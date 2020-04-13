Журналист Павел Волков оправдан. Но оправдана ли Украина?

Когда во время карантина ты в Запорожье, а Верховный суд — в Киеве, единственная возможность провести кассацию – видеосвязь. Опыт показывает, что это не лучший способ донести свою позицию. Нет непосредственного контакта с судом, качество связи сомнительное... Но если ты ждёшь этого события целый год, то рад и видеоконференции

Да, больше года прошло с того момента, как 27 марта 2019 года я получил оправдательный приговор. В тот момент Украина внезапно узнала, что, оказывается, неприятие политики Порошенко и его окружения касательно госпереворота, гражданской войны на Донбассе, разжигания межнациональной ненависти и поддержки неонацистских группировок внутри страны не является уголовным преступлением.

Украина узнала и о том, что рассуждения о праве людей самим избирать свою судьбу не являются призывом к отделению территорий и что работа журналиста в горячей точке не то же самое, что содействие террористической организации.

На открытых судебных заседаниях, кроме моих родных и наблюдателей международных правозащитных организаций, присутствовали, особенно когда обвинение стало рушиться, и представители праворадикальных группировок. Мы часами смотрели видеозаписи митингов Антимайдана в Запорожье, интервью с военнослужащими ДНР, читали мои блогерские заметки. Общий посыл был везде один и тот же — мы хотим мира. После такого сеанса правды один из членов так называемых «Нацдружин» вынужден был тихонько констатировать:

— Да, тухляк. Если по закону, здесь ничего не выйдет. Есть ли надежда на справедливый суд? В Запорожье обсудили нарушения прав человека в судебных процессах © Стрингер

Принимая непростое в текущих условиях, но единственно законное решение, коллегия судей Шевченковского районного суда г. Запорожья в составе Юлии Галущенко, Елены Щасливой и Ярославы Марко четко и ясно выразила позицию правосудия: свободное выражение своих взглядов и убеждений, а также журналистская деятельность не являются преступлениями.

Помню, как перед началом одного из судебных заседаний, находясь внутри стеклянного аквариума, или вольера, как его часто называет конвой, я спросил у прокурора Бычкова:

— Зачем вы сфальсифицировали всё дело?

— Ну, не всё, — на удивление честно ответил он.

Конечно, не всё, ведь я действительно снимал репортажи на референдуме в Донецке, действительно брал интервью у военнослужащих ДНР неподалеку от Донецкого аэропорта, действительно писал о человеконенавистнической политике постмайданной власти. Вот только это не преступление. И прокурор, неспособный достойно признать свое поражение, подал апелляцию, которую 27 июня 2019 года тоже с треском проиграл. Судьи апелляционного суда Юрий Грипас, Марина Тютюнник и Вадим Рассуждай не нашли изъянов в приговоре первой инстанции. Почувствовав, что нужен какой-то смысловой комментарий, судья Грипас с хитринкой заметил:

— Мы не можем уголовно преследовать за недостаток патриотизма, — вероятно, имея в виду не здоровое чувство любви к Родине, а то, что сейчас подразумевается под словом «патриотизм» — раболепие перед властью и ненависть к соседям.

Прокурор Бычков пошел на последний отчаянный шаг и подал кассационную жалобу в Верховный суд. Жалобу без оснований, по сути, лишь с обиженным требованием пересмотреть еще раз всю собранную следствием доказательную базу. Подал и не явился на слушание своей же кассации. Его место заняла молодая девушка из Генпрокуратуры, некто прокурор Руденко, однофамилица главного обвинителя со стороны СССР на Нюрнбергском процессе. Впрочем, данное дело больше напоминает Лейпцигский процесс, когда нацисты не смогли доказать виновность болгарского коммуниста Георгия Димитрова в поджоге Рейхстага.

Видимо, дух великого советского однофамильца укрепил дух украинского прокурора Руденко, и она не стала в полном объеме поддерживать позорную жалобу Бычкова, не оспорила оправдательный приговор первой инстанции, а лишь попросила назначить повторное апелляционное слушание. Потому что, по её мнению, (точнее, по мнению Бычкова, которое она была вынуждена озвучить, поддерживая обвинение) суд не рассмотрел одни доказательства и дал неверную оценку другим.

