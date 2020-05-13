Верховная Рада Украины на своём внеочередном заседании 13 мая провела час вопросов к правительству, заслушала отчёт главы Нацбанка и приняла рад законов. Гвоздём программы стал «банковский», или «антиколомойский», закон

Были также собраны подписи за проведение ещё одного внеочередного заседания — с целью продлить блокировку работы российских соцсетей.

Заседание проходило в условиях поэтапного выхода Украины из карантина, введённого в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Некоторые считают, что слишком постепенного.

«Антиколомойский закон»: МВФ «убирает» олигархов и берёт власть на Украине в свои руки © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

На «двойные стандарты» в поведении нардепов указала в своём выступлении лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Если мы сегодня собрались в зале в очередной раз, в том числе, находясь один от одного на расстоянии 50-60 сантиметров, и собрались в этом зале почти 400 человек, скажите, пожалуйста: а другим (людям — ред.) в нашей стране, которые тоже хотят работать, — им можно собираться вместе? Им можно зарабатывать финансовые ресурсы для своих семей, им можно делать свое дело?» — сказала политик, добавив, что если парламент собирается так, словно карантина уже нет, то «не честнее было бы и другим дать возможность так же собираться, работать в масках, в рукавичках, в чём-то другом».

«Но если парламент так работает, а другие сидят без денег, это нечестно, это двойные стандарты», — заявила Тимошенко.

Она также сообщила нардепам, что временная следственная комиссия Рады получила документы, из которых следует, что за четыре года НАК «Нафтогаз» не перечислил в госбюджет Украины 72 млрд гривен — «это ровно столько, сколько мы… ожидаем от Международного валютного фонда».

Однако, по словам политика, неожиданно для неё, некоторые депутаты от фракции «Слуга народа» в комиссии проголосовали против включения в повестку дня заседания Рады вопроса о возвращении этих денег в бюджет.

Судя по всему, история с деньгами НАК «Нафтогаз» будет иметь продолжение. Что касается карантина, то сегодня принято постановление, согласно которому Рада выйдет из карантинного состояния 18 мая — с этого дня вернутся к работе в соответствии со своим календарным планом, принятым в январе этого года.

Заседание началось с вопросов правительству, на которые отвечал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он, в частности, заверил нардепов, что Украина готова к подписанию меморандума с МВФ и получению первого транша, что «даст возможность… избежать финансовых проблем».

Может, теперь и для нас что-то хорошее сделаете? — Скубченко о принятии «антиколомойского» закона в угоду МВФ © Facebook, Александр Скубченко

Что касается самого карантина, то, по словам премьера, его введение было оправданным.

Депутаты приняли в целом так называемый банковский (его называют также и «антиколомойским») законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. Под это решение также подпадает «ПриватБанк» бывшего владельца олигарха Игоря Коломойского.

Уговаривать депутатов проголосовать за закон в парламент приехал президент Владимир Зеленский.

Сначала он предложил депутатам поаплодировать медикам, которые защищают страну от коронавируса, упомянул и военных, которые защищают «суверенитет, территориальную целостность и жизнь всех украинцев — они герои».

После чего обратился к депутатам с просьбой поддержать законопроект, который, по его словам, призван «защитить украинскую экономику, как минимум, по крайней мере… именно сейчас».

Критики «антиколомойского» законопроекта тоже не молчали, указывая, что Коломойский и «ПриватБанк» тут вообще не при чём, а речь идёт о другом.

Так, Юлия Тимошенко заявила, что уже шестой год управление Нацбанком Украины, осуществляется «извне, а не на базе государственных институций Украины». Предлагаемый «банковский» закон, по словам политика, окончательно выводит НБУ из-под юрисдикции Украины, в том числе из-под судебной юрисдикции, ради получения кредитов от МВФ.

«Во что вы превращаете страну? Почему вы позволяете топтать Конституцию Украины в обмен на законы, которые прямо противоречат национальным интересам Украины, как этот так называемый банковский закон», — обратилась Тимошенко к депутатам.

Дым, прослушка и деньги Сороса. Заседание Рады прервалось из-за необычного инцидента © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Подобные предостережения эффекта не возымели: «за» принятие закона проголосовали 270 депутатов. Не поддержали закон фракции «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

По словам источников издания в Раде, обещания оспорить закон в Конституционном суде Украины (КСУ) — вовсе не пустой звук. Кстати, Конституционный суд зарегистрировал внесенное ОПЗЖ представление относительно признания неконституционным закона о продаже земли (который нардепы тоже принимали «под прикрытием» карантина, когда невозможны массовые протесты).

Как отметил лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, представители этой политсилы будут добиваться отмены антиконституционного законно, принятого «под давлением МВФ и международных финансовых корпораций, которое осуществляется в условиях тотального внешнего управления, грубо нарушающего и ограничивающего суверенитет и независимость Украины, а также конституционные права наших граждан».

Стоит отметить, что в Верховной Раде на заседании 13 мая не нашлось достаточно голосов для того, чтобы одобрить обращение к парламентам зарубежных стран по случаю 75-летия годовщины окончания Второй мировой войны.

В обращении, в частности, содержался феерический призыв к противодействию любым попыткам «присвоить общую победу во Второй мировой войне, которую завоевали все государства и народы — победители, особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики и маскировки игнорирования Российской Федерацией норм международного права и нарушения прав человека как внутри страны, так и на временно оккупированных территориях суверенных государств в Европе, в частности Украины».

«За» принятие такого обращения было подано 200 голосов (при необходимых 226).