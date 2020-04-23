Настроения приближающегося конца света охватывают авторов западных СМИ, которые пытаются писать об Украине. Что они видят: близкая экономическая катастрофа, война, которую не получается остановить, разгул коррупции, да еще и чернобыльские пожары

Страх сильнее надежды

Испанское издание El País решило отметить годовщину президентства Владимира Зеленского на Украине статьей под знаменательным названием «На Украине страх сильнее надежды».

Автор статьи Пилар Бонет пытается начать с хорошего. Она перечисляет достижения Зеленского на посту президента. Список, однако, оказывается коротким: восстановление контактов с Владимиром Путиным и обмен пленными с республиками Донбасса. Вот, собственно, и все.

Список нерешённых украинских проблем оказывается гораздо длиннее. Война в Донбассе, которой не видно конца, Крым, который не собирается возвращаться, крайне низкий уровень жизни населения и кризисный бюджет, который даже с учетом обещанных денег МВФ всё равно остается кризисным. Сюда же надо добавить и новую мировую напасть в виде коронавируса, долги по зарплатам врачам и полное отсутствие любых подушек безопасности, которые могли бы хоть как-то смягчить последствия остановки экономики для простых украинцев.

Западные СМИ: Трамп как главная беда и 8 качеств для успеха в новом мире © REUTERS, Jonathan Ernst Савика Шустера.

«Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны средства МВФ так же, как «организму нужна кровь», — пишет автор.

Он приводит кропотливые расчёты Зеленского, у кого и сколько еще можно будет занять. В список потенциальных кредиторов уже входят не только МВФ, но и ОАЭ, Канада и даже Азербайджан. Президент пытается быть оптимистом: «У нас будет больше средств», — подвел он итог, поблагодарив канцлера ФРГ Ангелу Меркель», — рассказывает Пилар Бонет и сама понимает, насколько несчастным выглядит лидер страны, которая семимильными шагами движется к дефолту.

«Журналист Савик Шустер постоянно следит за настроением граждан Украины в своей телевизионной программе, — замечает автор статьи. — Он рассматривает три показателя: надежду на будущее, страх будущего и унижение, равноценное негодованию и отчаянию. Первый, надежда, снизился, а второй и третий, страх и унижение, значительно выросли с начала эпидемии (49%, 29% и 22%, соответственно, в апреле по сравнению с 71%, 15% и 17% в период с января по март)».

Конечно, это не личный рейтинг Зеленского. Но цифры Шустера дают ясное представление о состоянии страны, чья государственность терпит крах буквально у нас на глазах.

Пасхальный апокалипсис

Не добавляет оптимизма и французская газета Le Figaro, которая посвятила свой материал угрожающей экологической обстановке в пасхальные дни в Киеве. Эта обстановка такова, что серьёзно напоминает апокалипсис.

«Цифровая карта столицы была испещрена красными, фиолетовыми и даже черными точками. Системы замеров назвали качество воздуха «опасным». Всего за час показатели содержания мелких частиц в атмосфере увеличились в пять раз. Перед пасхальными праздниками Киев обошел все остальные города мира по уровню загрязнения. Содержание частиц PM2.5 перевалило тем вечером отметку в 400, тогда как в Париже речь шла о 50. «Не знаю, что происходит, но это очень пугает. Хочется свалить на машине на юг», — написал нам наш приятель Антон. Его сосед, которому, кстати, приходилось иметь дело с пекинским смогом, начал носить маску в квартире», — пишет автор статьи Стефан Сиоан.

Западные СМИ: Вирус показал смертельную пропасть между бедными и богатыми © REUTERS, Jeenah Moon

«Мэрия Киева просит людей закрывать окна. В подъездах пахнет гарью. Тишина довлеет над агломерацией в 4 миллиона человек, которая сидит на карантине с 11 марта. В старом районе Подол свет фонарей отражается от миллиардов парящих в воздухе частиц. Капоты машин покрыты слоем охряной пыли. Воздух густой как патока: через 20 секунд все начинает оседать на слизистой. Через минуту начинает кружиться голова. Возникает тошнота. Нужно возвращаться. Но запах не отпускает. Избавиться от него можно только под душем», — так выглядел Киев в святую пасхальную ночь.

