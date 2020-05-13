Украинские мэры все чаще выступают против центральных властей. Это может свидетельствовать не только о появлении «партии мэров», но и о грядущем провале «Слуги народа» на выборах

Мэры украинских городов и центральная власть серьезно рассорились по итогам пандемии COVID-19.

«После того, как местное самоуправление выступило по всей стране против нарушения своих прав, то ОП посредством анонимных Telegram-каналов и устами проплаченных «экспертов» начало разгонять тезис про «усиление сепаратистских тенденций». Некоторые особо одаренные персонажи даже увидели в возмущении мэров хамством, лживостью и некомпетентностью власти, как обычно, «руку Москвы», — написал 6 мая у себя в Facebook мэр Днепра Борис Филатов. «Обратная централизация» подтолкнула мэров выступить против Зеленского — Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Он предупредил Офис президента об опасности подобных игр с местным самоуправлением.

«Ребята, умники из ОП, я вам сразу скажу. Так сказать, на взлёте. Вы даже не думайте со всеми «гениальными» политтехнологами в эти игры играть. Просто даже мысли оставьте. Иначе позора не оберётесь», — написал Филатов, выложив фото своих наград за войну в Донбассе в 2014-2015 годах.

Практически одновременно с Филатовым жесткой критике власть подверг и мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Пускай присылают сюда комиссию, прокурорскую проверку и пытаются закрыть нам рот. С одной стороны, я получаю смс-сообщения о том, что соблюдение норм карантина должно быть. Понимаю, мы работаем в этом направлении. А с другой — что мне объяснять людям? Что нам объяснять людям на простые вопросы? Поэтому если проводится карантин и ограничения, они касаются всех абсолютно, независимо от должности, независимо от статуса. Тогда это будет работать. Только личным примером показать, что можно, а что нельзя. Судя по тому, что пишется в некоторых Telegram-каналах, соцсетях, средствах массовой информации, когда работают рестораны, принадлежащие народным депутатам, избранникам… Тогда это нечестно по отношению к людям», — заявил он 4 мая на заседании оперативного штаба по COVID-19.

Ранее же на всю Украину прогремела история с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который пошел наперекор власти и до окончания карантина начал снимать ряд связанных с ним ограничений. Бондаренко не побоялся уголовных дел и продолжил гнуть свою линию.

«Мы увидели, что в нашей стране есть двойные стандарты. Можно вести торговлю с нарушением норм, можно торговать: большим гипермаркетам, отдельным ресторанам, а простому предпринимателю — нет. Я не могу сегодня жителям города объяснить, почему можно ходить в ломбард, но они не должны посещать парки, леса, скверы, которые у нас есть», — отметил он.

В общем, мэры недовольны властью. Все это дало основание некоторым заявить, что мэры не случайно выступили синхронно, мол, речь идет о появлении новой политсилы — партии мэров. Но так ли это? Возможно, все же, что дело не в партии, а, так сказать в почве, то есть не в линейных горизонтальных связях, а в коренном различии центральной и местной власти Украины.

Быть или не быть партии мэров?

Еще зимой в партии «Слуга народа» заявили, что будут корректировать избирательное законодательство, с тем чтобы повысить барьер для прохождения в Верховную Раду.

«Мы приняли Избирательный кодекс, и из-за него может появиться много региональных маленьких партиек. Нам это, как большой партии, невыгодно. Скорее всего, мы будем это корректировать», — заявлял глава парламентской фракции этой политсилы Давид Арахамия.

Предлагаемые изменения среди прочего предусматривали, что для проведения партии в местный совет ей нужно преодолеть 5%-ный барьер по всей Украине. Таким образом, партия «Слуга народа» страховалась от «мэрских партий» на местах.

Позже, в конце апреля текущего года, замглавы фракции партии «Слуга народа» Александр Корниенко посоветовал мэрам создавать свои политсилы.

