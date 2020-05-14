В четверг, 14 мая, пройдет заседание Высшего совета безопасности Молдавии, где власти обсудят расследование по краже миллиарда долларов, когда исчезли денежные средства из банковской системы страны

Меньше месяца осталось до годовщины смены власти в Молдавии, когда бежал олигарх Влад Плахотнюк, а Демпартия ушла в оппозицию, но в политической жизни страны снова намечаются тектонические сдвиги.

А началось все с того, что в Конституционном суде (КС) Молдавии случился переворот, позволивший оппозиции с правого фланга поставить там своего главу — Домнику Маноле. Она спустя пару дней зачитала решение об аннулировании российского кредита. Двести миллионов евро должны были стать поддержкой стране в разгар пандемии, тем более что накануне решения также Молдавию поддержал финансово МВФ. Но европейские деньги не вызвали такого ажиотажа со стороны оппозиции, как российские. Добробаты просят огня. Как Плахотнюк помогал Порошенко снабжать оружием «Азов» и «Правый сектор»* © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кредит раздора

Однако не только своим происхождением не угодили оппозиционерам российские деньги. А еще и тем, что якобы скрывают истинное желание Кремля влиять на исход президентских выборов, которые должны пройти в Молдавии этой осенью.

Среди главных претендентов — действующий президент Игорь Додон и с правого фланга Майя Санду.

А вот тут-то начинается самое интересное. Санду ведь никаких постов, кроме партийных, не занимает. Намного привлекательнее входить в избирательную кампанию, имея административный ресурс и находясь во власти. По мнению экспертов, это и могло стать главной целью тектонических сдвигов в политическом ландшафте страны.

Многоходовка — как месть находящегося, по некоторым данным, в Майами олигарха Влада Плахотнюка. Партии проевропейского блока, вошедшие в молдавский парламент, мечтают о том, чтобы отправить в отставку правительство Иона Кику, ведь тогда геополитический маятник качнется в их сторону. Беспринципный прецедент. Почему в Молдавии отказались от российского кредита в 200 миллионов евро © CC0, Pixabay

Старт политического туризма в парламенте

Премьер-министр Ион Кику, под которым зашаталось кресло в связи с тем, что депутаты парламента открыли сезон политического туризма и начали переходить в проекты Плахотнюка и Шора, высказался о банковской краже. Кику заявил, что мошенничество было подготовлено заранее, а авторы кражи миллиарда платят сейчас депутатам украденными в 2014 году деньгами.

«Авторы кражи миллиарда сейчас очень активны в парламенте, и я предполагаю, что украденными в 2014 году деньгами подкупают депутатов. Дело очень сложное, но я надеюсь, что на следующей неделе будут произведены и некоторые действия», — заявил премьер.

По мнению главы правительства, все следы, изученные до ноября 2019 года по делу о банковском мошенничестве, были ошибочными. Сначала была подготовлена платформа для кражи, затем средства были украдены из трех молдавских банков.

«Это сейчас открыла прокуратура. Они пошли по неверному следу кражи почти 900 миллионов евро, которые ушли из страны. Теперь эти персонажи, когда мы хотели привезти 200 миллионов евро в страну, говорят, что это нехорошие деньги», — заявил Кику. Карантин и оптимизм. Как Молдавия прожила месяц в режиме ЧП © Пресс-служба Минобороны РФ | Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Группа интересов Плахотнюка

Прокуратура столкнулась с непониманием и определенным сопротивлением при расследовании дела о краже миллиарда со стороны людей, работающих в Нацбанке. Об этом заявил генпрокурор Александр Стояногло молдавским СМИ.

«Это вынудило нас пойти на активные действия и самим изъять некоторые документы. Мне до сих пор непонятно, почему все эти годы Нацбанк был вне зоны проверок и даже расследования», — удивился Стояногло.

По его словам, в ходе проводимого расследования проверяется вся имеющаяся информация, в том числе и о «группе интересов Плахотнюка». Карантин и оптимизм. Как Молдавия прожила месяц в режиме ЧП © Пресс-служба Минобороны РФ | Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Именно связь с Плахотнюком сейчас является фактором, который останавливает Майу Санду вступать в коалицию с партиями-проектами Плахотнюка. Ходят версии, что ее просят на пост премьера не претендовать и найти компромиссную фигуру. Но тогда, понимает она, политических очков не заработать.

В партии Андрея Нэстасе в целом готовы уступить правительство партии Санду, но требуют всеобъемлющей поддержки в избрании Нэстасе президентом Молдовы. Но какой смысл умерять аппетиты и сменять пост премьера на президента? Конечно, стоит понимать, что все это пока предположения и догадки. У оппозиции в парламенте пока еще нет 51 депутатского голоса.

Что неделя грядущая Молдове готовит?

Ну а если будет? Тогда Молдавию ждут серьезные потрясения, которые по осени могут привести не только к тому, что нынешний пророссийский президент Игорь Додон потеряет власть, но и внешнеполитический курс страны изменится, став исключительно прозападным.

Представители молдавской оппозиции утверждают, что отставка премьер-министра Иона Кику (члена команды нынешнего президента) состоится уже на следующей неделе, — необходимые для вотума недоверия 25 голосов в парламенте есть.

Но что дальше? Нового председателя кабинета министров оппозиции на этот час не выбрать. Либо они что-то знают и обо всем договорились, либо их цель в разгар пандемии коронавируса оставить страну практически неуправляемой и на этой волне дойти до президентских выборов. Ждать ответа осталось недолго.