Конфликт с мэрами украинских городов не пройдёт бесследно для властей в целом и для Зеленского в частности, говорят политэксперты. Однако, прогнозируют они, скорее всего мэры не будут объединяться в единую силу, а попытаются укрепить свою власть каждый в своём регионе

У властей Украины и лично президента Владимира Зеленского появилась новая серьёзная проблема. К эпидемии коронавируса и экономическому кризису добавилась политическая угроза от непослушных мэров городов страны.

Началось всё еще в конце апреле с мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. Он не согласился с решением Киева и пошёл на смягчение карантина в городе с 1 мая: открылись летние площадки ресторанов, рынки и непродовольственные магазины. Бондаренко даже заявлял, что готов возглавить сопротивление официальному Киеву.

В ответ на непослушного градоначальника завели уголовное дело, вызвали на допрос. Однако вскоре допрос перенесли на неопределённый срок.

Примечательно, что вскоре Бондаренко поддержали мэры других городов Украины: Ивано-Франковска, Житомира, Мукачево. Из политических «тяжеловесов» высказались глава Львова Андрей Садовый, мэр Днепра Борис Филатов.

При этом напряжённые отношения с центральными властями сохраняются у мэра Харькова Геннадия Кернеса и градоначальника Одессы Геннадия Труханова.

Сможет ли условная «партия мэров» объединиться, насколько будет сильна и как на это будет реагировать центральная власть? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили украинские политические эксперты.

Регионы будут требовать больше полномочий — и будет конфликт

История с Бондаренко далеко не закончена, конфликт не исчерпан, уверен руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Он поясняет, что конфликт Киева и регионов закладывался уже больше десятилетия: «фактически мы имеем такую ситуацию, когда децентрализация резко увеличила финансовые возможности, амбиции региональных элит, но с 2012 года у них не складывается с должным политическим представительством».

«В 2012 году их оттеснили политические команды лидеров партий, включая водителей, охранников, секретарш. В 2014 году — комбаты, волонтёры, антикоррупционные активисты, журналисты и так далее. В 2019 году всех накрыла «зеленая» волна. И в этой ситуации было только вопросом времени, когда региональные элиты выйдут на горизонтальное оформление своего проекта», — рассказал политолог.

Однако, продолжил он, это была объективная сторона. Но есть и субъективный момент: то, что черкасский городской голова, который месяц назад ратовал за жесточайший карантин без всяких демократических реверансов, вдруг радикально изменил позицию. При этом, делая достаточно острые выпады в адрес президента, он как-то гладко и лояльно обходит министра внутренних дел Арсена Авакова, отметил Золотарёв.

В целом, указывает эксперт, регионы будут требовать себе больше полномочий, и это будет порождать конфликт.

«То есть президента ставят на растяжку: если Зеленский начнет репрессивные действия в отношении Бондаренко или других мэров, он будет репутационно терять. Делая вид, что не заметил, точно так же будет терять, убеждая в слабости Киева — «Акелла промахнулся», — сказал политолог.

Вызов для центральной власти

Проблема для властей более серьёзна, чем черкасский мэр, которая сохранится и в разных формах будет проявляться, и на нее придется серьезно реагировать, особенно в условиях местных выборов. Об этом говорит глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, это проблема взаимоотношений с местными элитами и мэрами крупных городов.

«Мэр Черкасс — фигура, которая не будет влиять на местную политику. На местную политику будут влиять мэры крупных городов. Но и они играют в свою игру и не являются единым субъектом. Игра Кличко, Филатова, Кернеса, Труханова и Садового — разная», — сообщил эксперт.

Для центральной власти это вызов, подчёркивает он: и с точки зрения политики децентрализации, и с точки зрения стратегии и тактики на местных выборах. Фесенко считает, что в принципе выводы центральная власть и президентская команда делают правильные: «они будут применять более гибкий формат избирательной системы, чтобы не было никакой «единой партии мэров», чтобы не было тотальной партизации».

«Пойдут на компромисс с частью региональных элит и частью мэров, в зависимости от того, кто будет готов к такому взаимодействию», — прогнозирует политолог.

По мнению Фесенко, на местных выборах для многих мэров будет выгодно проявлять оппозиционность по отношению к центральной власти и упрекать ее, но потом рациональным поведением будет договариваться с центральной властью.

