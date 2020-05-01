Неделя была богата на события, хотя никаких особых прорывов ни в одном направлении не произошло. Но они произойдут в будущем – заготовки для них делаются. А пока и так не бедные люди занимаются… мародёрством. Оказалось, что на коронавирусе можно зарабатывать ничуть не хуже, чем на войне

Ожидалось, что главным событием недели будет заседание Верховной Рады, на котором будет, наконец-то, решена судьба Михаила Саакашвили и «антиколомойского закона». Но "не так сталося, як гадалося". В смысле, постановление об особом порядке принятия «антиколомойского закона» действительно приняли, а вот на Саакашвили голосов не нашлось.

Эпидемия и карантин

На Украине по состоянию на день 1 мая зафиксировано 10,8 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 272 стали летальными. В то же время 1413 пациентов выздоровели.

На протяжении недели ежедневно в среднем выявлялось 460 новых случаев заболевания. К концу недели наблюдается некоторый рост, на майских праздниках ожидается вспышка.

Тем не менее, правительство намерено поэтапно снимать карантин с 12 мая. Исключением является официальное разрешение открыть 872 продовольственных рынка с 1 мая.

Причиной нелогичных действий стали массовые протесты предпринимателей и действительно угрожающая ситуация в сельском хозяйстве (производители вынуждены раздавать ранние овощи бесплатно или за символическую плату). Протестуют также врачи, которые, как в Киевской больнице №8 (в городе более известна по примыкающему к его территории диагностическому центру), не только не получили надбавки за работу во время эпидемии, но у них даже снизилась зарплата.

«У кого нет маски, могут пойти погулять»: украинские депутаты проигнорировали карантин © rada.gov.ua

Результаты сразу нескольких исследований подтверждают наличие разных подтипов коронавируса SARS-CoV-19, число которых в различных исследованиях варьируется от 3 до 30. При этом иммунитет на один из подтипов вируса, похоже, не означает наличия иммунитета к остальным. Однако особого значения это, по-видимому, не имеет — похоже, что значительная часть населения уже приобрела (или приобретёт в ближайшее время) психологический иммунитет. В смысле — само слово «коронавирус» ужаса уже вызывать не будет.

Кроме того, снимаются ограничения в отдельных городах.

С 30 апреля в Днепре разрешили работу кафе и ресторанов навынос, торговлю техникой, работу финучреждений, ветеринарных клиник, строительные работы, химчистки, работу рынков.

С 1 мая в Черкассах разрешили открыть летние площадки ресторанов и кафе, рынки, мастерские, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы.

Между тем, 25 апреля Луганск закрыли на въезд и выезд, а гражданам ограничили перемещение по городу. Остановлен общественный транспорт, а людям запрещено отходить от дома дальше чем на 500 метров.

Верховная Рада

Изначально предполагалось, что на заседании Верховной Рады будет ставиться три вопроса: о новом порядке рассмотрения закона о банках (без голосования по всем поправкам), о назначении Михаила Саакашвили и о внесении изменений в закон о НАБУ, который позволит снять его главу Артёма Сытника за коррупцию.

Первое голосование действительно состоялось — теперь осталось принять сам банковский закон.

По второму вопросу, не смотря на давление со стороны Запада, голосов найдено не было и заявлено, что Саакашвили найдут какое-то ещё место в системе власти. Скорее всего, место советника, которое не требует голосования Рады.

Не состоялось и голосование относительно Сытника.

Рада еще полгода будет расследовать взрывы на складах в Балаклее © пресс-служба министерства обороны Украины Рон ван Роден заявил, что Украине не стоит вносить изменения в законодательство о работе НАБУ, потому что в противном случае она не получит кредит. Да-да — условием получения кредита от МВФ является отказа от смещения уличённых в коррупции чиновников.

Одесский журналист Юрий Ткачёв поясняет странную позицию МВФ.

«Дело не в том, что МВФ так печётся об украинских коррупционерах. Дело в принципе: аборигены не имеют права увольнять чиновника колониальной (оккупационной) администрации, а НАБУ — орган как раз этой администрации. Не должно создаваться даже иллюзии того, что глава НАБУ как-либо зависим от украинских властей или правосудия. Это вопрос принципа», — сообщил Ткачёв.

В общем, процесс принятия решений, необходимых для получения кредита МВФ, продолжается. Но будет ли получен сам кредит по-прежнему неясно.

Встреча в «нормандском формате»

30 апреля состоялась встреча в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел.

Ещё накануне, 27 апреля, Сергей Лавров заранее признал встречу бессмысленной: «Ни о каком саммите речи быть не может, потому что всё, что согласовано было в Париже, блокируется в работе контактной группы и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского по причине той позиции, которые занимают киевские власти».

В подтверждение его слов Верховная Рада 30 апреля приняла обращение к парламентам иностранных государств и международным организациям (инициаторами были депутаты от «Слуги народа», «Европейской солидарности» и «Голоса»), в котором требовала сохранять санкции против России.

Этот агрессивный выпад был сделан столь невпопад, что даже телеграм-каналы, близкие к ответственному за переговоры с Россией главе Офиса президента Андрею Ермаку, сочли за лучшее промолчать. Возможно, впрочем, постановление было принято, чтобы «укрепить позиции украинских переговорщиков». Лавров после завершения встречи о постановлении не упомянул.

От Парижа до Берлина. Министры "нормандской четверки" об условиях очередной встречи © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

Лавров констатировал, что из девяти пунктов, обсуждённых в Париже, выполнен только один и то частично (проведено два обмена удерживаемыми лицами на 230 человек). Стороны в основном препирались относительно доступа миссии ОБСЕ ко всей территории ЛДНР (Лавров утверждает, что никакой проблемы нет, ограничения связаны исключительно с эпидемией коронавируса).

