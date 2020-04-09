На утро четверга на территории США зарегистрировано 398 тысяч случаев заражения COVID-19, число умерших приближается к 13 тысячам

Бросающаяся в глаза диспропорция числа жертв вируса по расовому признаку заставила власти Соединенных Штатов признать, что для афроамериканцев риск заразиться и умереть гораздо выше, чем для остальных граждан США.

Имеющаяся предварительная статистика показывает, что в тех округах, где большинство составляют чернокожие американцы, в три раза больше случаев заражения и почти в шесть раз больше смертей, чем в округах, где большинство составляют белые жители.

По соображениям политкорректности и из-за особенностей законодательства в каждом штате власти не указывают расовую принадлежность зараженных и умерших. Поэтому точное число пострадавших черных, белых и азиатов пока неизвестно.

В округе Милуоки, где находится крупнейший город штата Висконсин, афроамериканцы составляют около 70 процентов погибших, но только 26 процентов населения. Такое же неравенство наблюдается и в Луизиане, где 70 процентов умерших были чернокожими, хотя афроамериканцы составляют всего 32 процента населения штата.

В штате Иллинойс, если посмотреть на данные только из Чикаго, чернокожие жители погибали от коронавируса в шесть раз чаще, чем белые. Из 118 зарегистрированных умерших от инфекции в городе почти 70 процентов были чернокожими. Эта цифра на 40 пунктов больше, чем процент афроамериканцев, живущих в Чикаго. Сотни баптистов со всего мира съехались в Днепропетровскую область и оставили после себя коронавирус © РИА Новости, Юрий Иванов | Перейти в фотобанк

В Мичигане на долю афроамериканцев приходится 33 процента случаев заражения и около 40 процентов смертей, несмотря на то что они составляют всего 14 процентов населения.

Подробные данные о расе больных коронавирусом были обнародованы менее чем в дюжине штатов и еще в нескольких округах.

Президент Дональд Трамп впервые публично признал расовое неравенство на недавнем брифинге специальной группы своей администрации, которая занимается вопросами, связанными с эпидемией.

«Это ужасно, что черные общины страдают в три-четыре раза больше, чем остальные», — заявил он. «Мы получим соответствующую статистику по стране в течение следующих двух-трех дней», — уточнил президент.

Хорошо известно, что у афроамериканцев зафиксированы более высокие показатели заболеваемости диабетом, болезнями сердца и легких, гипертонией. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс отметил, что эти проблемы делают их более уязвимыми к новому респираторному заболеванию. Но именно начавшаяся пандемия так ярко высветила различия. Конец мировому лидерству США? Коронафутурология от Генри Киссинджера © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Сейчас мы ничего не можем с этим поделать, кроме как попытаться обеспечить афроамериканцам наилучший уход, чтобы избежать осложнений», — заявил Энтони С. Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

45-летний хирург Джером Адамс заявил по этому поводу журналистам: «У меня болезнь сердца, я провел неделю в отделении интенсивной терапии, у меня астма и преддиабетическое состояние. Это — прямое следствие того, что я родился в Америке бедным и черным».

Ранее комитет адвокатов по гражданским правам потребовал, чтобы федеральное правительство ежедневно публиковало расовые и этнические данные о тестировании на коронавирус, пациентах и их результатах. На сегодняшний день центры по контролю и профилактике заболеваний публиковали только цифры по возрасту и полу.

Законодатели, гражданские защитники и медицинские работники говорят, что эта информация необходима для обеспечения того, чтобы афроамериканцы и другие группы цветных граждан имели равный доступ к тестированию и лечению. Это также поможет разработать стратегию охраны здоровья наиболее уязвимых групп населения. Еще зимой знал о смертях и кризисе: Трамп проигнорировал сообщавшего об угрозе COVID-19 советника © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Представитель Центра по контролю заболеваний США заявил, что они планируют включить в отчеты по COVID-19 данные по расе и этнической принадлежности в свой следующий еженедельный отчет о заболеваемости и смертности.

Должностные лица и медики указывали на то, что многие поколения чернокожих американцев и системы здравоохранения в их общинах подвергаются дискриминации.

Специалисты указывают, что чернокожие граждане США более уязвимы, потому что многие из них занимают низкооплачиваемые должности в таких сферах, как торговля продовольственными товарами, обслуживание, общественный транспорт и здравоохранение. И они продолжают работать в условиях, когда коронавирус в США забирает все больше жизней. Коронавирус в Европе: одни смягчают ограничения, другие ужесточают, а полякам предлагают «выборы по почте» © РИА Новости, Эдуард Эрбен | Перейти в фотобанк

Для афроамериканцев в США крайне сложно соблюдать правила социального дистанцирования, они часто проживают в неблагополучных районах, где учреждения здравоохранения развиты плохо.

Кроме того, многие из них не могут позволить себе даже миинимальную медицинскую страховку. По неофициальным подсчетам, стоимость лечения этого заболевания в больницах на территории США может колебаться от 30 до 80 тысяч долларов.