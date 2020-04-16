Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020 году, Мировой банк, ранее прогнозировавший рост украинского ВВП на 3,7%, теперь говорит о падении на 3,5% при инфляции в 8,9% в 2020 году, передает агентство «Украинские новости»

В Национальном банке Украины (НБУ) отмечают, что предприниматели ожидают снижения продаж и производства, при этом больше всего от эпидемии пострадал бизнес, который оказывает услуги. Спрос на большинство услуг в первый месяц карантина снизили «транспортные ограничения, социальное дистанцирование и ожидания относительно вероятного падения уровня доходов».

Наименее пессимистично настроены экспортеры, констатирует регулятор. В целом дальнейшее развитие ситуации «сильно зависит от темпов обуздания пандемии и продолжительности карантина».

Отмечается также негативное влияние кризиса на рынок труда: предприятия в большинстве стараются сохранить сотрудников, но, за отдельными исключениями, не нанимают новых. По прогнозу МВФ, в текущем году безработица может составить 10,1%.

По данным агентства Work.ua, количество новых вакансий сократилось на 85%, а общее количество вакансий сократилось вдвое.

Ситуация складывается серьёзная. Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook прогнозирует, что коронавирусный кризис убьет не менее 15% украинских предприятий. Так, в тяжёлом положении «ДТЭК», одна из крупнейших энергетических корпораций не только в Украине, а и в Восточной Европе. Украина: есть ли жизнь без МВФ? © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«…Находясь только в начале пути к дефолту экономики, у нас в стране из-за карантина уже не работает 36% украинцев. Не знаю, понимают ли в ОП (Офисе президента — Ред.), Кабмине и Раде, что через короткое время снова запустить производства будет очень и очень трудно», — предостерёг экономист.

В общем, режим чрезвычайной ситуации и всеобщей самоизоляции вполне может плавно перетечь в режим самоликвидации экономики (что, конечно, можно сейчас сказать не об одной только Украине). Власть это понимает. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «в мае страна должна идти на работу». По его словам, сейчас правительство работает с аналитиками над вопросами, в каких эта работа будет протекать условиях, в каких новых социальных стандартах и в каких временных рамках.

В столице тоже задумались о постепенном выходе из карантина. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил 14 апреля о разработке соответствующей программы — впрочем, по его словам, воплощение этого плана будет зависеть от количества больных через неделю после Пасхи. Если количество больных увеличится, то ограничительные меры могут быть, напротив, усилены.

При этом Украина по-прежнему рассчитывает на получение денег от МВФ. Ведь землю продали! Но этого оказалось мало, теперь необходимо выполнить ещё кое-какие условия. Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что он «уверен на 200%» в том, что Украина получит транш МВФ в течение трех недель после голосования за «банковский» закон. По его словам, голосование состоится не ранее 5 мая, а в конце мая у страны есть «очень большой» платёж — и потому «нужно транш до этого получить».

Получается, деньги от МВФ уйдут на погашение старых долгов. Но что от этого простым гражданам? Они и без того пострадали от «коронавирусного» секвестра бюджета, вполне вероятно, что и не последнего.

Политолог Руслан Бортник в связи с этим отметил, что карантин в стране длится уже месяц, и сейчас ни у кого нет ясного понимания, что будет дальше с заболеваемостью и с экономикой. Экономика Украины после карантина – диагноз неутешителен. Главные темы соцсетей 13 апреля © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Но при этом бюджет борьбы с «ковидом» составляет 65 миллиардов гривен, а дефицит увеличили более чем на 200 миллиардов (гривен. — Ред.), которые надо одолжить у внешних доноров, — и в этом главный смысл принятых «слугами» бюджетных изменений», — подчеркнул эксперт, добавив, что «издержки такой схемы составляют более чем 82 млрд гривен».

Комментируя в эфире телеканала ZIK принятые парламентом изменения в бюджет, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш констатировала, что «с каждым законопроектом о бюджете любого правительства Зеленского урезаются социальные гарантии».

«Они урезались еще до коронавируса и урезаются дальше. Сегодняшний секвестр, уменьшение бюджета не последний. Я уверена, что к лету нам объяснят, почему мы должны жить еще хуже, и снова обрежут социальные гарантии», — прогнозирует Елена Лукаш. По её мнению, «философия Зеленского и его команды — уменьшение социальных гарантий, грубо говоря, Украина без украинцев». И процесс идёт, пусть медленно и не привлекая такого внимания, как, например, рынок земли или пожар в зоне ЧАЭС. Однако, по словам юриста, «этот медленный социальный геноцид продолжается каждый день».