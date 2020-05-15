Закон о банках бьёт по суверенитету страны и грозит Зеленскому проблемами с олигархами, переговоры по Донбассу вновь заходят в тупик, а Киев проваливает региональную политику из-за неумелой работы с кадрами

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Закон о банках: «большой удар по банковской системе Украины»

В среду, 13 мая, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании проголосовала за принятие в целом «антиколомойского» закона — он же законопроект о запрете возврата банков прежним владельцам. Принятие этого закона было одним из ключевых требований Международного валютного фонда, чтобы начать новую кредитную программу.

«Антиколомойский закон»: МВФ «убирает» олигархов и берёт власть на Украине в свои руки © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Игорь Коломойский) не смогли получить его назад. По мнению Фонда, это приведёт к дестабилизации финансовой системы Украины.

Впрочем, вполне вероятно, что принятый закон будет опротестован и отменён Конституционным судом. А само принятие может спровоцировать политический кризис на Украине: в частности, конфликт центральной власти с олигархами.

Принятие этого закона — это большой удар по банковской системе Украины, а также по суверенитету страны, говорит директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Он поясняет, что после принятия этого закона Украина признает верховенство европейских и вообще зарубежных судов над решениями своих собственных судов.

«Судебная система Украины ставится в подчиненное положение. Вроде бы благие намерения — есть большое недоверие к украинским судам и большой уровень коррумпированности всей политической системы.

Но, с другой стороны, если так, то давайте мы и решения правительства сделаем вторичными по отношению к решениям международных организаций — ведь к Кабмину тоже нет доверия. Точно так же давайте по аналогии рассматривать и решения Верховной Рады. И даже Конституцию подчиним решениям международных организаций», — отметил Бондаренко.

В любом случае, это достаточно опасный прецедент, заявил политолог.

Ситуация стабилизируется, но отношения накалятся

«Коломойский проиграл битву за Зеленского». Эксперты о конфликте украинских олигархов с Западом © пресс-служба президента Украины/РИА Новости Руслан Бортник.

А главное, подчёркивает он, что становится невозможна финансовая дестабилизация «в связи с вступлением в силу решений судов о возвращении банков бывшим собственникам». Это касается не только «ПриватБанка», но и других. Это могло бы подорвать бюджет и финансовый сектор, заявил эксперт.

«В тактическом плане уже больше негатива. Во-первых, это ослабляет влияние правительства и государства на банковскую систему и усилит влияние западных партнеров.

Вторая проблема заключается в том, что судебные споры, справедливости по которым невозможно будет достигнуть в рамках украинских судов, будут перенесены на международные платформы. Бывшие собственники могут обжаловать это в международных судах, а там влияния Украины на эту системы нет и вероятность получить негативный приговор для Украины еще выше», — сказал Бортник.

То есть эта проблема, добавил он, будет перенесена на будущее: два, три года, пять лет. Эта проблема не решена и останется.

«Более того сам закон очень некачественный и оставляет возможность двузначных и пятизначных трактовок. Традиционно законы не распространяются на события в прошлом, и теперь все зависит от того, будут ли номы этого закона распространяться на события, которые произошли в 14-м, 15-м и 16-м годах. То есть в какой-то мере он даже повышает хаос в правовой системе», — заявил политолог.

Есть и третий блок вопросов. По мнению Бортника, принятие этого закона обострит отношения между Зеленским и бывшими инвесторами банков, в том числе «ПриватБанка».

«То, что этот закон был принят, отвернёт от Зеленского часть экономических и финансовых элит Украины, ухудшит его отношения с этими элитами, увеличит нестабильность политической системы», — спрогнозировал эксперт.

Зеленский отклеил ярлык «марионетки Коломойского»

Власть на Украине сегодня держат «соросята». Коломойский проиграл – Молчанов © РИА Новости Алексей Якубин. Такую идею теперь будет сложнее использовать, учитывая, насколько Коломойский и часть ориентированных на него депутатов были против этого закона.

«Принятие закона означает, что формируется новая диспозиция отношений Зеленского и олигархов. То есть это не отношения, где Коломойский — главный олигарх. Он уже, скорее, один из группы олигархов, с которыми президенту нужно выстраивать новую диспозицию отношений», — сказал эксперт.

В целом, по мнению Якубина, это «беспрецедентный нюанс, когда целая сфера выводится из-под юрисдикции судов».

«Плюс это будет вызывать определённые политические трения внутри «Слуги народа», потому что «слуги народа» не дали 226 голосов и закон был принят во многом голосами других партий: партии Порошенко, «Голоса» и «Довиры», — заявил политолог.

Донбасс: «и Россия, и Украина устали от конфликта»

На неделе замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, которого считают куратором украинского направления в Кремле, летал в Берлин на переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта в Донбассе. В целом он позитивно оценил прошедшие переговоры.

А в четверг, 14 мая, прошло видеозаседание гуманитарной подгруппы обновлённой «минской» Трёхсторонней контактной группы (ТКГ). По словам полпреда РФ Бориса Грызлова, заседание оказалось под угрозой срыва из-за позиции киевской стороны, поскольку «представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска».

