С принятием скандального закона о банках МВФ продолжит диктовать свою волю Украине и усилит контроль над банковской системой страны, говорят политэксперты. При этом олигарх Игорь Коломойский, которого напрямую затрагивает закон, еще наверняка поборется и может создать большие проблемы президенту Зеленскому

В среду, 13 мая, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании проголосовала за принятие в целом «антиколомойского» закона — он же законопроект о запрете возврата банков прежним владельцам. Принятие этого закона было одним из ключевых требований Международного валютного фонда, чтобы начать новую кредитную программу.

Суть законопроекта состоит в том, чтобы экс-собственники банка не смогли добиться возврата выведенного с рынка финучреждения даже по решению суда. При этом МВФ не возражает против получения владельцами компенсации.

«Антиколомойский закон»: МВФ «убирает» олигархов и берёт власть на Украине в свои руки © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Игорь Коломойский) не смогли получить его назад. По мнению Фонда, это приведёт к дестабилизации финансовой системы Украины.

Впрочем, вполне вероятно, что принятый закон будет опротестован и отменён Конституционным судом, как это было уже с законом о незаконном обогащении. Коломойскому такая перспектива может даже понравиться. Впрочем, он не настаивает. Ему, в общем-то, и банк не нужен — достаточно получить свои деньги.

Впереди голосование об отмене закона. И возможен суд

Тем более формально битва за закон еще не окончена. 13 мая внефракционный депутат Верховной Рады Антон Поляков, который был исключен из фракции «Слуги народа», подал проект постановления про отмену голосования за «закон о банках». Теперь Рада должна будет еще раз собраться и торжественно «провалить» инициативу Полякова. До этого президент Зеленский не имеет права подписать документ.

А уже 14 мая Поляков подал иск в Окружной админсуд Киева против спикера парламента Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева за голосование закона о банках.

Поляков просит суд признать противоправными действия Разумкова по «ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ и нарушения положений регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу» законопроекта.

Дойдёт ли ситуация до открытого конфликта президента Зеленского с Коломойским, а также насколько сильно олигархи в целом влияют на главу Украины, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

Коломойский еще поборется

Может, теперь и для нас что-то хорошее сделаете? — Скубченко о принятии «антиколомойского» закона в угоду МВФ © Facebook, Александр Скубченко Вадим Карасёв. В ходе обсуждения документа и когда на руках уже был окончательный текст, юристы отмечали, что ряд статей этого закона противоречат Конституции, пояснил эксперт.

«Таким образом, сам закон значительно повышает роль Национального банка Украины, что выходит за рамки конституционных полномочий НБУ. Поэтому я думаю, что история будет продолжаться», — отметил Карасёв.

Он подчёркивает, что Коломойский, несмотря на то что ему компенсируют поражение в споре о возвращении «ПриватБанка» преференциями в других жирных проектах и отраслях, человек упорный и настойчивый.

«Для него важна не столько финансовая компенсация, сколько признание того, что успешный, как он утверждает, банк был незаконно у него отобран. Ему нужна сатисфакция. Ему нужно признание того, что это решение было несправедливо.

Он этот закон воспринимает не просто как невозможность вернуть активы, а как победу Порошенко и как индульгенцию всем действиям президента, которые предпринимал он и [экс-глава НБУ] Гонтарева в банковской системе страны в 2015-2018 годах. Так что эта история, безусловно, будет продолжена», — прогнозирует политолог.

«Диктат МВФ усиливается»

Коломойский проиграл битву за Зеленского. Такое мнение у замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилла Молчанова. Миф о том, что Зеленский якобы марионетка Коломойского, развенчался очень быстро, отмечает эксперт: «реально власть в стране держат «соросята"».

«Диктат МВФ усиливается. Соответственно, они и дальше будут гнуть свою линию, выставлять все новые требования. Они уже сказали, что им не нравится редакция принятого закона о земле, и потребовали ее поменять.

Так что МВФ, словно шулер, будет выдвигать новые и новые требования, а реальных денег не будет. Сначала Зеленский говорил о 10 млрд [долларов], потом о 8, а сейчас уже сказали, что за этот год обещают 3,5. Я думаю, что эта сумма станет еще меньше», — заявил Молчанов.

Якубин: Миф про Зеленского как марионетку Коломойского рушится на глазах © пресс-служба президента Украины/РИА Новости

«Закон позволит установить полный контроль над банковской системой Украины»

Зеленский остаётся под контролем Запада, говорит директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Эксперт использовал более хлёсткое определение: по мнению политолога, Зеленский — «на цепи».

