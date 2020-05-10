Глазами очевидца. День Победы в Запорожье: из нас пытаются сделать идиотов

В Запорожье есть законная, зарегистрированная общественная организации «Полк Победы», которая уже 4 года проводит праздничные мероприятия на 9 мая. В том числе проходящий по всему миру марш «Бессмертный полк», когда граждане несут в колонне портреты своих родных фронтовиков

Прежде украинские власти не слишком сильно ставили палки в колеса «Полку Победы». Никогда, даже при Порошенко, запрета проводить мирные акции не было. Да, марши пытались дискредитировать и сорвать с помощью управляемых националистических группировок, но не более того: полиция вполне нормально работала, ни разу не допустив физического насилия.

В этом же году произошло нечто из ряда вон выходящее. Давайте попробуем собрать цепочку событий в единое целое.

В Запорожье националисты устроили стычку на автопробеге в честь Дня Победы © Facebook Полк Победы

Все ключевые памятники ВОВ в городе были огорожены и оцеплены полицией, допуск к возложению цветов ограничили до двух человек одновременно. Таким образом организаторы «Полка Победы» заранее приняли решение провести единственно возможную в таких условиях акцию — автопробег. Его согласовали с местными властями и, естественно, с СБУ.

Никакой запрещённой дискриминационными законами символики — только красные флаги с белой звездой и надписью: «Полк Победы».

Но накануне 9 мая началось интересное. 8 мая член связанной с Петром Порошенко праворадикальной группировки «Демократическая секира», которая регулярно пыталась срывать празднование Победы, Александр Лебедь выложил в соцсети свою фотографию с газетой «Полк Победы» в руках и подписью: «Для полиции, прокуратуры и СБУ. Моя терпимость подошла к концу».

Примерно в 18:00 того же дня к офису организатора «Полка Победы» Андрея Иванова нагрянул целый отряд полиции вместе с СБУ, более 20 человек, с выданным Ленинским районным судом г. Запорожья постановлением на обыск по признакам ч. 1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов) УК Украины.

Отметим интересный факт, что СБУ сначала согласовала мероприятие, а затем пришла его срывать. С Ивановым удалось связаться около 9 вечера. Он сказал, что обыски начались в припаркованных у офиса автомобилях, а затем перекочевали в сам офис.

Примерно в то же время праворадикал из «Демократической секиры» Лебедь написал: «Честно говоря плюсую тому человеку не из Запорожья, который нас услышал».

Из офиса Иванова обыски переехали к нему домой, а также в обком КПУ, члены которой также были соорганизаторами автопробега. Запрещенную символику искали всю ночь, не давая людям выспаться и нервируя их перед важным мероприятием.

75 лет Победе. Как прошёл праздник на Украине, в России и Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В каком смысле «призывает»? Пишет: «Давайте изготовим флаг с серпом и молотом и свастикой и будем его распространять»? Накануне 6 мая Иванов на своей странице выражал скорбь касательно одесской трагедии, отчитывался о работах по восстановлению памятника «Юным чапаевцам», постил фрагмент из фильма «В бой идут одни старики» и поздравление с 9 мая от актёра Василия Ланового.

Чем СБУ подкрепила своё сообщение — загадка.

«Кроме того, отмеченный гражданин позиционирует себя, как представитель одной из российских негосударственных структур», — написано пресс-службой полиции.

Где и когда он себя так позиционировал? Какой именно структуры? Он себя только позиционировал или реально был ее представителем? Всё это остается за кадром, поскольку это полная ерунда с целью не провести расследование (участие в российских негосударственных структурах не является в Украине уголовно наказуемым действием), а создать определённый информационно-идеологический фон. Ведь местные услужливые издания тут же написали, что «поймали российского агента».

Дальше речь идёт об открытии уголовного производства и иже с ним: «Сотрудники следственных подразделений ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством местной прокуратуры с привлечением сотрудников УСБУ в Запорожской области в ночь на 9 мая провели санкционированные обыски».

Загадочное обращение СБУ в полицию поступило 6 мая, а обыски — в ночь на 9-е. Почему именно так, наверное, объяснять не надо.

«В ходе обысков изъято более 1200 экземпляров газеты «Полк Победы 1945-2020», около 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями: «Полк Победы» и «75 лет Великой Победы», более 90 красных лент с изображениями «Серп и молот», более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики, флеш-носители, 13 системных блоков» и т.д».

Пресс-служба полиции почему-то смешала всё в кучу. Газеты, маски и флаги — то, что планировалось использовать на автопробеге — изъяли в офисе Иванова и запрещенной символики на этих предметах нет. Кепки, пакеты и т.д. с серпом и молотом лежали не у Иванова, а в обкоме КПУ с незапамятных времён. Это не вообще коммунистическая, а чисто партийная символика, которую для автопробега никто, естественно, использовать не собирался. Хранить предметы с данной символикой не запрещено.

