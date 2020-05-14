Карантин временно и ненадолго успокоил страсти на Украине. Под шумок самоизоляции Зеленский и его новый ришелье Андрей Ермак организовали в Раде два важных голосования. Первое по открытию рынка земли, а второе за «банковский» закон, де-юре запрещающий Коломойскому и его партнеру Боголюбову вернуть «ПриватБанк»

Дела эти исключительно местечковые, а вот остальные дела не решаются, народ упрятан под медицинские маски. Тревожное затишье. «ПриватБанк» без Коломойского и «присвоенная» Победа. Рада провела внеочередное заседение © пресс-служба президента Украины

Нехороший май

Сбылась мечта Порошенко: под прикрытием карантина 9 мая «ватников» (в лексиконе «патриотов») загнали пусть и не «под нары», но как минимум заперли по квартирам. Однако Украина не Россия, так что население вызывающе посылает объявленные ограничения куда подальше.

Масок не носит практически никто. Полиция никого не пугает, на административные штрафы всем плевать (их можно и не платить), а от более серьёзной ответственности на Украине легко откупиться. Несмотря на это всё, правящий режим "отделался" автопробегами с красными флагами в разных регионах Украины. Не было тысяч участников «Бессмертного полка», не было громкого празднования.

Впрочем, складывается впечатление, что Зеленского такое положение вещей не радовало, но и не печалило. Кажется, что он больше не хочет быть президентом, его тяготят обязанности. В то же время Киевский международный институт социологии (КМИС) накануне 8 мая опубликовал очередное свидетельство разочарования и растущего безразличия украинского народа к Зеленскому.

Небывалые события, остановленный транспорт и метро, перекрытые границы, прямые убытки от простоя… Все это снижало дух людей, сеяло апокалиптические настроения. В цифровом выражении это выглядят так: 68%. Именно столько опрошенных КМИС считают, что положение в стране ухудшается и еще ухудшится.

Рейтинг президента предсказуемо падает с 74% осенью 2019-го до 44% в апреле 2020-го. Зато растёт число сторонников партии Петра Порошенко: её рейтинг вырос почти в два раза. Тактика троцкистов «ни мира, ни войны, а армию распустить» даёт горькие плоды. Деморализована партия «Слуга народа». Зеленский теряет поддержку даже в рядах собственной политсилы.

На самом деле все здравомыслящие наблюдатели отмечают, что Зеленский идёт по пути наименьшего сопротивления: ничего не делает, все запустил, заигрывает с нацистами, а значит, с Порошенко, ведь нацисты — его электорат. Прослеживается совмещение приятного с полезным: нацисты помогли протолкнуть закон о земле, против которого сами же выступали. Но не станем наделять нацистов субъектностью. Голосовали сторонники Порошенко, а они все клиентела если не пятого президента, то уж Сороса точно.

При этом Другой рукой ришелье-Ермак назначает генпрокурором и министрами людей откровенно «региональной» ориентации. Но роль Зеленского здесь иллюзорна. Всё решают «решалы». Убийственный карантин. Сколько потерял бизнес и экономика Украины в целом © REUTERS, Gleb Garanich

Украина без президента

Зеленскому диктуют причудливые кадровые решения. Назначить Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам (не удалось). А затем, вопреки протестам Грузии, назначить в тот самый комитет, на заседании которого прозвучало аваковское «бебебе» и полетела бутыль с водой. Название комитета не стоит даже вспоминать — это декорация, которая ничего не значит.

Премьер-министр Денис Шмыгаль — выходец из Галиции, националист, но Ахметов и Сорос на него согласились именно поэтому: бандеровская оккупация Киева должна продолжаться. Шмыгаль тащит за собой львовян. В советники определил Валентину Москаленко, беженку из Крыма (родилась во Львове), человека главы Львовской ОГА Олега Синютку — откровенного порохобота. Друг Синютки теперь министр кабмина — Олег Немчинов, который не скрывает ненависти к Зеленскому. Первый замминистра общин и территорий — львовянин Василий Лозинский (бывший замглавы Львовской ОГА). Он зашел от главы львовского облсовета Александра Ганущина, у которого работал. Ганущин дружит с хозяином «Львовхолода» Богданом Козаком, у которого работал директором Шмыгаль.

Это не раскрытие схем. Так, набросок к картине о президентстве Зеленского. На полотне его следы отсутствуют.

Проворонил Зе и свое магистральное направление — мир в Донбассе. Что делать, он сам поставил себе нереальную задачу, к решению которой был не готов. А положа руку на сердце Зеленский был вне темы Донбасса. Он в те грозные годы «чесал» с концертами. Да, он был и на фронте, но ведь этим он укреплял свой имидж и заботился о своём бизнес-проекте «95 квартал».