«Тут с этим законом всё не так просто, потому что, как мы его обозначаем, «антиколомойский» — это очень условное название.

Коломойский действительно определенные потери понесет, когда этот закон вступит в силу, но как раз лично у Коломойского останется право на определенную компенсацию за отнятый у него банк. И это заставляет вспомнить о том, что еще года два назад Коломойский, тогда уже в контрах с [пятым президентом Петром] Порошенко, говорил, что мне не нужен банк обратно — дайте мне миллиардную компенсацию, и я буду удовлетворён», — напомнил Рудяков.

В целом же, подчёркивает он, «антиколомойский» закон — «это название примерно в духе «Украина — демократическая страна». То есть это лозунг, за которым «очень много всякого скрывается, что отрицает этот лозунг».

«Это закон, который позволяет установить фактически полный контроль над нашей банковской системой», — пояснил политолог.

Зеленский выбрал МВФ

Коломойский вряд ли сможет оказать какое-то давление на Зеленского, считает Вадим Карасёв. Вся эта ситуация — под надзором международных финансовых институтов, и тут возможности у Зеленского очень ограничены, «поскольку на кону финансовая помощь со стороны МВФ, а Украина сильно нуждается в кредитах, особенно сейчас, в период карантинных ограничений».

Это еще не конец. Фурса объяснил, как Коломойский при помощи Конституционного суда может вернуть себе «Приватбанк» © Facebook, Сергей Фурса

Вопрос также в том, что может предложить Зеленский Коломойскому в других сферах экономики в качестве утешительного приза, чтобы как-то компенсировать его обиду», — заявил эксперт.

Принятие закона о банках означает, что Зеленский пошел по более легкому пути в отношениях с МВФ, говорит политолог: президент посчитал, что «внутренние трудности, в частности, с Коломойским, менее рискованные для него и страны, нежели отказ от принятия этого закона под нажимом МВФ».

В свою очередь Павел Рудяков отмечает, что Коломойский еще поборется. По его мнению, принятие закона небезопасно для Зеленского, так как может дать «окончательный толчок для Игоря Валерьевича Коломойского запустить пару политических проектов, которые Зеленскому и его партии очень не понравятся».

Ахметов усиливается, а президент лавирует между олигархами

В нынешних условиях влияние олигарха Рината Ахметова на Зеленского усиливается, а Коломойского падает, уверен Кирилл Молчанов. Он напоминает, что Ахметов всегда был «любимым олигархом всех президентов»: и при Януковиче, и при Порошенко, а теперь и при Зеленском.

«У него есть свои люди в правительстве, его влияние усиливается. А влияние Коломойского, наоборот, падает», — сообщил эксперт.

Вадим Карасёв подчёркивает, что сейчас в целом увеличивается влияние олигархов на украинскую власть. Политолог поясняет, что прежний президент Пётр Порошенко сам был олигархом, «и в этом смысле была такая однополюсная олигархия. Да, были другие олигархи, но они всё-таки не могли действовать самостоятельно вне контроля со стороны Порошенко».

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Поэтому он вынужден маневрировать между Ахметовым, Пинчуком, Коломойским, тем же Порошенко, аграрным олигархом Косюком и рядом олигархов поменьше», — обрисовал ситуацию Карасёв.

Зеленский мог бы пойти по пути Путина, но…

На Украине сложился олигархически-бюрократический строй: высшая бюрократия активно принимает участие в политике, и часть этой бюрократии переходит в разряд олигархов, отметил Павел Рудяков. Система сложилась, выйти из-под неё нельзя.

«Зеленский же фактически не занимается руководством государства, он только позирует на камеру, выступает с заявлениями. То есть занимается декларативно-риторическим пиар-сопровождением того, что происходит. А те люди, которые в окружении Зеленского ведут политические, экономические, финансовые направления, являются участниками каких-то олигархических групп, поэтому тут ни о какой свободе не может быть и речи», — заявил политолог.

По словам эксперта, Зеленский мог бы попробовать пойти по пути Владимира Путина, когда Путин пришёл в президенты России, и приструнить олигархат немного, сделать государство сильнее олигархата. Но у Зеленского для этого не хватает очень многих вещей, в том числе субъективных, считает Рудяков. И для того чтобы это начинать, ему нужно было бы собрать такой управленческий кулак вокруг себя, опереться на кого-то, кто мог бы играть против олигархов.

Теоретически таким человеком мог бы стать глава МВД Арсен Аваков, но, отметил политолог, «цена такой победы для Зеленского была бы еще более высока, чем вот такое вялотекущее состояние, в котором он сейчас пребывает по воле олигархов и Запада».