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: «Украина готова говорить с украинцами, которые живут на оккупированных территориях. Мы стремимся к этому диалогу. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены должным образом представлять интересы украинцев из оккупации, а также внутренне перемещённых лиц, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий».

Обсуждалась и дата прекращения огня. Лавров по этому поводу отметил, что договорённости по этому поводу постоянно нарушались, а от отвода войск Украина отказалась.

В общем, стороны вернулись к тому же состоянию, в котором находились при Порошенко, с чем и поздравляем избирателей Зеленского.

Ситуация на энергорынке

На прошедшей неделе возник скандал вокруг снижения генерации «Энергоатомом».

29 апреля от сети был отключен третий энергоблок Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. Общая мощность работающих блоков «Энергоатома» упала до 7300 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт.

В то же время, мощности ТЭС и «зелёной» генерации остаются задействованными. Со временем это приведёт к изменению тарифов, поскольку энергия ветряных и солнечных станций стоит до 5 гривен (кстати, примерно четверть «зелёной» генерации принадлежит ДТЭК), а АЭС — 57 копеек.

Причина состоит в снижении потребления электроэнергии как на Украине, так и за её пределами (что делает невыгодным экспорт). Если на 1 апреля потребление электроэнергии составляло в стране составляло 16,7 гигаватт мощности, то на 28 апреля — 15,3 гигаватта.

В этой ситуации государство спасает компанию ДТЭК Рината Ахметова, которая уже вынуждена останавливать часть своих мощностей — как энергетических (простаивали некоторое время Бурштынская, Приднепровская и Запорожская ТЭС), так и добывающих («Павлоградуголь»). Снижение генерации «Энергоатомом» позволит ДТЭК избежать судьбы «Приватбанка», а сам «Энергоатом» спасут за счёт госбюджета.

В общем — граждане заплатят дважды. Сначала по выросшим коммунальным тарифам, а потом — из налогов.

Мародёрство? Ну как можно… Уважаемые же люди.

Скандал вокруг «Эпицентра»

Продолжается скандал вокруг сети строительных гипермаркетов «Эпицентр», принадлежащей семье Герег.

В условиях, когда строительные рынки и небольшие магазины закрыты, Гереги занесли кому надо (говорят, что надо было занести Авакову, но доказательств, понятно, нет). Формальное основание — магазины торгуют «всем необходимым» (там действительно оформили продуктовые отделы, которых раньше не было). При этом «Эпицентры» оказались монополистами на рынке хозтоваров и получают прибыли, в то время как конкуренты — убытки. Справедливости ради стоит указать, что хорошо устроили не только они, но и, например, «Леруа Мерлен» (а помните, как нам обещали, что западный бизнес не будет участвовать в коррупционных схемах?).

Затем «Эпицентр» профинансировал полёты «Мрии» с медицинской продукцией из Китая, которые встречал лично президент. При этом, в самолётах помимо гуманитарного был и коммерческий груз, предназначенный для «Эпицентра».

Забавное обстоятельство: это стало известно от Сергея Лещенко, который, как раз, защищал заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, ответственного за перевозки гуманитарного груза. Если бы Лещенко не проболтался, это можно было только предполагать за счёт разницы между отгруженным и полученным товаром.

С такими адвокатами никаких прокуроров не надо…

Атомный тупик. Украина заглушила ядерные реакторы и ждёт блэкаута © РИА Новости, Фалин | Перейти в фотобанк

Для сравнения: бюджет Одесской области на борьбу с эпидемией составляет 68 млн гривен. При этом в области живёт 2,4 млн человек, а в «Укргазодобыче» работает 20 тысяч.

Мародёрство на войне уступило мародёрству на эпидемии…

Работорговля на государственном уровне

Как оказалось, безвиз сыграл дурную шутку не только с Украиной, но и с европейскими странами: внезапно выяснилось, что в условиях карантина работать на полях некому.

В результате европейские страны выступили с инициативой завозить украинских заробитчан чартерными рейсами. Надо отметить, что нет худа без добра — провезённые таким образом рабочие уж точно будут иметь официальный статус, а не работать подпольно. Начала работу в этом направлении Германия, которая ввозит рабочих из Румынии и Болгарии.

Удивительно, но украинское правительство сначала от такой сделки отказалось и блокировало несколько рейсов в Финляндию и Великобританию под предлогом карантина. По мнению Дмитрия Кулебы «любое путешествие, особенно самолётом, подвергает опасности заболеть» (интересно — чем можно заболеть в самолёте?). Это при том, что на сухопутной границе продолжается традиционный бардак.

Уехавшие из Польши украинские заробитчане планируют вернуться — опрос © Brian Aslak / flickr Денис Шмыгаль утверждает, что достаточно работы и на Украине. Но умалчивает о том, что на Украине средняя зарплата — 11 тысяч гривен или около 30 тысяч рублей по курсу (реально предлагается гораздо меньшая), а «на ягодах» в Финляндии можно заработать в 5-7 раз больше.

В конечном итоге было заявлено, что правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Формально переговоры будут идти об условиях трудоустройства и соблюдении карантина, но в это мало кто верит. Судя по всему, украинские власти намерены получить какие-то торгово-экономические преференции (если не прямые «откаты» «нужным людям») благодаря внезапно возникшей зависимости Европы от Украины. Фактически «европейская интеграция» Украины плавно переходит в работорговлю.

Мародёрство — оно и есть мародёрство.