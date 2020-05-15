Украинские власти исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны. Об этом украинская делегация заявила на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое состоялось в режиме видеоконференции в четверг, 14 мая

Переговоры продолжались более семи часов. Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом президента Владимира Зеленского от 5 мая 2020 года.

Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет президент Украины в 1994—2005 годах Леонид Кучма. Первым заместителем главы делегации назначен вице-премьер страны, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Грызлов обвинил Киев в саботаже переговоров с представителями Донбасса © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Особо была отмечена необходимость выполнения требований безопасности, в частности относительно соблюдения устойчивого режима тишины. В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку «вопросы безопасности являются одними из ключевых».

Сообщается также, что в рамках работы группы по безопасности Украина поддержала СММ ОБСЕ и настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей по всей территории Украины «в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях» (так в Киеве определяют территорию непризнанных республик Донбасса. — Ред.).

В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате «всех на всех», определенном в рамках нормандской встречи 9 декабря 2019 года.

«В ходе работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут быть проведены в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в том числе в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей», — говорится в сообщении.

И самое главное: «Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины».

Отметим, что в соответствии с Минскими соглашениями Украина может взять под контроль границу с РФ только после проведения выборов в республиках Донбасса.

Вопреки санкциям. Куратор Украины Козак летал в Германию обсуждать Донбасс © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Такую позицию Донбасс не воспринимает. Обновление состава украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию в Донбассе никак не поспособствовало переговорному процессу, заявила полномочный представитель ДНР на переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

По её словам, которые приводит Донецкое агентство новостей (ДАН), «несмотря на масштабную пиар-акцию, которую украинские власти развернули в своих СМИ по поводу эффективности их решения о частичной замене и расширении делегации переговорщиков в Минском формате, ни к каким подвижкам это не привело».

По мнению постпреда, замена Киевом представителей на переговорах лишь затрудняет процесс: «В условиях отказа украинской стороны от предоставления своих письменных позиций с новыми представителями приходится общаться, по сути, с нуля, заново проговаривая и обсуждая то, о чем уже были дискуссии ранее».

Никонорова также отметила, что украинская делегация предлагает противоречащие Минским соглашениям идеи, «соответственно, переговорное время уходит не на конструктивную деятельность, а на доказывание представителям Украины, почему то или иное их предложение неприемлемо».

Как сообщила 14 мая пресс-служба Министерства иностранных дел ДНР, в части, касающейся вопросов безопасности, «ни по одному пункту повестки какого-либо прогресса не удалось достичь».

«Резкая эскалация, которая привела к раненым среди мирного населения, в числе которых пятеро несовершеннолетних, а также ностальгические отсылки украинской стороны к предложениям 2018 года в сфере безопасности наводят нас на мысль, что Киев стремится продолжать политику Порошенко», — заявила полпред ДНР.

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Напряжённой остаётся обстановка и на линии разграничения. Представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, комментируя итоги встречи, заявил, что «именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня».

Он напомнил, что российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года.