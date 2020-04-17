Как сообщают источники телеграм-канала «Легитимный», Украина получит транш МВФ не раньше конца мая, причём в размере не более $ 2 млрд (точнее — коэффициента в специальных единицах заимствования). Пойдут эти средства на оплату сделанных ранее долгов и ни в какой форме на Украине не появятся. После этого МВФ выдвинет Украине новый пакет требований.

«Источники» «Легитимного» скорее всего ошибаются. Они исходят из внутриукраинской повестки дня, в которой главное сейчас — «равноудаление» депутатов от внесения изменений в законопроекты (посредством изменения Регламента Рады) и принятие «антиколомойского» закона о банках, которое планируется в мае. К этому получение транша и привязывается.

Под угрозой - развитые страны: МВФ спрогнозировал значительное увеличение мирового госдолга из-за коронавируса
Под угрозой - развитые страны: МВФ спрогнозировал значительное увеличение мирового госдолга из-за коронавируса
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Однако эти источники почему-то выводят за скобки два других момента.

Во-первых, МВФ требовал провести секвестр бюджета совместно с ним, и, скорее всего, он остаётся недоволен уже принятыми мерами:

— бюджет предполагает значительные инвестиции в строительство (что нарушает финансовую стабильность, поскольку ведёт к инфляции);

— недостаточно сокращает расходы на медицину и другие социальные статьи (в результате сокращения производства увеличивается доля прямых государственных инвестиций в бюджете Пенсионного фонда);

— в принятой версии бюджета дефицит составляет $11 млрд, что на 10% превышает установленный МВФ лимит.

Во-вторых, МВФ требовал продолжать сотрудничество со Всемирным банком в вопросах совершенствования земельной реформы в смысле снятия ограничений, заложенных в закон о рынке земли (предположение о том, что будут введены новые ограничения, исключающие приобретение земли гражданами Украины, шуткой уже не выглядят).

Не говоря о том, что существует ещё теневая часть соглашений с МВФ, предполагающая сохранение на постах главы таможни Нефёдова и НАБУ — Сытника (деятелей потрясающе неэффективных и коррумпированных).

В общем, одной единственной нормы о превышении разрешённого «суверенной стране» размера бюджетного дефицита вполне достаточно для того, чтобы Украина ни в мае, ни когда-либо ещё ничего не получила.

Разумеется, остаётся простор для политических решений. Но в мире кризис и денег нет. Тем более что МВФ принял решение простить часть долгов 25 беднейшим странам мира. Самым уязвимым государствам предоставят гранты, с помощью которых они смогут рассчитаться по долгам перед МВФ и больше средств выделить на борьбу с коронавирусом. Это в основном африканские и островные страны, а также Афганистан и Таджикистан. Самой бедной страны Европы в этом списке нет, и неудивительно — Украина ещё до начала рассмотрения этого списка изъявила готовность платить. В частности, за вот эти вот страны, которые ненамного её беднее. Шмыгаль — достойный наследник шляхетской гордости. Денег нет, но платить будем!

МВФ дал отсрочку по выплате долгов 25 странам, но не Украине
МВФ дал отсрочку по выплате долгов 25 странам, но не Украине
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

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Ситуация с Украиной и МВФ и так понятна. А вот какова роль МВФ в «прекрасном новом мире», анонсированная в названии статьи?

Тут, пожалуй, следует обратиться к предыстории.

Ещё в 70-х годах мировая капиталистическая система оказалась в кризисе, связанном с недостаточной платёжеспособностью потребителей. Пришлось расширять число потенциальных потребителей за счёт большего равноправия (негры в США) и деконструкции колониальной системы.

Со временем работа над увеличением числа потребителей привела к практике широкого кредитования — людям дали возможность покупать вещи, которые они купить в принципе не могли.

Эта практика дала свои плоды — кризисы перепроизводства стали проходить значительно мягче. Правда, они всё равно были необходимы, чтобы исключить затоваривание. Например, средние сроки ипотечного кредитования больше средних сроков кризиса, что существенно сокращает число людей, которые в теории способны расплатиться за купленное в кредит жильё. С кризисом часть «как бы владельцев» теряет работу или разоряется, жильё продаётся в новый кредит, и всё продолжается заново.

Однако сейчас становится просто неприлично зарабатывать на устаревшей схеме «деньги — товар — деньги», в то время как прогрессивной видится новая схема — «деньги — деньги».

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Пример этого даёт нам как раз МВФ, который прогрессивно зарабатывает на долгах. В их схеме работы пошлого товара нет вообще. Товаром являются долги, т.е. те же деньги, только с отрицательным знаком, на которых навариваются вполне положительные прибыли.

Кризис мировой экономики в результате карантина позволяет распространить эту прогрессивную схему на микроуровень. Например, почему бы не давать людям деньги в долг, чтобы погасить сделанные ранее долги?

Думаете, никто не пойдёт на такие условия? Пойдут как миленькие. Страны же идут… В случае с Украиной критическим стал интерес Ахметова, чьи компании столкнулись бы с кризисом займов на свою постоянную производственную деятельность в случае дефолта Украины.

Можно найти мотивацию и для простых граждан. Например, запретить им покупать что-то в магазинах в случае отказа от перекредитования. Правда, очень многие всё ещё получают зарплату наличкой, но есть надежда, что большинство таких работодателей кризиса не переживёт.

А как быть с теми, кто даже долгов не имеет?

«The Guardian» пишет: «чтобы предотвратить дальнейшие эпидемии, говорят эксперты, дальнейшее глобальное потепление и уничтожение естественного мира ради фермерства, добычи ископаемых и строительства надо прекратить и дать дикой природе войти в контакт с человеком».

Просто и со вкусом — для борьбы с коронавирусом надо отказаться от цивилизации (в том числе от медицины), вернуться в пещеры и вымереть, подобно трилобитам. От того же коронавируса, например (правда, он для этого недостаточно смертоносен).

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© youtube.com

Впрочем, это пожелание не для всех. Элите («золотому миллиарду» и «бриллиантовому миллиону») отказываться от удобств необязательно. Должен же кто-то управлять активами и находиться в долговом рабстве?

Пока что представить себе мировую финансовую систему, которая бы получала прибыли вообще без людей, довольно сложно. Но мало ли? Во всяком случае капитализм стремится к всё большей дегуманизации.    