Таким образом мы видим еще одну манипуляцию пресс-службы полиции, которая, умолчав о некоторых деталях, составила текст так, чтобы местные СМИ и блогеры, ссылаясь на авторитетную государственную структуру, разнесли: «российского агента» схватили за попытку распространить запрещенную символику на организованном им автопробеге в честь дня Победы.

Флаг, зеленка и нацисты. Как запорожская полиция разделяет права граждан и символы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И кстати, если обращение СБУ в полицию было только в отношении Иванова, который якобы призывал к чему-то нехорошему, а именно так написала пресс-служба, на каком основании Ленинский суд выдал разрешение на обыск в обкоме КПУ?

К утру 9 мая Иванова не отпустили, поэтому в автопробеге принять участия он не смог. Отсутствие главного организатора привело к некой стихийности — машины не слишком согласованно выезжали из разных мест, догоняли колонну по дороге.

К старту на так называемой евробляхе (автомобиле с европейскими номерами) приехала группа местных экстремистов из праворадикальной группировки «Национальный корпус». Несмотря на то, что они крутились на одном месте группой явно больше 3-х человек и не все были в масках, полиция к ним даже не подошла.

Не трогали правоохранители и кучковавшиеся стайки специфических журналистов. Зато от начавших собираться участников мирной акции требовали соблюдать дистанцию.

Через некоторое время к радикалам подъехал белый «Фольксваген» с «побратимами» и фашистским орлом на стекле. Они кратко поговорили, «Фольксваген» уехал. Оставшиеся недолго пообсуждали, что их снимают и напишут, что «на 9 мая собрались нацисты», после чего тоже убыли в неизвестном направлении.

Выполняя просьбу, публикую их фото и пишу: «На 9 мая собрались нацисты».

Несмотря ни на что, люди смогли самоорганизоваться и автоколонна с разрешенными и зарегистрированными в Минюсте красными флагами «Полк Победы» двинулась вперед по проспекту Ленина (теперь Соборный).

Город-герой Киев: сотни киевлян вышли на улицы, чтобы отпраздновать День Победы © Скриншот из видео Украина.ру

Пока часть автоколонны стояла на светофоре, один из невменяемых «камуфляжных» праворадикалов подбежал к машине, выхватил торчащий из окна флаг и бросил его на землю. Когда полиция рванулась к нему, чтобы успокоить, этот «герой», в лучших традициях «мама, вызывай ментов» стал орать: «Запрещенная символика! Запрещенная символика!»

Неадеквата вместе с решившими поддержать его праворадикалами оттеснили от дороги, и колонна продолжила путь.

На некоторое время инциденты закончились. Однако на обратной дороге, в районе пересечения ул. Богдана Хмельницкого с проспектом Металлургов, полиция остановила автопробег и начала переписывать номера машин.

На требования объяснить, в чём дело, тучный начальник заявил: «Я не уполномочен давать комментарии. Все в пресс-службу». Потом всё-таки сказали про запрещенную символику. Какую именно, объяснять не стали.

Полчаса препирательств и флаги «Полк Победы» были свёрнуты, а автоколонна расформирована. Особенно интересно, каким образом об остановке автопробега именно в этом, казалось бы, случайном месте, узнали местные журналисты, которые регулярно пишут грязные пасквили касательно празднования Дня Победы?

Они узнали и были тут как тут.

Мы же, уже самостоятельно, отправились к конечной точке запланированного маршрута — памятнику освободителю Запорожья лейтенанту Николаю Яценко «Танк Т-34» на площади Советской (теперь Университетская).

Нацистские неучи. Что показал марш украинских националистов на День Победы в Одессе © скриншот видео Украина.ру

Никаких проблем по поводу карантина, никаких праворадикалов. Отвечая на наши вопросы, руководитель партийной ячейки, один из крупнейших местных бизнесменов, объяснил, каким важным для него является День Победы, сказал, что провокаций на данном флэшмобе не происходило и он надеется, что не произойдет.

В толпе ходили те же самые оперативники полиции (или СБУ) в гражданском, которые засветились на фото обысков у Иванова и в месте старта автоколонны «Полка Победы».

Андрея Иванова продержали с 18:00 8 мая примерно до 16:00 9 мая, то есть нейтрализовали на все время праздничных мероприятий. Выйти на связь он смог только поздно ночью и подтвердил цель всех проведённых манипуляций — срыв этого конкретного автопробега.

В отличие от прошлого года лично у меня от празднования 9 мая в Запорожье осталось омерзительное послевкусие. Мерзко от того, что из нас делают идиотов и используют народную любовь ко Дню Победы исключительно для набора политических очков. И ведь хочется в порыве праведного гнева крикнуть: «Чума на оба ваши дома!»

Но потом приходишь в себя и понимаешь: это бестолковая и бесперспективная позиция. Потому что, как известно, «нельзя жить в обществе и быть свободным от него».