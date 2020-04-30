Украина остро нуждается в притоке инвестиций в различные сектора экономики. Как правило, когда говорят о зарубежных инвестициях в украинскую экономику, подразумевают западные капиталовложения. Однако не менее перспективно восточное направление, которому на Украине уделяют куда меньше внимания

Наиболее предметный интерес к Украине на Востоке проявляет капитал из Китая. КНР предлагает Украине расширение сотрудничества во всех направлениях, не только инвестиции и включение в интеграционные проекты. Фактически Пекин демонстрирует, что готов к конкуренции с Вашингтоном в любой точке планеты и намерен всерьез бороться за влияние в Восточноевропейском регионе.

Китай, обладая существенными финансовыми ресурсами, заинтересован в диверсификации собственной экономики и выходе на новые рынки. В свою очередь Украине есть что предложить: от аграрного сектора до высокотехнологичных отраслей экономики.

История сотрудничества

Активизация сотрудничества между Украиной и Китаем началась еще в период пребывания на посту третьего президента Украины Виктора Ющенко. С 2004 по 2007 гг. торговый оборот между странами рос в среднем на 36% ежегодно. Уже тогда Китай формировал свой позитивный имидж на Украине, оказывая разного рода гуманитарную помощь, например, в ситуации мировой пандемии «птичьего гриппа» оказал помощь лекарствами.

К сожалению, этот тренд был прерван мировым кризисом 2008-2009 гг.

Скандал с гуманитаркой из Китая: часть груза «всплыла» в украинских магазинах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктора Януковича активизировался и политический диалог между странами: в июне 2010 г. состоялся официальный визит Януковича в Китай, а в 2011-м — главы КНР Ху Цзиньтао на Украину. В этот период восстановилась тенденция роста торговли между странами, правда, всего на 0,5% в 2011-2012 гг.

Был заключён целый ряд знаковых контрактов и инвестиционных соглашений между странами. В конце 2012 г. Украина и Китай подписали два масштабных кредитных соглашения: о финансировании проектов в украинском агросекторе на $3 млрд, а также проектов в энергосекторе Украины на сумму почти в $3,7 млрд. В середине 2013 г. Экспортно-импортный банк Китая открыл финансирование Национального проекта «Воздушный экспресс». Общая сумма кредита составила $372 млн.

В декабре 2013 г. во время визита президента Виктора Януковича в Пекин был подписан ряд документов: Межправительственное соглашение об экономико-техническом сотрудничестве, Договор о сотрудничестве в сферах энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Китайской экспортно-кредитной страховой корпорацией, а также Пятилетняя программа развития отношений стратегического партнерства между Украиной и КНР.

Также был подписан рамочный контракт на выполнение проекта строительства объектов блока №11 ПАО «Шахтоуправление «Покровское», предусматривающий участие компании «Минметалз Инжиниринг Ко. ЛТД» в строительстве новой шахты в рамках шахтного поля, которое разрабатывалось группой «Донецксталь» в г. Красноармейск (Донецкая область), как генерального подрядчика с последующим привлечением финансирования от китайских банков. Сумма контракта составляла $247 млн, срок действия — 2,5 года, срок финансирования — до 9,5 лет.

Киев рассматривал Китай в качестве одного из ключевых партнеров в военно-технической сфере. Согласно отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в течение 2009-2014 гг. Украина была третьей страной по поставкам вооружения в Китай, так как Киев активно поставлял двигатели для китайских военных самолетов. Также в планах было выработать общую стратегию развития дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной, космической, сельскохозяйственной и образовательной сферах.

Украина хочет продаться Китаю. А Китай ее давно покупает © kit.ai

Рост товарооборота

Однако всем этим планам не суждено было сбыться: уже в конце 2013 г. на Украине начались политические потрясения, которые закончились сменой власти и потерей территорий, а позже переросли в экономический и военно-политический кризисы. Всё это не могло не сказаться на внешнеэкономической деятельности государства и на торгово-экономических связях с другими странами.

Однако с 2015 года во взаимной торговле Китая и Украины происходит стремительный рост товарооборота. Уже с 2016 г. высокими темпами начал расти импорт товаров из КНР, а с 2017 г. наблюдается рост экспорта из Украины в Китай.

По итогам 2019 года Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины, потеснив Россию. Экспорт в КНР Госстат оценивает в $3,59 млрд, импорт из Китая — в $9,19 млрд. Доля Китая в украинском экспорте составила 7,2%, в импорте — 15,1%. За прошлый год экспорт в Китай вырос на 63,3%, а импорт оттуда — почти на 21%.

