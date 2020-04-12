Право на жизнь и безопасность в обмен на свободы. Как мир ограничил себя во время карантина

Пандемия COVID-19 вынуждает страны мира вводить ряд жестких ограничений. То, что раньше казалось чрезмерным, сегодня — необходимость, для того чтобы человечество смогло пережить пандемию с минимальными потерями

В Турции с 00:00 11 апреля начал действовать двухсуточный запрет на выход из дома, сообщило МВД Турции, передает агентство Anadolu. Запрет будет действовать до 00:00 13 апреля и распространится на 31 регион, в том числе на столицу Турции Анкару и крупнейший мегаполис страны Стамбул. Карантин глазами простых людей, Киев. Растёт «курс» лимона и имбиря © REUTERS, Gleb Garanich

В пятницу, 10 апреля, общее количество жертв COVID-19 в Турции достигло 1006 человек. При этом всего в стране свыше 47 тыс. зараженных. Для того чтобы изменить ситуацию, турецкое руководство уже предприняло ряд жестких мер. Так, 3 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об ужесточении карантинных мер. На 15 дней был запрещен въезд и выезд транспортных средств из 31 провинции Турции, а также такого города, как Стамбул. Кроме того, был введен комендантский час, который запрещал лицам младше 20 лет покидать дом без крайней необходимости. Также население страны обязали носить защитные маски в местах скопления людей, в том числе в супермаркетах, на рынках и рабочих местах.

Попытайся руководство страны годом ранее запереть людей в домах на двое суток, в стране неминуемо бы вспыхнули беспорядки. Но в эти дни в условиях пандемии эта мера встречена с пониманием. Все-таки ограничения призваны дать возможность населению страны пережить пандемию COVID-19 с минимальными потерями.

Да и Турция — далеко не первая страна, которая ввела ограничения или ужесточает карантинный режим.

Московские пропуска

Москва — город с наихудшей по количеству зараженных COVID-19 ситуацией в России. Так, за минувшие сутки в городе количество зараженных выросло на 1030 человек. При этом по всей России, вместе с Москвой, за минувшие сутки выявили 1667 зараженных. Общее количество заболевших COVID-19 в РФ на утро 11 апреля составило 13 584 человека, из которых 8852 были жителями или гостями Москвы.

Неудивительно, что именно Москва стала первой вводить ограничения, среди которых — запрет на посещение парков, работу ряда заведений и учреждений, а также существенное ограничение передвижения. Однако на этом власти столицы не остановились. Вечером 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возможном введении в городе пропусков.

«Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но, когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают эти установленные ограничения. На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — на передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», — подчеркнул Собянин.

В своем обращении он напомнил, что предпринятые до этого меры привели к тому, что 75% жителей Москвы лишены возможности свободно передвигаться по городу.

На новые меры руководство Москвы вынудила пойти динамика заболеваемости COVID-19.

«Начиная с понедельника ситуация начала ухудшаться. Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня — уже 1300. Большая часть пациентов поступает еще до того как был установлен лабораторно диагноз — коронавирус. Но по клинической картине и лучевой диагностике врачи видят, что с высокой долей вероятности — это именно коронавирус. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит», — заявил 10 апреля Собянин.

Новые ограничения, которые будут действовать в Москве с 13 по 19 апреля, будут следующими: в городе приостановят работу практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. При этом продолжат работу продовольственные магазины и другие розничные торговые точки, которые работают сегодня, а также структуры, обеспечивающие выплату заработной платы. Одесситы переодеваются в животных, чтобы гулять во время карантина — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.

В Москве также приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

В российской столице приостанавливается работа каршеринга.

Также приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Кроме того, в Москве вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных.

Примечательно, что о пропускной системе задумались в Московской области, которая является вторым после Москвы регионом с наихудшей ситуацией по заболеваемостью COVID-19.

«Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода — ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев 10 апреля.

По его словам, пропуска не потребуются для передвижений неподалеку от дома. Василий Анисимов о подготовке к Пасхе в условиях карантина: Бог не оставит народ свой © скриншот с видео NEWSONE | скриншот с видео NEWSONE | Перейти в фотобанк

«Что касается передвижений возле дома, если ты гуляешь с собакой или пошел в продуктовый магазин, тебе пропуск не нужен», — заявил Воробьев

Воробьев предупредил, что со следующей недели вводится усиление сотрудников полиции, Росгвардии и ГИБДД, которые будут проверять граждан на улицах и выяснять причину выхода из дома. Кроме того, в области приостановят строительство и работу каршеринга.

Как правило, многие меры, принимаемые в Москве, потом берут на вооружение другие регионы России. Поэтому и в остальной РФ можно ожидать ужесточения условий карантина. При этом данная мера во многом оправданна распространением коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает COVID-19.

И Запад, и Восток

Ни Россия, ни Турция пока не переплюнули Китай, с которого и началось распространение нового коронавируса. В Китае помещенные на карантин должны были не только находиться у себя дома, но и два раза в день заполнять на специальном сайте данные о самочувствии и температуре.

«Если мы забываем и задерживаем данные хотя бы на час, нам звонят и напоминают», — описывал ситуацию помещенный в Шанхае на карантин писатель Вадим Чекунов 17 февраля.

По его словам, людей не выпускали за пределы микрорайона. При этом китайцев обязали всегда носить маски. Что касается Уханя — места, откуда начала распространяться инфекция, то там и вовсе ввели режим строжайшего карантина и самоизоляции.

На Западе позже пришли к пониманию таких радикальных мер. В Италии и Испании, которым пандемия нанесла серьезный урон, запретили выход людям на улицу. При этом разговоры об ограничении прав и свобод человека никто не вел. Все понимали, что жизнь, и своя, и других, дороже.

И тут необходимо обратиться к европейской философской традиции, одной из проблем которой стала проблема возникновения права. Разные философы в разные периоды очень часто поддерживали мнение, что право возникает в результате сознательного отказа человека от свободы. Так, отказываясь от свободного применения насилия в отношении других людей, человек получал право на безопасность и жизнь.

Таким образом, то ограничение прав и свобод человека, которое происходит сейчас по всему миру, на самом деле служит для благой цели — реализации его права на жизнь и безопасность. Именно поэтому новые ограничения во всем мире население встречает с пониманием. Никто не хочет оказаться следующим подключенным к аппарату ИВЛ (и то, лишь если аппарата хватит на всех больных).