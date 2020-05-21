По состоянию на 21:00 21 мая в мире зафиксировано более 5 млн 140,3 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 331 тыс. человек скончались, свыше двух миллионов заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Иран с немногим более 129.3 тыс. заболевших. На девятом — Турция (153.5 тыс.).

Следом идут Германия (178.8 тыс.), Франция (181,5 тыс.), Италия (228 тыс.), Великобритания (250,9 тыс.), Испания (279,5 тыс.), Бразилия (296 тыс.) и Россия (317,1 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 1 млн 602 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 95,3 тыс. человек, смертность 5,96%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,56%, или более 28,2 тыс. человек.

В Италии — 32,4 тыс. умерших (14,25%), в Испании — 27,8 тыс. (9,98%), в Великобритании — 36 тыс. (14,37%).

Россия

В России по состоянию на 19 мая зафиксировано 317 824 случая заболевания, 3123 заразившихся умерло, 92 777 человека выздоровело. Смертность составляет 0,99%, что более чем в 15 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 6 раз ниже, чем в США или Бразилии.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений в Москве, введенного из-за коронавируса.

Как отмечается в личном блоге градоначальника, в столице удалось избежать наиболее худших сценариев развития ситуации.

«Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций», — говорится в сообщении.

С 25 мая Собянин разрешил работу МФЦ. Работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью, где москвичи смогут получить 150 различных услуг — только те, которые невозможно оформить в электронном виде.

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Также с 25 мая градоначальник разрешил работу каршеринга, однако тоже не в полном объеме —арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней.

При этом Собянин заявил, что пока рано возвращать сотрудников в офисы.

Между тем, появились сведения о том, что коронавирусом заразился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в медицинских кругах, Кадыров находится на лечении в одной из московских больниц.

В то же время помощник Кадырова заявил, что глава Чечни лично контролирует работу оперативного штаба по COVID-19.

Между тем, от коронавируса страдают не только представители власти, но и российская культура. Как сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, театры начнут возвращаться к работе только к сентябрю.

«Практически с каждым федеральным театром проработана своя дорожная карта… Мы собираемся выйти ближе к сентябрю. Возможно, мы, конечно, будем работать вместе с Роспотребнадзором, и другая заполняемость будет в театре, и чуть ближе мы сможем быть друг к другу во всех смыслах этого слова», — заявила она на заседании комитета Госдумы по культуре в четверг.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 21 мая зафиксировано 19 706 случаев заболевания, 579 заразившихся умерли (смертность 2.94%), 6227 выздоровели. При этом на Украине проведено всего 257 890 тестов на COVID-19, что более чем в 30 раз меньше, чем в России.

Как сказал политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру, никто сейчас не знает, как на самом деле развивается эпидемия коронавируса в этой стране.

«Мы не знаем, вышли мы на плато или нет, мы не знаем, можно ли ждать какой-то волны усиления заболеваемости, увеличения количества смертей и так далее, потому что у нас в стране проводится чрезвычайно мало тестов», — отметил Погребинский.

По его мнению, если произойдет эпидемический взрыв, Украину ждет социальная катастрофа.

В пользу того, что на Украине не все так радужно, как пытаются представить власти, говорит тот факт, что правительство страны подумывает отменить свое решение разрешить работу метрополитена в Киеве с 25 мая.

«Скорее всего, Кабинет министров не разрешит Киеву открыть метро с понедельника из-за не очень хорошей статистики. В отличие от Харькова и Днепра, где метро собираются открыть», — сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.

Украина после коронавируса: бедность, роботизация и «удалёнка» © Украина.ру Арсений Яценюк принял участие в брифинге трех действующих министров в Черновицкой области, где складывается наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом.

На сегодняшний день Черновицкая область занимает первое место среди регионов Украины по числу больных COVID-19 (2842 человек). Для того чтобы оценить обстановку на месте, туда были направлены глава МВД Арсен Аваков, министр здравоохранения Максим Степанов и министр Кабинета министров Олег Немчинов. В ходе брифинга Аваков неожиданно пригласил к микрофону Яценюка, своего однопартийца.

В выступлении экс-премьер отметил, что Черновцы — его родной город, и поблагодарил власти за внимание к этому региону и призвал поддержать медиков. Кроме того, он заявил, что вслед за коронавирусом Украину ждет новый вирус — экономический.