«И центральная власть, думаю, придет к такому же выводу. А кого-то из зарвавшихся мэров некрупных городов будут показательно наказывать», — заявил эксперт.

«Внутриполитические разборки в каждой из областей»

История противостояния Бондаренко с центральными властями закончится с результатами местных выборов, уверен эксперт Института анализа и менеджмента политики Руслан Бизяев.

«Приведет ли она к изменению региональной политики? И да, и нет. Да, потому что будет продолжена административно-территориальная реформа. Децентрализация очень туго идет в оставшихся областях (Киевская, в Черкасской были проблемы). То есть модуль самой децентрализации, на мой взгляд, нужно менять.

Поэтому, естественно, проблемы останутся. Недаром наш мэр Анатолий Васильевич Бондаренко еще в январе этого года написал обращение к Зеленскому о том, что давайте мы сами будем выбирать губернатора и судей. То есть этот процесс будет идти, но не думаю, что конкретно в Черкасской области он повторно приведет к острому конфликту», — сообщил Бизяев.

Он отметил, что пока с критикой решений Киева выступили пять мэров: Садовый, Филатов, Бондаренко, мэр Ивано-Фраковска Марцинкив и мэр Чернигова Атрошенко.

«Я бы не назвал это системной фрондой. Это скорее внутриполитические разборки внутри каждой из областей, а карантин — только причина и повод это использовать», — сообщил политолог.

Новые политические игроки и потенциальная «партия мэров»

Сейчас на Украине формируется площадка для появления новых политических проектов, говорит Андрей Золотарёв. Возможно, мы сейчас видим зарождение непарламентской оппозиции — команды того же экс-замглавы Администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, которая уже на следующих выборах может встать у власти.

«Мы также видим подрастающий рейтинг Партии Шария. По данным КМИС, он ближе к 5%-ному барьеру на фоне того же падающего «Голоса», «Оппоблока», «Свободы», Радикальной партии. Тут же «партия мэров».

Зеленский и сделал шаг назад — и это правильно в плане того, что у каждого мэра есть своя региональная квазипартия, — и поставил мэров на растяжку, и они теперь будут думать, выходить на собственный проект или предпочесть синицу в руках журавлю в небе. Но я думаю, что к парламентским выборам такой проект оформится», — сообщил политолог.

Он считает, что наверняка осенью начнётся процесс обновления политических элит, который начался в 2019 году, но продолжится в куда более активной форме.

Владимир Фесенко «очень скептически» воспринимает возможность действия мэров крупных городов на выборах единым фронтом. Он прогнозирует, что градоначальники будут действовать самостоятельно — «партии мэров» не будет.

«Каждый мэр будет идти на выборы от своей партии. В этом плане проблем для власти не будет», — убеждён эксперт.

Аналогичная точка зрения у Руслана Бизяева. Он поясняет, что у мэров достаточно специфическая и разная проблематика: «местные выборы — это же не про политику, это в основном про дороги, про школы, про канализацию».

«Поэтому сейчас перспектив у «партии мэров» я не вижу. Может, летом ситуация поменяется, в зависимости от того, как мы выйдем из карантина. Но пока что я очень осторожно и скептически оцениваю перспективы возникновения данной партии», — сказал политолог.

«Если не контролируешь ситуацию на местах, не контролируешь ничего»

Региональная политика — это слабое звено в политике Зеленского, отмечает Андрей Золотарёв. Однако региональная политика была проблемным моментом для украинских властей всегда — на протяжении всей независимости, добавляет эксперт.

«Определяющим моментом в этом вопросе являются кадры. Очевидно, что у Зеленского в кадровом составе применительно к региональной политике заниматься этим явно некому. То есть нет фигуры, которая была бы на высоте своего положения», — пояснил политолог.

Нельзя сказать, что для президента Зеленского в имиджевом плане (после истории с мэром Черкасс) не произошло ничего страшного, говорит Руслан Бизяев. По сути мы имеем публичный конфликт между президентом и рядом мэров.

Однако тут, указывает эксперт, всё зависит от того, какой будет финал у этой истории.

«В любом случае Зеленскому необходимо будет принимать решения и определенным образом реагировать на эту ситуацию, потому что в противном случае он проиграет местные выборы и создаст себе огромную проблему. Если ты не контролируешь ситуацию на местах, ты не контролируешь ничего», — заявил Бизяев.