Торг между Украиной и МВФ, который происходит сейчас, имеет самое непосредственное отношение к складывающемуся образу посткоронавирусного будущего. Вряд ли можно сказать, что Украина тут будет образцом, но иллюстрацией – вполне

Как сообщают источники телеграм-канала «Легитимный», Украина получит транш МВФ не раньше конца мая, причём в размере не более $ 2 млрд (точнее — коэффициента в специальных единицах заимствования). Пойдут эти средства на оплату сделанных ранее долгов и ни в какой форме на Украине не появятся. После этого МВФ выдвинет Украине новый пакет требований.

«Источники» «Легитимного» скорее всего ошибаются. Они исходят из внутриукраинской повестки дня, в которой главное сейчас — «равноудаление» депутатов от внесения изменений в законопроекты (посредством изменения Регламента Рады) и принятие «антиколомойского» закона о банках, которое планируется в мае. К этому получение транша и привязывается.

Однако эти источники почему-то выводят за скобки два других момента.

Во-первых, МВФ требовал провести секвестр бюджета совместно с ним, и, скорее всего, он остаётся недоволен уже принятыми мерами:

— бюджет предполагает значительные инвестиции в строительство (что нарушает финансовую стабильность, поскольку ведёт к инфляции);

— недостаточно сокращает расходы на медицину и другие социальные статьи (в результате сокращения производства увеличивается доля прямых государственных инвестиций в бюджете Пенсионного фонда);

— в принятой версии бюджета дефицит составляет $11 млрд, что на 10% превышает установленный МВФ лимит.

Во-вторых, МВФ требовал продолжать сотрудничество со Всемирным банком в вопросах совершенствования земельной реформы в смысле снятия ограничений, заложенных в закон о рынке земли (предположение о том, что будут введены новые ограничения, исключающие приобретение земли гражданами Украины, шуткой уже не выглядят).

Не говоря о том, что существует ещё теневая часть соглашений с МВФ, предполагающая сохранение на постах главы таможни Нефёдова и НАБУ — Сытника (деятелей потрясающе неэффективных и коррумпированных).

В общем, одной единственной нормы о превышении разрешённого «суверенной стране» размера бюджетного дефицита вполне достаточно для того, чтобы Украина ни в мае, ни когда-либо ещё ничего не получила.

Разумеется, остаётся простор для политических решений. Но в мире кризис и денег нет. Тем более что МВФ принял решение простить часть долгов 25 беднейшим странам мира. Самым уязвимым государствам предоставят гранты, с помощью которых они смогут рассчитаться по долгам перед МВФ и больше средств выделить на борьбу с коронавирусом. Это в основном африканские и островные страны, а также Афганистан и Таджикистан. Самой бедной страны Европы в этом списке нет, и неудивительно — Украина ещё до начала рассмотрения этого списка изъявила готовность платить. В частности, за вот эти вот страны, которые ненамного её беднее. Шмыгаль — достойный наследник шляхетской гордости. Денег нет, но платить будем!

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Ситуация с Украиной и МВФ и так понятна. А вот какова роль МВФ в «прекрасном новом мире», анонсированная в названии статьи?

Тут, пожалуй, следует обратиться к предыстории.

Ещё в 70-х годах мировая капиталистическая система оказалась в кризисе, связанном с недостаточной платёжеспособностью потребителей. Пришлось расширять число потенциальных потребителей за счёт большего равноправия (негры в США) и деконструкции колониальной системы.

Со временем работа над увеличением числа потребителей привела к практике широкого кредитования — людям дали возможность покупать вещи, которые они купить в принципе не могли.

Эта практика дала свои плоды — кризисы перепроизводства стали проходить значительно мягче. Правда, они всё равно были необходимы, чтобы исключить затоваривание. Например, средние сроки ипотечного кредитования больше средних сроков кризиса, что существенно сокращает число людей, которые в теории способны расплатиться за купленное в кредит жильё. С кризисом часть «как бы владельцев» теряет работу или разоряется, жильё продаётся в новый кредит, и всё продолжается заново.

Однако сейчас становится просто неприлично зарабатывать на устаревшей схеме «деньги — товар — деньги», в то время как прогрессивной видится новая схема — «деньги — деньги».

Пример этого даёт нам как раз МВФ, который прогрессивно зарабатывает на долгах. В их схеме работы пошлого товара нет вообще. Товаром являются долги, т.е. те же деньги, только с отрицательным знаком, на которых навариваются вполне положительные прибыли.

Кризис мировой экономики в результате карантина позволяет распространить эту прогрессивную схему на микроуровень. Например, почему бы не давать людям деньги в долг, чтобы погасить сделанные ранее долги?

Думаете, никто не пойдёт на такие условия? Пойдут как миленькие. Страны же идут… В случае с Украиной критическим стал интерес Ахметова, чьи компании столкнулись бы с кризисом займов на свою постоянную производственную деятельность в случае дефолта Украины.

Можно найти мотивацию и для простых граждан. Например, запретить им покупать что-то в магазинах в случае отказа от перекредитования. Правда, очень многие всё ещё получают зарплату наличкой, но есть надежда, что большинство таких работодателей кризиса не переживёт.

А как быть с теми, кто даже долгов не имеет?

«The Guardian» пишет: «чтобы предотвратить дальнейшие эпидемии, говорят эксперты, дальнейшее глобальное потепление и уничтожение естественного мира ради фермерства, добычи ископаемых и строительства надо прекратить и дать дикой природе войти в контакт с человеком».

Просто и со вкусом — для борьбы с коронавирусом надо отказаться от цивилизации (в том числе от медицины), вернуться в пещеры и вымереть, подобно трилобитам. От того же коронавируса, например (правда, он для этого недостаточно смертоносен).

Впрочем, это пожелание не для всех. Элите («золотому миллиарду» и «бриллиантовому миллиону») отказываться от удобств необязательно. Должен же кто-то управлять активами и находиться в долговом рабстве?

Пока что представить себе мировую финансовую систему, которая бы получала прибыли вообще без людей, довольно сложно. Но мало ли? Во всяком случае капитализм стремится к всё большей дегуманизации.