Главой Закарпатской областной государственной администрации могут назначить уволенного 17 апреля президентом Владимиром Зеленским главу управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова, сообщило 18 апреля издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в Офисе президента

Олег Царев: Если бы Шайтанов покушался на Авакова, то Авакова бы уже не было — видео © издания, в Офисе президента проверяли кандидатуру петрова, которого подозревали в приватизации служебной квартиры в центре Киева. О приватизации сообщили журналисты Bihus.info в августе 2019 года, когда Петрова назначили на должность начальника управления СБУ в Кировоградской области.

Сама приватизация служебной квартиры площадью свыше 170 кв.м. состоялась перед первым туром президентских выборов в 2019 году.

Петров засветился в СМИ в 2017 году, когда лично задерживал замглавы службы протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова по подозрению в шпионаже.

В то время Петров занимал должность начальника департамента контрразведки СБУ. Под его руководством департамент прославился многочисленными поимками «российских шпионов». Кроме того, Петрова называли одним из авторов версии о том, что экс-нардеп Надежда Савченко готовила госпереворот, для чего планировала обрушить купол Верховной Рады при помощи обстрела из минометов.