Человек с таким бэкграундом не мог быть в теме Донбасса и войны. И вознамерился решить эти вопросы за год. В своей риторике он не учитывает ни реальное состояние переговоров, ни соотношение сил. И вот, спустя ровно год, Зеленский в тупике: у него не было чёткого плана умиротворения ситуации. Он думал проскочить «между каплями», как говорил Кравчук. Не вышло: не оказалось ни стратегии, ни тактики. Он не может выполнить единственное, что обещал избирателям.

Считается, что он переоценил готовность украинского общества к компромиссам: пассивное большинство, которое выбрало Зеленского, ждёт чуда, немедленных результатов. Потому что 75% Зеленского — это пассивная и «диванная» часть населения. Они не жгут покрышки. А те, кто жёг, активные 25%, ждут, чтобы Зеленский куда-нибудь делся, желательно навсегда. Идея мира любой ценой непопулярна в ДНР и ЛНР. А Украина от войны устала. У Порошенко не получится повторить энтузиазм 2014-2015 годов. Нет мира — от Зеленского как субъекта №1 Украины не остаётся ничего.

А это единственный вопрос, который он понимал. И вновь продолжается бой. Президент Зеленский против местных элит Украины © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

Кстати, о внешней политике

«Украина исчезла с политической повестки дня США, больше об Украине ни слова», — пишет бывший «правосек» (организация, запрещённая в РФ), нардеп VIII созыва Рады Борислав Берёза (также известен как Бляхер). О его личности говорить не будем.

Так вот, Берёза шумно сетует, что об Украине забыли напрочь западные партнеры.В своём блоге он пишет, что время от времени мониторит американскую прессу.

«Про Украину ничего нет. Пару упоминаний про коррупцию и все. Основные ньюсмейкеры — это Трамп и губернаторы. А еще в новостях все те, кто против или за карантин, а также все, связанное с COVID-19», — пишет Берёза-Бляхер.

Он заметил, что международная политика крутится вокруг Китая, а Украины, «чейкрыма» и Донбасса в повестке стратегического партнера нет. Отсюда Берёза проводит совершенно логичную цепочку к Зеленскому: «нет никаких попыток актуализировать этот вопрос со стороны руководства Украины. Видимо, им не до этого, а зря».

В его посте — оттенки ностальгии. Экс-депутат помнит времена «Пороха», широчайшего окна возможностей. Тут и сбор денег «на АТО», которые можно было бесконтрольно и приятно присваивать. Тут и беспошлинный ввоз автомобилей, военной техники, медикаментов, наркотиков и, чего греха таить, оружия. Теперь «золотое дно» пересохло.

Ежедневно на подконтрольной Зеленскому территории Украины совершается масса нелепых «косяков», в которых главные герои — патриоты и волонтеры. Но в чем прав Береза-Бляхер, так это в том, что Зеленский абсолютно ничего не делает, чтобы хоть как-то обозначить себя в продуктивной президентской деятельности. Это видят все, не только Берёза.

Завышенные ожидания оборачиваются разочарованием — типичная украинская схема. Приватизация Победы, как признак слабости © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Тем временем

В то время когда КМИС публиковал свои рейтинги, в сети появилась фотография вооруженного отряда ополчения, сделанная в селе Десантное, близ устья Дуная. Это Килийский район Одесской области.

Местные фермеры создали отряд самообороны, вооружились и назвали то ли банду, то ли отряд «На страже Десантного». Объяснили свои безусловно незаконные действия необходимостью защищаться от банд мародёров, которые каждую осень-весну терроризируют аграриев, требуют под дулами автоматов свою долю урожая и прибылей от него.

По их словам, надоел бандитский беспредел. Надоели преступники, запугивающие местных жителей, бросая гранаты во дворы непокорных, пуская пули из-за угла.

Да, это начало XXI века, Украина, «государство в смартфоне». Типичная картина гражданской войны 1917-1922 годов.

«В каждом уезде — банда», как писал Владимир Ильич Ленин. Справедливо отметим, что позирующие с оружием жители Одесской области не просто знают, что делают, но и намеренно рекламируют себя как единственную альтернативу президенту-фантому. Ибо его нет, поэтому полиция «бессильна» и ничего не предпринимает.

Ежедневные видеообращения Зеленского к украинцам больше никто не смотрит. Точно так же 100 лет назад перестали обращать внимание на еще одного «главноуговаривающего» — Александра Федоровича Керенского. Чем всё кончилось — известно. Ну а пока безвластие, беспредел, коррупция, война.

Всё это, конечно же, в смартфоне.