По данным на 20:00 9 апреля, во всем мире выявили более 1,5 миллиона случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 89,4 тысячи человек, более 338 тысячи человек выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Критической остается ситуация в Испании — здесь коронавирус обнаружили у 152,4 тысячи человек, больше 15 тысяч умерли, более 52 тысяч выздоровели. На третьей позиции Италия: около 140 тысяч зараженных, 17,6 тысячи погибших, примерно 26,5 тысяч выздоровевших.

Большое количество заболевших также в Германии (больше 113 тысяч), во Франции (более 112 тысяч), в Иране (более 67 тысяч), в Великобритании (более 60 тысячи), в Турции (38,2 тысячи), в Бельгии (почти 25 тысяч), в Швейцарии (23,5 тысячи), в Нидерландах (больше 20,6 тысячи), в Канаде (19,4 тыс.).

Хотя распространение инфекции началось в Китае, сейчас страна находится на шестом месте (чуть более 83 тыс. заболевших), и эпидемиологическая ситуация там улучшается с каждым днём (77,7 тыс. поправившихся).

Ситуация на Украине. Дефицит респираторов и подготовка к мародерству

На Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели почти 1,9 тысячи человек. За сутки были зафиксированы 224 новых случая, что является новым антирекордом по заболеваемости в стране. С начала пандемии 45 пациентов выздоровели, 57 заразившихся умерли.

В Офисе президента заявили, что рассматривают возможность ослабления карантина до 24 апреля. Также с президентом Владимиром Зеленским обсуждался вопрос введения в стране чрезвычайного положения, если власти будут не в состоянии остановить распространение коронавируса другим способом.

Глава государства также сообщил, что пик эпидемии на Украине еще впереди, заявил о необходимости продолжать самоизоляцию и призвал граждан остаться дома в пасхальные дни.

Экономист Александр Охрименко при этом считает, что карантин надо немедленно отменять, поскольку властям все равно не удается сдержать рост заболевших, медицинским учреждениям не хватает соответствующего оборудования, а экономике наносится большой ущерб.

Его слова так или иначе подтверждает заявление члена парламентского комитета здоровья нации Ольги Стефанишиной о том, что украинским больницам для борьбы с вирусом не хватает сегодня более 200 тысяч респираторов и почти 500 тысяч костюмов биозащиты.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, правоохранители готовятся противостоять возможным фактам мародерств, технически усиливая торговые точки и проводя превентивные мероприятия.

По его словам, полиция охраны сейчас проводит активную работу в первую очередь с руководителями торговых сетей, чтобы не допустить мародерства со стороны граждан, не имеющих средств к вуществованию.

Ситуация в России. Список препаратов и желающие вернуться домой

Количество заразившихся коронавирусом в России перевалило отметку в 10,1 тысяч человек (почти 1,5 тыс. случаев заболевания за сутки), умерли 79 человек, а еще 710 заболевших вылечились. При этом было проведено более 1 млн тестов на наличие COVID-19.

Гаврилечко: Коронавирус — это политическое, медийное заболевание, которое не вызывает эпидемий © Facebook/Александр Петрачков

К определенным признаком тревоги можно отнести тот факт, что доля безналичных платежей в России растет и превысила 53,1%, поскольку потребители из опасения заразиться предпочитают оплату картами, а многие торговые точки отказались от приема наличных, особенно при заказах через интернет.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, порядка 25,5 тысячи россиян выразили желание вернуться домой из-за рубежа. Дипломат также сообщила, что сравнительно невысокая заполняемость на вывозных бортах связана с мерами по предотвращению новой волны коронавируса.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в первую очередь Россия отправит на родину тех, кто уехал из страны в 2020 году.

Что касается мер борьбы, то Минздрав рекомендовал шесть препаратов для лечения коронавируса, еще три находятся в стадии клинических испытаний.

Теперь в комбинации можно использовать несколько этиотропных препаратов: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), а также препараты интерферонов.

Ситуация в мире. Перепалка Помпео с Китаем, ситуация в Киргизии

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал все страны объединиться в борьбе с новым вирусом, не пытаясь политизировать ситуацию. Тем не менее, далеко не все страны прислушиваются к этому призыву.

Госсекретарь США Майкл Помпео подвергся резкой критике со стороны представителей Китая за то, что употребил фразу «уханьский вирус». В то же время Помпео заявил, что сейчас неподходящее время вступать с Китаем в полемику из-за распространения вируса COVID-19.

Гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» (Киргизия) Дмитрий Орлов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом в его стране. Там сегодня зафиксировано 280 случаев заражения, 4 случая смерти и 35 случаев выздоровления.

По его мнению, введение властями комендантского часа и другие запреты могут быть эффективными лишь в том случае, если государство полностью берёт на себя обеспечение населения самым необходимым.

А поскольку милиция не обязана кормить население, оставшееся без средств к существованию, то в таких условиях трудно обеспечить сознательность общества, которое может массово нарушать карантин, когда у него закончатся деньги на еду.

Нарушители комендантского часа есть, к ним применяют разные меры воздействия, но при несогласованности действий во властных структурах, чем дольше продлится режим чрезвычайного положения, тем менее лояльным к власти будет население к его концу, подчеркнул Орлов.

Разумного баланса кнута и пряника, как это, по идее, должно быть во время Чрезвычайного Положения, в Киргизии не случилось, заключил собеседник издания.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица