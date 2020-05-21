В среду 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил: в отношении его предшественника Петра Порошенко будут расследовать дело по обвинению в госизмене. Однако на Украине и не только многие сомневаются, что Порошенко действительно сядет на скамью подсудимых

Скандал с аудиозаписями разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом вышел на наивысший уровень. Об этих записях уже знает нынешний президент Украины Владимир Зеленский. И он не настроен миролюбиво.

«Вы слышали о вчерашнем скандале. Они так управляли страной, что их ждет немало приключений и немало приговоров. Не хотел бы об этом говорить, это компетенция правоохранительных органов. Это не последний звонок (аудиозапись. — Ред.), который увидят украинцы. Будут расследовать. Это могут квалифицировать как госизмену», — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам года своего президентства 20 мая. Адвокаты Порошенко написали заявление в органы из-за передачи «пленок Деркача» в Офис генпрокурора © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В тот же день в Верховной Раде президентская партия «Слуга народа» инициировала создание комиссии по расследованию информации о влиянии Байдена на Порошенко. Кроме того, в среду, 20 мая, Офис генпрокурора Украины возбудил в отношении Порошенко дело о госизмене и злоупотреблении властью.

Тем не менее, многие сомневаются, что эти дела чем-либо завершатся.

«Сегодня мы слышим пленки Порошенко-Байдена и понимаем, что политическая коррупция, политическое иностранное влияние происходило на уровне этих двух фамилий: вице-президент и президент. А у меня есть подозрение, что Зеленскому даже люди такого уровня не звонят, ему достаточно какого-то прислужника из МВФ, который здесь в Украине зашел, шепнул, получил закон. Вы думаете, не так все происходит? Вы думаете, будут расследованы эти пленки? А что, Зеленский отменил хотя бы одну реформу, которую обсуждают Байден и Порошенко. Или в принципе отменил хоть одну реформу Порошенко? Нет», — отметила бывший министр юстиции Елена Лукаш в интервью телеканалу «Наш».

При этом не нужно забывать, что Порошенко обвиняют в госизмене, а также попытке захвата власти и злоупотреблении служебными полномочиями. И это только часть уголовных дел.

Оправдания Порошенко

Пётр Порошенко отреагировал на скандал с прослушкой не сразу. Лишь после пресс-конференции Зеленского он начал активно комментировать это дело.

«Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят большого внимания. Однако сегодняшняя пресс-конференция породила обоснованное подозрение, что к этой спецоперации причастен Офис президента Украины. Аудиофайлы, которые вчера (19 мая. — Ред.) демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского из Москвы, сфабрикованы. Но сырье они могли добыть в частности и в офисе действующего президента. СБУ должна расследовать, кто это сделал, по чьей санкции, кому это выгодно», — заявил Порошенко.

Потребовал расследования и адвокат пятого президента Украины Игорь Головань.

«Мы обратились с заявлением о заведомо неправдивом сообщении о преступлении, мы также будем настаивать на том, что действительно по факту вчерашней пресс-конференции (Деркача. — Ред.) и сегодняшних действий, когда на пресс-конференции президента его высказывания можно трактовать как попытки создать мнение, что эти обнародованные выдумки были достоверными… эти действия в комплексе значительно больше похожи на государственную измену», — заявил 20 мая Головань. Госизмена с Байденом. Порошенко внезапно исчез © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его мнению, дела должны быть возбуждены по статьям, касающимся нарушения тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также нарушения гостайны и незаконного использования технических средств в получении информации.

Примечательно также, что Порошенко и его политсила, комментируя дело с аудиофайлами, утверждают: оно подрывает «двухпартийную поддержку Украины США».

«Эта поддержка базируется на консенсусе — согласии и республиканцев, и демократов максимально содействовать Украине в борьбе с российской агрессией и в наших намерениях присоединиться к НАТО», — подчеркнул Порошенко и заявил, что Украина не вмешивалась в избирательную кампанию США в 2016 году.

С последним, конечно, можно поспорить. Ярчайшим свидетельством вмешательства Украины в выборы президента США в 2016 году является история с «амбарной книгой Партии регионов» и отстранением из-за ее обнародования главы избирательного штаба Дональда Трампа — политтехнолога Пола Манафорта.

Что касается двухпартийной поддержки Украины, стоит отметить, что поддерживает Украину в основном Демократическая партия. Республиканцам же Украина в последнее время приносит только беды: можно вспомнить и попытку импичмента Трампа, и ту же ситуацию с Манафортом.

Впрочем, по Порошенко есть и другие дела по обвинению в госизмене. И согласно проведенной правоохранителями экспертизе, они тоже довольно перспективны.

