По состоянию на 19:00 19 апреля в мире зафиксировано более 2 млн 361 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 162,1 тыс. человек скончались, свыше 608,7 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На втором месте располагается Испания. Здесь коронавирус обнаружили у 195,9 тысячи человек, больше 20,6 тысяч умерли, более 77,3 тысячи выздоровели. На третьей позиции Италия: около 175,9 тысяч зараженных, 23,2 тысячи погибших, примерно 44,9 тысячи выздоровевших. Более ста тысяч заболевших зафиксировано во Франции, в Германии и Великобритании.

Большое число инфицированных сегодня в Турции (более 82,3 тысяч), Иране (более 82,2 тысяч), в России (более 42,9 тысяч), в Бельгии (более 38,4 тысяч), в Бразилии (более 36,9 тысяч), в Канаде (более 33,3 тысяч), в Нидерландах (более 32,6 тысячи), в Швейцарии (более 27,7 тысяч) и Португалии (более 20,2 тысяч).

Хотя распространение инфекции началось в Китае, сейчас страна находится на седьмом месте (84,2 тысячи заболевших и 4,6 тысяч умерших), и эпидемиологическая ситуация там улучшается с каждым днём (78,6 тысячи поправившихся), что позволяет властям говорить если не о победе над пандемией, то о серьезном успехе.

Ситуация на Украине. Итоги празднования Пасхи. Успехи и проблемы

По данным Минздрава Украины, в стране лабораторно зафиксировано 5449 подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, а 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая. Более 200 заболевших зафиксировано в Черновицкой области, Киеве, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Ровенской, Киевской и Житомирской областях.

Как отметила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, большинство украинцев действительно осознали опасность коронавируса и праздновали Пасху дома, но кое-где ситуация выходила из-под контроля из-за несоблюдения правил карантина. В частности, по данным Нацполиции, в прошлом году богослужения посетили 7,5 млн человек, а в этом году — только 130 тыс.

При этом она посетовала на то, что в Святогорске Донецкой области в церкви, не соблюдая правила защиты, без масок и дистанцирования, собралось около 300 человек, в связи с чем следует быть готовым к вспышке коронавируса в этом регионе.

Если говорить об успешных с точки зрения борьбы с пандемией примерах празднования Пасхи в регионах, то в Одесской области возле крупных супермаркетов, людных перекрестков и остановок были установлены переносные посты освящения приношений, а дежурившие на них священники совершали богослужение прямо на улице и окропляли святой водой всех желающих.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил глав областных организаций и полицию за добросовестную работу, а духовенство и верующих за гражданскую сознательность и соблюдение карантинных ограничений. По его словам, украинцам действительно удалось показать, что Пасха — это победа жизни над смертью.

Ситуация в России. Прогнозы и последствия для экономики

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России составляет 42 983 тысячи. За сутки оно увеличилось более чем на 6 тысяч человек. Всего в стране от коронавируса умерло 363 человека, а более 3,3 тысяч поправились. При этом было проведено более 1,94 млн тестов на наличие инфекции.

Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, более 250 случаев COVID-19 сегодня зафиксировано в Нижегородской области, Республике Коми, Ленинградской области, Краснодарском Крае, Мурманской области, Красноярском крае, Дагестане, Брянской области, Тверской области, Ингушетии, Рязанской области, Марий-Эл, Мордовии и Башкирии.

Как заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, национальная экономика по итогам II квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии, однако имеет возможности для быстрого восстановления.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших на следующей неделе. Он добавил, что решения о дальнейшем режиме борьбы с COVID-19 также будут приняты в течение недели.

Песков охарактеризовал сложившуюся из-за коронавируса ситуацю как авральное время, требующее ручного управления и ежедневной напряженной работы Владимира Путина.

Остальной мир. Послабления в Южной Корее и протесты в Израиле

Карантин глазами простых людей, Санкт-Петербург: Центр вымер, молодёжь "стреляет" мелочь © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Решение было принято после того, как в воскресенье медицинские власти страны объявили о росте числа инфицированных за минувшие сутки на восемь человек, так что впервые за два месяца рост числа заболевших ограничился однозначным числом.

К послаблениям относятся восстановление службы в церквях, проведение спортивных соревнований, но без болельщиков. По замыслу властей, это позволит восстановить нормальную экономическую деятельность при соблюдении необходимых мер предосторожности.

В то же время власти Афганистана приняли решение временно использовать столетний дворец Дар уль-Аман для размещения и лечения там около 200 пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме.

Тем временем в Израиле, где правительство утвердило предложения о поэтапном смягчении карантина, сотни фермеров, автомехаников и самозанятых людей устроили акцию протеста в Иерусалиме против закрытия их бизнесов, после чего президент Реувен Ривлин пригласил их на разговор.

Сейчас в Израиле предприятия могут вернуть 30% сотрудников на рабочие места, также разрешено открыть магазины по продаже электроники, канцелярских товаров, товаров для дома, очков, компьютерной техники и книг, которые не расположены внутри торговых центров.

Также разрешены занятия спортом на улице в составе не более двух человек, которые живут под одной крышей, и отменён запрет на молитвы на открытых пространствах.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица