представляет угрозы для безопасности и независимости европейских стран. При этом ни у одной из них нет сегодня черт надежного союзника». Россия, по их мнению, не может рассматриваться как потенциальная союзница, так как «по своей сути не совместима с европейскими ценностями». Собственно, эти ценности сейчас уже не интересуют никого. «В конечном итоге, все заинтересованы в том, чтобы Европа осталась открытым и платежеспособным рынком для экспорта трех великих держав, — подводит итог группа «Марс», — При этом никто не проявляет ни малейшего интереса к ее ценностям, поскольку ее мягкая сила не подкрепляется грубой. После стратегического краха, которым стала для европейцев война в Сирии, Европу не видно и не слышно в стратегическом плане. Ее больше не приглашают за стол к великим державам, но не окажется ли она в их меню?».