«Рейвах» ценой в свободу

За пять дней до скандала с пленками Андрея Деркача украинское издание «Страна» опубликовало выжимки из экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) при Минюсте по одному из 17 уголовных дел, возбужденных в отношении Порошенко. Хотя бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, при котором и возбуждались эти дела, сегодня утверждает, что они бесперспективны, эксперты придерживаются другого мнения. Съедят, как Порошенко: экс-премьер Гончарук рассказал, каких «волков» надо опасаться Зеленскому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так, в деле, касающемся Керченской провокации, эксперты КНИИСЭ утверждали, что необходимости переброски военных судов из Черного в Азовское море не было. При этом сама переброска осуществлялась с нарушением уставных документов: не были получены ни соответствующая директива, ни соответствующий приказ, ни боевое распоряжение от высшего штаба.

Более того, само решение о проходе по Керченскому проливу, утверждали эксперты, было принято «без учета мер безопасного использования войск», а также был нарушен порядок исполнения документов боевого управления.

Отдельно эксперты подчеркнули ослабление Военно-морских сил Украины в Черном море из-за переброски судов в Азовское.

Причина, по которой военное командование пошло на многочисленные нарушения, банальна: воля верховного главнокомандующего — президента Украины Петра Порошенко.

«Указание Верховного главнокомандующего ВСУ, президента Украины на совещании СНБО о необходимости отправить по морю корабли было воспринято военным руководство как приказ и привело к тяжелым последствиям — а именно плену военнослужащих и приведению кораблей в небоеготовное состояние», — указывалось в отчете экспертов.

Речь о совещании Совета национальной безопасности и обороны Украины, проходившем 6 сентября 2018 года.

Сейчас информация о том совещании удалена. Однако официальные сообщения СНБО можно найти в кэше поисковиков.

Кроме того, издание ссылается на справку Госбюро расследований об уголовном деле в отношении Порошенко. Армен Гаспарян о «пленках Деркача»: Байден держал Порошенко на привязи? - видео ©

«Президентом Украины на заседании СНБО 06.09.2018 года, несмотря на предостережения членов СНБО о возможности задержания, было отмечено, что «необходимо отправить морем корабли, экипажи которых будут героями, и мы с этого сделаем «рейвах» (возню, движение). Военным руководством ВС Украины это было расценено как приказ», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении украинского издания.

Напомним, по этому делу Порошенко обвиняют в госизмене, попытке узурпации власти и злоупотреблении полномочиями. Однако, несмотря на собранную доказательную базу, дело подвисло. А пятый президент Украины так и не понес ответственности за то, что подверг риску жизни украинских военных моряков и нанёс ущерб обороне Украины в Черном море.

Тут можно говорить о своеобразной «политической амнезии», столь характерной для украинской политики.

«Агент Кремля» в президентском кресле

Сегодня Порошенко и его политсила называют обнародовавшего записи нардепа Андрея Деркача и распространивших их журналистов и СМИ — «рукой Москвы» и «агентами Кремля». Между тем, это определение можно использовать и к самому Порошенко. Достаточно обратить внимание на Донбасс.

Там сейчас напряженная обстановка: 20 мая ДНР и ЛНР привели свои войска в боевую готовность. Причина: непрекращающиеся обстрелы со стороны Украины.

«Мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Примечательно, что прекратить огонь в том числе и Украину призывали и ООН, и ОБСЕ. 8 мая председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявляла, что все случаи гибели и ранений мирных жителей с начала месяца зафиксированы на территориях ДНР и ЛНР.

В общем, спустя год после инаугурации Зеленского мало у кого осталось сомнений, что и этот украинский президент-«миротворец» поломался.

Исправить ситуацию должен был бы Консультативный совет на базе минского процесса. Известие о его предполагаемом создании в марте 2020 года вызвало волну обвинений в адрес Зеленского. Его подозревали в попытке легитимировать ЛНР и ДНР.

«Впервые были подписаны документы, так называемый протокол в марте, где были не просто фамилии каких-то людей, которые могут присутствовать в Минске по приглашению Москвы от оккупированной территории, а были указаны их должности. Это прямая легитимация этих должностей и институтов», — заявила член «Европейской солидарности», соратница Порошенко и бывший вице-спикер Рады Ирина Геращенко в комментарии ВВС 19 мая.

И все бы ничего, если бы первым человеком, благодаря которому подписи представителей ДНР и ЛНР вообще появились в международных документах, не был её прямой начальник и лидер — Петр Порошенко.

«Представлявший Украину в Минске (после чего возникли минские соглашения) бывший президент (Украины) Порошенко Петр Алексеевич, он настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем», — вспоминал президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре 2019 года, отвечая на вопрос украинского журналиста.

Иными словами, именно Украина, Франция и Германия ввели ЛНР и ДНР в международное правовое поле. Украинскую сторону тогда представлял именно Порошенко. Поэтому поиски «агентов Кремля» ему нужно начинать в зеркалах в собственной усадьбе.

Но сегодня Порошенко на коне. Он прирождённый политик — изворотливый и умелый манипулятор. И то, что спустя год после завершения его полномочий Украина на всех парах движется по порошенковскому курсу, свидетельствует: ответственности за свои преступления Порошенко не понесёт, сколько бы уголовных дел в отношении него ни открывали.