При этом в Донецкой Народной Республике удалось взять под контроль ситуацию с коронавирусом, рассказал глава ДНР Денис Пушилин Украине.ру.

«Можно говорить, что мы достаточно успешно держим ситуацию под контролем, но это и благодаря нашим людям, у которых выработалась определенная дисциплина, и они знают, что такое личная безопасность. Это люди, которые живут в очень непростых условиях конфликта, и здесь эта дисциплинированность по разным направлениям, включая самоизоляцию, внесла определенные моменты», — сказал Пушилин.

По его словам, в ближайшее время власти республики будут обсуждать ослабление ограничений в самом ближайшем будущем.

Глава ДНР добавил, что экономика республики может не выдержать очень жестких ограничений.

Люди и так живут в экономической блокаде, дополнительные ограничения могут быть критическими, подчеркнул он.

В мире

Проблема фейковой информации о коронавирусе в мире встала настолько остро, что ей стала заниматься Организация Объединенных Наций.

ООН запустила инициативу по борьбе с распространением дезинформации касательно пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба организации.

«Сегодня ООН запускает инициативу "Проверено" по борьбе с растущей проблемой дезинформации о COVID-19 путем увеличения объема и охвата достоверной и точной информации», — сообщила пресс-служба организации.

По ее данным, дезинформация распространяется онлайн, в мессенджерах и от человека к человеку. Ее авторы используют продуманные методы создания и распространения.

«Чтобы противостоять этому, ученым и таким учреждениям, как ООН, необходимо донести до людей точную информацию, которой они могут доверять», — сказал генсек ООН Антониу Гутерреш.

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В сфере науки информация будет посвящена спасению жизней от болезни; информация из раздела «солидарность» должна содействовать местному и глобальному сотрудничеству; раздел «решения» будет призывать к поддержке пострадавших групп населения.

Как отмечает пресс-служба ООН, инициатива призывает людей во всем мире зарегистрироваться и стать «информационными добровольцами», чтобы делиться надежным контентом и таким образом обеспечить безопасность своих семей и сообществ. Предполагается, что добровольцы будут ежедневно получать проверенный контент, оптимизированный для распространения, с простыми убедительными сообщениями, которые либо напрямую противодействуют дезинформации, либо заполняют информационный пробел.

Кстати, ученые сообщают, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может привести к подострому тиреоидиту, воспалению щитовидной железы, следует из статьи итальянских медиков в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, где описан первый подобный случай.

«Мы сообщили о первом случае подострого тиреоидита после инфекции SARS-CoV-2. Мы предупреждаем врачей о дополнительных и незарегистрированных клинических проявлениях, связанных с COVID-19», — говорится в статье.

Авторы описывают случай воспаления щитовидной железы у 18-летней девушки, переболевшей COVID-19. Она заразилась новой коронавирусной инфекцией после контакта с отцом, у ней были симптомы средней тяжести — насморк и кашель, но уже через несколько дней девушка полностью вылечилась. Проведенные дважды тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Тем не менее, через несколько дней у нее появились другие симптомы. В частности, у девушки была повышенная температура, боли в шее, при осмотре отмечалось учащенное сердцебиение и болезненная и увеличенная щитовидная железа. На лабораторных исследованиях уровень гормонов щитовидной железы T4 и T3 был повышен, маркеры воспаления и количество лейкоцитов в крови также были повышенными. При этом во время обследования месяцем ранее функции щитовидной железы и визуализация были в норме. Девушке был поставлен диагноз подострый тиреоидит.

«Из-за хронологической связи ответственным за возникновение подострого тиреоидита может считаться SARS-CoV-2», — заключают авторы статьи.

Тем временем Чехия и Венгрия планируют в скором времени возобновить работу термальных бассейнов.

«Чехия и Венгрия до такой степени выбрались из коронавирусных неприятностей (им, во всяком случае, так кажется), что запускают свои термальные бассейны. Чехия сделает это 25 мая, а Венгрия — 30 мая», — написал Telegram-канал Украина.ру.

Отмечается, что на Украине вопрос открытия бассейнов пока поставлен на паузу, несмотря на то что общественные пляжи в Киеве откроются уже 1 июня.