«Если вы такие сильные, делайте свою общенациональную партию мэров. Становитесь политиками. Заходите не только в местную власть, но и в парламент», — отметил он. Я не могу представить, чтобы Кучма перегавкивался по видео с каким-нибудь мэром — эксперт © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Но уже в начале мая прозвучал окрик президента Украины Владимира Зеленского.

«Никаких 2/3, или 5%, или других схем не будет. Это позиция и моя, и партии «Слуги народа». А старым политикам могу сказать только одно — если в каком-то регионе нашей страны у вас нет поддержки, то изменять нужно свои поступки, а не избирательное законодательство», — отметил Зеленский.

Возможно, его заявление было связано с тем, что в случае появления единой «мэрской» партии она бы потеснила на общеукраинском уровне президентскую политсилу, дела у которой и так неважные: монобольшинство оказалось не таким уж и монолитным, а рейтинги партии, да и рейтинги самого Зеленского стремятся вниз.

Впрочем, демарш мэров на местах может свидетельствовать не о появлении партии мэров.

Есть ли такая партия?

После того, как Корниенко попытался попробовать мэров «на слабо», СМИ сообщили о том, что украинские градоначальники действительно задумались о создании собственных политсил. Так, по информации издания РБК-Украина, одним из организаторов переговоров по этому поводу был бывший глава Кабмина Владимир Гройсман. Кроме того, как заявили изданию некоторые собеседники, идею партии мэров продвигал Борис Филатов. У него в союзниках был мэр Киева Виталий Кличко — не только столичный градоначальник, но и глава Ассоциации городов Украины.

В то же время, уже на этом этапе создание единой политсилы натолкнулось на ряд препятствий, первое из которых — существование у мэров собственных политсил. Например, у мэра Львова Андрея Садового есть своя «Самопомощь», у Труханова — «Доверяй делам». Куда виляет Труханов. Как мэр Одессы умудрился рассориться со всеми © Facebook, Геннадий Труханов | Facebook, Геннадий Труханов | Перейти в фотобанк

Кроме того, каждый из мэров — сильная и харизматичная личность, со своим взглядом на политику, а потому рано или поздно встал бы вопрос о координации деятельности политсилы.

Да и после того, как в «Слуге народа» передумали повышать избирательный барьер, потребность в новом политическом проекте стала не такой уж актуальной.

Реальная причина, по которой мэры восставали против властей, была ими озвучена открыто: непонимание людей на местах. Именно от местных предпринимателей, рядовых рабочих, пенсионеров, мелких служащих и бизнесменов, ЧПшников и многих других зависит политическая карьера мэров. Это — их избиратели.

И именно с мэров спросят на очередных выборах, да и просто так, на ежедневных встречах за государственную политику, как бы они к ней ни относились. Все тяготы и негативные последствия введенного властью карантина отразились не только на рейтинге центральной власти (до Киева далеко), но прежде всего на рейтингах мэров. Именно с мэра, как самого близкого к народу представителя власти, и спрашивают избиратели, не только за то, как в городке убирают мусор, но и за те карантинные излишества, которые власть наложила на торговлю и производство, позакрывав всё, что можно, и оставив людей без зарплат и средств к существованию.

К Зеленскому простой рабочий, парикмахер или официант не придут — он далеко, а если и появится, то в окружении чиновников и охраны. А мэр — вот он, каждый день ходит на работу, пишет в Facebook, и его дети учатся в той же школе, что и дети продавца закрытого на карантин хозмага.

Потому сегодня мэры и пошли против властей. Ведь именно Филатову, Труханову, Бондаренко, Садовому и другим градоначальникам жители их городов первым поставят вопросы по поводу последствий карантина. Выступив же против власти, мэры показывают на тех, кто ответственен за текущее положение дел. А это партия власти — «Слуга народа», которой на следующих выборах придется отвечать за все, что произошло в стране в эти карантинные недели.

Так что выступление мэров — это только предупреждение центральной власти, так сказать, превентивные меры, обещающие большие проблемы партии власти и президенту Зеленскому на местных выборах осенью. Если, конечно, они еще состоятся.