Похоже, что сама природа решила добавить театральных эффектов в тотальный политико-экономический кризис Украины, которую подталкивает к обвалу общая для всего мира эпидемия коронавируса. Сиоан, как и испанская журналистка, был впечатлен выступлением президента Зеленского по украинскому телевидению вечером 17 апреля. Сиоан так описывает начало программы: «Лидерам стран сейчас очень непросто. Всем. (…) Вы, Владимир Александрович, попали в идеальный шторм. У вас и коронавирус, экономические последствия, а тут еще и пожар в чернобыльской зоне», — обратился к нему ведущий Савик Шустер. «Вы еще забыли назвать Международный валютный фонд», — с вымученной улыбкой добавил Зеленский».

Киевская Пасха этого года обещает стране не столько надежду на чудесное воскресение из мертвых, сколько новую волну инфицированных. Несмотря на все запреты, несколько сотен тысяч человек по всей стране все же отправились в храмы на праздничную литургию. Их религиозные чувства могут дорого обойтись Украине.

«Через пять-десять дней нас ждет вспышка заболеваемости, — опасается Ирина Микичак из Минздрава. — Так было после Вербного воскресенья и так будет после Пасхи». Перспективы такого развития событий честно очертил президент Зеленский перед телеаудиторией: «У нас пока только свыше 4 500 больных, 150 летальных случаев, — добавил он. — Если на протяжении какого-то времени переболеют два процента, то мы это еще как-то выдержим. Но если будет волна, если после Пасхи у нас будет от 2 до 10 % заболевших, в этом случае медикам придется делать выбор — кому помогать, а кому нет. Для спасения людей придется отбирать».

Кто ответит за беды Украины

Французское издание Agoravox не менее трагически воспринимает ситуацию на Украине, но куда отчетливее видит её причины. На страницах этой газеты журналист с псевдонимом Пьер выступил со статьей с вызывающим заголовком «Американская пропаганда на Украине до 2014 года и ее последствия».

Западные СМИ: Если женщины не помогут, коронавирус — это надолго © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«США пришли на Украину после провозглашения независимости страны в 1991 году, — рассказывает Пьер. — Они участвовали в ликвидации унаследованного украинцами от СССР ядерного арсенала, разделе Черноморского флота и уничтожении избытка советского стратегического оружия».

Но главным оружием американских кураторов стала пропаганда. Именно они внушили доверчивым украинцам мысль о скором европейском процветании: «В их представлении все европейцы легко зарабатывают деньги и ведут обеспеченную жизнь. Работы полно, и она хорошо оплачивается. Во главе угла стоит социальная справедливость, а прогресс рисует светлое будущее».

Эту простодушную народную мечту американцы мастерски использовали, чтобы отдалить Украину от её главного исторического и экономического союзника — России.

«Под воздействием агрессивной и точно нацеленной пропаганды украинская элита стала связывать будущее с Европейским союзом, который предлагал больший потенциал роста и отсутствующие в России потребительские товары премиального уровня, — пишет автор. — Результат прекрасно известен: Майдан, простите, государственный переворот 2014 года, потому что вещи нужно называть своими именами, даже если ни противоречат риторике наших главных СМИ».

Западные СМИ: дают советы Украине, жалуются на её упрямство и восхищаются Кличко © AFP, Sergei SUPINSKY

На сегодняшний день самая большая головная боль Украины — даже не эпидемия и не война на Востоке, а 9 миллиардов долгов, которые ей предстоит отдать в 2020 году.

«Последствия этой американской политики превратили Украину в бомбу замедленного действия, чей фитиль почти прогорел, — пишет Пьер. — Предсказать, что случится дальше, очень сложно, и я не стану этого делать. Будущие месяцы могут оказаться трагическими для Украины».

Сейчас реальной надеждой могла бы стать помощь со стороны России, но пропаганда сделала все, чтобы приучить украинцев к ужасу перед демонизированным соседом-агрессором. Россия, которая терпеливо ожидает неукоснительного выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, тоже не готова проявить инициативу. В результате Украина и её многострадальный народ оказались в ловушке идеологических манипуляций заокеанских геополитиков: собственная экономика страны разрушена, а помощи ждать не откуда — главный исторический партнер Украины отторгнут, а новые друзья интересуются только захватом её и без того разграбленных ресурсов.

«Можно ли заставить украинцев реальнее взглянуть на ситуацию? — задаёт риторический вопрос Пьер. — От ответа на этот вопрос будет зависеть судьба страны. Но есть и другой вопрос: что с западными подстрекателями? Нынешнюю ситуацию вполне можно было предугадать. Но их никогда не интересовала судьба украинского народа. Их единственной целью было отдалить Украину от России, и это прекрасно им удалось».