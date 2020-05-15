Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.
Закон о банках: «большой удар по банковской системе Украины»
В среду, 13 мая, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании проголосовала за принятие в целом «антиколомойского» закона — он же законопроект о запрете возврата банков прежним владельцам. Принятие этого закона было одним из ключевых требований Международного валютного фонда, чтобы начать новую кредитную программу.
Фактически МВФ требовал, чтобы прежние владельцы «Приватбанка» (среди которых олигарх Игорь Коломойский) не смогли получить его назад. По мнению Фонда, это приведёт к дестабилизации финансовой системы Украины.
Впрочем, вполне вероятно, что принятый закон будет опротестован и отменён Конституционным судом. А само принятие может спровоцировать политический кризис на Украине: в частности, конфликт центральной власти с олигархами.
Принятие этого закона — это большой удар по банковской системе Украины, а также по суверенитету страны, говорит директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Он поясняет, что после принятия этого закона Украина признает верховенство европейских и вообще зарубежных судов над решениями своих собственных судов.
«Судебная система Украины ставится в подчиненное положение. Вроде бы благие намерения — есть большое недоверие к украинским судам и большой уровень коррумпированности всей политической системы.
Но, с другой стороны, если так, то давайте мы и решения правительства сделаем вторичными по отношению к решениям международных организаций — ведь к Кабмину тоже нет доверия. Точно так же давайте по аналогии рассматривать и решения Верховной Рады. И даже Конституцию подчиним решениям международных организаций», — отметил Бондаренко.
В любом случае, это достаточно опасный прецедент, заявил политолог.
Ситуация стабилизируется, но отношения накалятся
Принятие закона о банках вызовет ситуативную стабилизацию в стране путём получения кредита Международного валютного фонда (МВФ), отмечает директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
А главное, подчёркивает он, что становится невозможна финансовая дестабилизация «в связи с вступлением в силу решений судов о возвращении банков бывшим собственникам». Это касается не только «ПриватБанка», но и других. Это могло бы подорвать бюджет и финансовый сектор, заявил эксперт.
«В тактическом плане уже больше негатива. Во-первых, это ослабляет влияние правительства и государства на банковскую систему и усилит влияние западных партнеров.
Вторая проблема заключается в том, что судебные споры, справедливости по которым невозможно будет достигнуть в рамках украинских судов, будут перенесены на международные платформы. Бывшие собственники могут обжаловать это в международных судах, а там влияния Украины на эту системы нет и вероятность получить негативный приговор для Украины еще выше», — сказал Бортник.
То есть эта проблема, добавил он, будет перенесена на будущее: два, три года, пять лет. Эта проблема не решена и останется.
«Более того сам закон очень некачественный и оставляет возможность двузначных и пятизначных трактовок. Традиционно законы не распространяются на события в прошлом, и теперь все зависит от того, будут ли номы этого закона распространяться на события, которые произошли в 14-м, 15-м и 16-м годах. То есть в какой-то мере он даже повышает хаос в правовой системе», — заявил политолог.
Есть и третий блок вопросов. По мнению Бортника, принятие этого закона обострит отношения между Зеленским и бывшими инвесторами банков, в том числе «ПриватБанка».
«То, что этот закон был принят, отвернёт от Зеленского часть экономических и финансовых элит Украины, ухудшит его отношения с этими элитами, увеличит нестабильность политической системы», — спрогнозировал эксперт.
Зеленский отклеил ярлык «марионетки Коломойского»
Принятие закона о банках разбивает возможность критикам Зеленского говорить о том, что он «марионетка Коломойского», отмечает политолог Алексей Якубин. Такую идею теперь будет сложнее использовать, учитывая, насколько Коломойский и часть ориентированных на него депутатов были против этого закона.
«Принятие закона означает, что формируется новая диспозиция отношений Зеленского и олигархов. То есть это не отношения, где Коломойский — главный олигарх. Он уже, скорее, один из группы олигархов, с которыми президенту нужно выстраивать новую диспозицию отношений», — сказал эксперт.
В целом, по мнению Якубина, это «беспрецедентный нюанс, когда целая сфера выводится из-под юрисдикции судов».
«Плюс это будет вызывать определённые политические трения внутри «Слуги народа», потому что «слуги народа» не дали 226 голосов и закон был принят во многом голосами других партий: партии Порошенко, «Голоса» и «Довиры», — заявил политолог.
Донбасс: «и Россия, и Украина устали от конфликта»
На неделе замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, которого считают куратором украинского направления в Кремле, летал в Берлин на переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта в Донбассе. В целом он позитивно оценил прошедшие переговоры.
А в четверг, 14 мая, прошло видеозаседание гуманитарной подгруппы обновлённой «минской» Трёхсторонней контактной группы (ТКГ). По словам полпреда РФ Бориса Грызлова, заседание оказалось под угрозой срыва из-за позиции киевской стороны, поскольку «представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска».
«Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны". Это серьезный вызов и угроза для Минского процесса», — сказал Грызлов.
И Украина, и Россия на сегодняшний день достаточно устали от ситуации на Донбассе, сообщил Кость Бондаренко: ситуация тупиковая, и каждая страна хотела бы выйти из данного конфликта.
«При этом Россия не хочет чувствовать себя побеждённой, и то же самое можно сказать про Украину», — подчеркнул эксперт.