Вопреки санкциям. Куратор Украины Козак летал в Германию обсуждать Донбасс © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

И Украина, и Россия на сегодняшний день достаточно устали от ситуации на Донбассе, сообщил Кость Бондаренко: ситуация тупиковая, и каждая страна хотела бы выйти из данного конфликта.

«При этом Россия не хочет чувствовать себя побеждённой, и то же самое можно сказать про Украину», — подчеркнул эксперт.

Он полагает, что будет некое компромиссное решение.

«Я не удивлюсь, если на каком-то этапе будет принято решение частично пересмотреть минские договорённости — то, на чём настаивала Украина. Но понятно, что это должно быть подано таким образом, чтобы каждая сторона обошлась минимальными имиджевыми потерями», — сказал Бондаренко.

Новый формат в переговорах и обострение на дипломатическом уровне

Судя по реакции сторон, на переговорах по Донбассу они ни о чём не договорились, говорит Руслан Бортник.

«Ситуация в очередной раз зашла в тупик. Вторая встреча «Нормандской четвёрки» не состоялась, решения первого саммита в Париже не выполнены до сих пор.

Украина настаивает на своем варианте реализации Минских соглашений, переговорный формат между Украиной и ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей] не запущен. То есть наблюдается не просто очередной тупик в диалоге между сторонами, а обострение на дипломатическом уровне», — рассказал политолог.

Это было первое заседание, когда Украина повысила собственный статус участия в Минской контактной группе, подчеркнул Алексей Якубин. Он имеет в виду «креативную идею» со стороны главы Офиса президента Ермака по поводу того, чтобы включить в Контактную группу вице-премьера, министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова и представителей парламента.

Тупик переговоров по Донбассу: Киев против особого статуса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Насколько эффективным будет новый формат, покажут дальнейшие шаги Минской контактной группы и решения на уровне парламента и Кабинета министров.

Политолог отметил, что сейчас важные вопросы — это работа пунктов пропуска на линии разграничения, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, а также усиление мониторинговых возможностей миссии ОБСЕ.

«Региональной политики у властей нет»

С 11 мая Украина начала выходить из карантина, и этот вопрос стал отчасти политическим. Раньше ряд мэров открыто выступили против инициатив Киева, регулярно возникали конфликты.

Плюс на неделе обострились проблемы центральных властей и президента Зеленского в частности в Одессе — сообщается, что губернатора Максима Куцего могут отправить в отставку, поскольку в Киеве им недовольны. При этом Одесская область была одной из наиболее «зелёных» в Украине — на президентских выборах она поддержала Зеленского с рекордными показателями.

Главная проблема центральной власти на Украине — отсутствие политики по отношению к регионам как таковой. Об этом говорит Кость Бондаренко. Власть больше интересуется цифрами рейтингов и треугольником на Печерских холмах: Кабинет министров — Офис президента — Верховная Рада, а всё, что касается региональной политики, не особо контролируется из центра.

«Понятно, что коронавирус и выход из карантина — это всего лишь повод. Мэры на своём уровне так готовятся к местным выборам, и поэтому сейчас делают какие-то шаги, которые направлены на повышение собственных рейтингов и узнаваемости», — сказал политолог.

Регионы против Киева. Выдержит ли Зеленский борьбу с «партией мэров» © president.gov.ua

«Поэтому в данной ситуации я бы не стал переоценивать демарши отдельных мэров — это просто телодвижения для того чтобы понравиться своему избирателю», — уверен Бондаренко.

«Интуитивная» кадровая политика

Вопрос с регионами — это вопрос кадровой политики, говорит Руслан Бортник. А кадровая политика власти остаётся, «скажем так, интуитивной, чтобы не говорить плохих слов».

«Она интуитивная, а исправляют её инстинктивно. Это привело к тому, что на многие должности в правительстве, напомню, что последнее правительство работало полгода, генпрокурора, руководителей областей приходят люди случайные, профессионально и психологически не готовые к этой работе», — сообщил эксперт.

По его словам, ситуация вокруг одесского губернатора как раз показала, что он профессионально и психологически не понимает, что у него за работа, какие на него возлагают обязанности, какие там и трудности и огромное давление: «он просто не готов выполнять эти функции».

Олигархи бьются за регионы, а мэры — за рейтинги на местных выборах

За регионы идёт борьба части олигархов, подчёркивает Алексей Якубин. В особенности за пограничные регионы, которые ресурсно интересны олигархам. В этот перечень входят Одесский и Закарпатский регионы.

Превентивные мэры. Что означает для Зеленского и его команды бунт на местах? © president.gov.ua

Что касается Одесской области, раскрутка этого скандала имеет своих интересантов: по мнению Якубина, там есть интерес Коломойского — усилить влияние в Одесском регионе.

«Сейчас региональные элиты в ситуации с коронавирусом пытаются по-новому выстраивать отношения с центральной властью. В свою очередь центральная власть ищет модель взаимодействия с региональными группами на фоне ситуации с коронавирусом», — сообщил эксперт, добавив, что власть хочет удержать управляемость.

Помимо этого, сказал Якубин, в регионах есть популярные мэры, «и накануне местных выборов «Слуга народа» пытается найти кандидатов, которые бы позволили сформировать партийную вертикаль власти на местах».