— Прокурор фактически выражает несогласие с решениями суда, результатом которых стал оправдательный приговор, — заявила на это адвокат Ольга Зелинская. — Говоря проще, прокурора не устраивает оправдательный приговор. Возможно, если бы приговор был обвинительный, прокурора бы все устроило. Только в своей жалобе он неверно понимает полномочия суда кассационной инстанции, который проверяет правильность применения норм права, но не дает своих оценок доказательствам сторон. «Мы не можем уголовно карать за недостаточный патриотизм» © Андрей Лубенский

— Сама кассационная жалоба — это фактически перекручивание прокурором всех обстоятельств дела, — взяла слово адвокат Антонина Шостак. — В постановлении апелляционного суда дана оценка всем доводам прокурора касательно того, был ли суд первой инстанции предубежденным. Обращаю внимание, что все доказательства судом первой инстанции были исследованы. Оснований для повторного исследования их в апелляции нет.

— Судами первой и второй инстанции в полном объеме исследованы все доказательства и дана им оценка, — согласился с доводами коллег адвокат Владимир Ляпин.

Согласились и судьи Верховного суда Сергей Слинько, Анатолий Емец и Олег Могильный, оставив оправдательный приговор в силе без права обжалования, поставив точку в деле, которое длилось больше трех лет, считая с момента открытия уголовного производства.

— Сегодня в результате долгой и плодотворной работы не только нас, адвокатов, но и семьи Павла, мы все добились достойной победы, — заявила Антонина Шостак после окончания заседания. — Согласно нормам действующего законодательства Украины, он оправдан, с чем я и поздравляю всех нас. И считаю, что это действительно победа не только Павла, но и украинского правосудия, при помощи которого была доказана невиновность человека и подтверждён факт фальсификации того обвинения, которое выдвинули против него правоохранительные органы и прокуратура.

— Я считаю, что это историческое решение суда, — поделилась своими соображениями Ольга Зелинская. — Это первый в Украине оправдательный приговор по «журналистскому» делу, который героически устоял в Верховном суде. Я надеюсь, что это будет показательным решением для всех дальнейших судов и они не будут бояться выносить оправдательные приговоры по таким категориям дел. Ведь мы знаем и о давлении на судей, знаем, как нелегко ими принимаются такие решения. Поэтому можем только поблагодарить коллегию судей Верховного суда, которые своим примером показали, что в нашей стране все-таки есть верховенство права, всё-таки есть справедливость.

Очень рад, но несколько менее оптимистичен адвокат Владимир Ляпин.

"Эмоции только позитивные. Решение суда я поддерживаю целиком и полностью. Большое спасибо первой инстанции, апелляции, кассационному суду, который принял волевое решение. Особая благодарность семье Павла, которая поддерживала его, и думаю, что в первую очередь эта поддержка дала Павлу силы сопротивляться системе. Неоднократно я видел, как люди по своим моральным и волевым качествам не готовы сопротивляться, признают вину, получают условный срок, хотя состава преступления в их действиях нет.

Прокурор пытался всеми путями затягивать рассмотрение, когда понял, что решение, на которое он рассчитывает, не может быть принято. Тем не менее, мы очень опасались, что дело может быть отправлено на новое рассмотрение, но слава Богу, суд поставил точку. Однако прошу обратить внимание на то, что все-таки больше года Павел Волков просидел в СИЗО. Никакими словами нельзя передать состояние родственников тех, кого обвиняют в таких преступлениях.

Всем ясно, что человек ни в чем не виноват, но безальтернативная мера пресечения и отношение правоохранительных органов и судебной системы к такой категории дел приводит не только к семейным трагедиям, а и к невосстановимым психическим травмам.

Как должны родные воспринимать то, что их близкого человека год держат в тюрьме по обвинению в действиях, которые в других странах квалифицируются как гарантированное Конституцией выражение своего мнения?

Дело Павла Волкова — это одно из проявлений политического курса нашего государства, в котором гарантированные Конституцией и многими международными актами свобода слова и свободы совести задекларированы только на бумаге, а на деле стали пустым местом. К сожалению, даже после нашей победы СБУ и прокуратура не делают выводов и у нас в стране ничего не меняется, нет никаких шагов навстречу людям. Чем все это может закончиться как для страны в целом, так и для правовой системы в частности, не знаю. Ничем хорошим", — сказал адвокат.

Начав с первоначального подозрения в гибели 3000 человек на Донбассе и угрозы пожизненного заключения, в результате прочтения моих статей мы пришли к полному оправданию. Должны ли после этого у здорового наблюдателя появиться вопросы к тем новостным ресурсам, которые рассказывали о полученном мной чемодане денег от Путина, о попытке организации незаконного референдума, о пропаганде террористов? В чем тут больше дело — в политическом заказе или непрофессионализме?