Не торговлей единой

По данным советника по торгово-экономическим вопросам посольства КНР на Украине Лю Цзюня, на Украине работают около более 60 китайских предприятий, а уровень китайских инвестиций в экономику Украины за период 2015-2019 гг. составил $300 млн.

В сферу интересов КНР на Украине входят энергетика, агропромышленный комплекс, инфраструктура, технологический и финансовый секторы.

Энергетика

Китайская компания CNBM работает на украинском рынке уже несколько лет, ее называют одним из мощнейших игроков рынка возобновляемой энергетики на Украине. Осенью 2016 года CNBM заключила сделку по покупке парка солнечных электростанций в Николаевской области. Мощность десяти станций, входящих в структуру CNBM, составляет 267 МВт. В проект было вложено 168 млн евро. В целом же китайская CNBM готова вложить $2 млрд в энергетическую сферу Украины.

Впервые за 10 лет. Глава МИД Китая собирается на Украину © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Также Китай интересуется строительством СЭС в Чернобыльской зоне отчуждения, однако реализация данного проекта так и не началась.

В марте 2018 года китайская компания Xinjiang Beiken Energy Engineering, выигравшая объявленный госкомпанией "Укргаздобыча" тендер на бурение 24-х газовых скважин в Полтавской и Харьковской областях в 2017-2019 годах, приступила к выполнению подрядов.

Ввиду имплементации Украиной норм Третьего энергетического пакета ЕС, предусматривающего либерализацию энергетических рынков, китайская сторона сможет заключать договоры о совместной деятельности с украинскими госкомпаниями и реализовывать газ на внутреннем рынке Украины.

В предыдущие годы обсуждалась возможность участия китайской компании China National Nuсlear Corporation в строительстве завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. Проект реализован не был, но не исключено, что в этом направлении будут подвижки в нынешнем политическом цикле.

ВПК

В 2016 году ведущий украинский производитель самолетных и вертолетных двигателей "Мотор Сич" и китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd создали совместное предприятие, которое базируется в самом Китае. В городе Чунцин строится завод по производству и обслуживанию авиадвигателей. Beijing Skyrizon финансирует запуск производства, украинская сторона предоставляет технологии.

Причём китайцы уже инвестировали $100 млн в модернизацию производственных мощностей «Мотор Сич» на Украине и подписан договор об инвестировании еще $150 млн в центр перспективных разработок и опытное производство.

В июне 2019 года китайская компания Skyrizon объявила о покупке контрольного пакета акций «Мотор Сич». Однако сделка не продвигалась дальше без одобрения Антимонопольного комитета Украины. Теперь в украинском ведомстве говорят, что имеют веские основания не одобрить сделку, которая оказалась в эпицентре глобального военного и политического противостояния между Китаем и США.

Связь

США не позволят Украине наладить отношения с Китаем — эксперт © Facebook, Даниил Богатырев

В 2018 году было установлено 150 базовых станций, которые покрыли связью Киев и значительную территорию от Харькова до Мариуполя, «полоса» покрытия проходит через 4 восточные области Украины. Это единственная китайская компания, технологи которой, по признанию Международного союза электросвязи (ITU), соответствуют международным коммуникационным стандартам.

Агропромышленный комплекс

Китай является крупным покупателем украинской аграрной продукции, а потому готов более активно инвестировать в АПК страны. Пока Китай точечно инвестирует в растениеводство, садоводство, переработку молока, сои, льна.

Китайский капитал готов расширять свое присутствие на украинском рынке после снятия моратория на куплю-продажу земли. К слову, иностранный капитал опосредованно контролирует более 3 млн га аграрных земель Украины.

В 2016 году китайская корпорация COFCO Agri возвела в Николаевском морском торговом порту перегрузочный комплекс зерновых и масличных культур годовой мощностью 2,5 млн тонн. В перспективе Николаевский порт может встроиться в китайский проект "Новый Шелковый путь" (НШП). Инвестиционный проект обошёлся в $75 млн, он уже исправно работает, и из украинской акватории уходят корабли с зерновыми для Поднебесной. COFCO Agri на Украине контролирует также несколько элеваторов и маслоэкстракционный завод.

Инфраструктура

Доктор наук из Китая получил на Украине срок за шпионаж © Андрей Лубенский

Китайские компании за последние годы выиграли множество тендеров на дноуглубление морских портов Украины, прокладку и ремонт автодорог.

В 2016-2017 годах китайский капитал изучал возможности взятия в концессию морских портов Украины. После усовершенствования нормативно-правовой базы во второй половине 2019 года, регламентирующей процедуру концессий, и первых успешных концессионных конкурсов по портам "Херсон" и "Ольвия" (победителями стали компании из Грузии и Катара соответственно) китайский капитал наверняка будет участвовать в последующих концессионных конкурсах.