Он полагает, что будет некое компромиссное решение.
«Я не удивлюсь, если на каком-то этапе будет принято решение частично пересмотреть минские договорённости — то, на чём настаивала Украина. Но понятно, что это должно быть подано таким образом, чтобы каждая сторона обошлась минимальными имиджевыми потерями», — сказал Бондаренко.
Новый формат в переговорах и обострение на дипломатическом уровне
Судя по реакции сторон, на переговорах по Донбассу они ни о чём не договорились, говорит Руслан Бортник.
«Ситуация в очередной раз зашла в тупик. Вторая встреча «Нормандской четвёрки» не состоялась, решения первого саммита в Париже не выполнены до сих пор.
Украина настаивает на своем варианте реализации Минских соглашений, переговорный формат между Украиной и ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей] не запущен. То есть наблюдается не просто очередной тупик в диалоге между сторонами, а обострение на дипломатическом уровне», — рассказал политолог.
Это было первое заседание, когда Украина повысила собственный статус участия в Минской контактной группе, подчеркнул Алексей Якубин. Он имеет в виду «креативную идею» со стороны главы Офиса президента Ермака по поводу того, чтобы включить в Контактную группу вице-премьера, министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова и представителей парламента.
«Такой формат со стороны Киева показывает понимание, что должно быть ускорено выполнение коммюнике, принятого на первой встрече в «Нормандском формате», для того чтобы была вторая встреча в Берлине. Теперь из-за того, что там присутствуют представители правительства, парламентарии облегчается процесс коммуникации», — сказал Якубин.
Насколько эффективным будет новый формат, покажут дальнейшие шаги Минской контактной группы и решения на уровне парламента и Кабинета министров.
Политолог отметил, что сейчас важные вопросы — это работа пунктов пропуска на линии разграничения, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, а также усиление мониторинговых возможностей миссии ОБСЕ.
«Региональной политики у властей нет»
С 11 мая Украина начала выходить из карантина, и этот вопрос стал отчасти политическим. Раньше ряд мэров открыто выступили против инициатив Киева, регулярно возникали конфликты.
Плюс на неделе обострились проблемы центральных властей и президента Зеленского в частности в Одессе — сообщается, что губернатора Максима Куцего могут отправить в отставку, поскольку в Киеве им недовольны. При этом Одесская область была одной из наиболее «зелёных» в Украине — на президентских выборах она поддержала Зеленского с рекордными показателями.
Главная проблема центральной власти на Украине — отсутствие политики по отношению к регионам как таковой. Об этом говорит Кость Бондаренко. Власть больше интересуется цифрами рейтингов и треугольником на Печерских холмах: Кабинет министров — Офис президента — Верховная Рада, а всё, что касается региональной политики, не особо контролируется из центра.
«Понятно, что коронавирус и выход из карантина — это всего лишь повод. Мэры на своём уровне так готовятся к местным выборам, и поэтому сейчас делают какие-то шаги, которые направлены на повышение собственных рейтингов и узнаваемости», — сказал политолог.
Однако, продолжил он, говорить о «партии мэров» не приходится: её не будет, поскольку существующие противоречия между самими мэрами достаточно сильны, и объединиться они не смогут.
«Поэтому в данной ситуации я бы не стал переоценивать демарши отдельных мэров — это просто телодвижения для того чтобы понравиться своему избирателю», — уверен Бондаренко.
«Интуитивная» кадровая политика
Вопрос с регионами — это вопрос кадровой политики, говорит Руслан Бортник. А кадровая политика власти остаётся, «скажем так, интуитивной, чтобы не говорить плохих слов».
«Она интуитивная, а исправляют её инстинктивно. Это привело к тому, что на многие должности в правительстве, напомню, что последнее правительство работало полгода, генпрокурора, руководителей областей приходят люди случайные, профессионально и психологически не готовые к этой работе», — сообщил эксперт.
По его словам, ситуация вокруг одесского губернатора как раз показала, что он профессионально и психологически не понимает, что у него за работа, какие на него возлагают обязанности, какие там и трудности и огромное давление: «он просто не готов выполнять эти функции».
Олигархи бьются за регионы, а мэры — за рейтинги на местных выборах
За регионы идёт борьба части олигархов, подчёркивает Алексей Якубин. В особенности за пограничные регионы, которые ресурсно интересны олигархам. В этот перечень входят Одесский и Закарпатский регионы.
«Не стоит забывать, что когда начиналась ситуация с карантином, Зеленский собрал часть олигархов и разделил между ними регионы, чтобы они там работали. Некоторые олигархи посчитали, что это ярлык на управление», — сказал политолог.
Что касается Одесской области, раскрутка этого скандала имеет своих интересантов: по мнению Якубина, там есть интерес Коломойского — усилить влияние в Одесском регионе.
«Сейчас региональные элиты в ситуации с коронавирусом пытаются по-новому выстраивать отношения с центральной властью. В свою очередь центральная власть ищет модель взаимодействия с региональными группами на фоне ситуации с коронавирусом», — сообщил эксперт, добавив, что власть хочет удержать управляемость.
Помимо этого, сказал Якубин, в регионах есть популярные мэры, «и накануне местных выборов «Слуга народа» пытается найти кандидатов, которые бы позволили сформировать партийную вертикаль власти на местах».