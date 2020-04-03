Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек, более половины из них - в странах Европы. Тут повсеместно продлевают ограничительные меры, которые наконец затронули и Швецию

По состоянию на вечер 2 апреля количество людей, инфицированных коронавирусом COVID-19, превысило в мире 1 миллион человек, из них более 516 тысяч — на европейском континенте (в лидеры же вырвались США — тут более 240 тысяч заболевших). Количество смертей от новой болезни в мире превысило 52 тысячи, в региональном разрезе лидируют также европейские страны. Днём ранее о том, что число заболевших вот-вот достигнет миллиона, предупреждал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус. По его словам, на удвоение числа смертей — с 22,5 тысячи до более чем 45 тысяч — потребовалась всего неделя.

При этом, по данным европейского офиса ВОЗ, 95% скончавшихся в связи с коронавирусом в Европе были старше 60 лет. Об этом в четверг на онлайн-конференции в Копенгагене рассказал Ганс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе.

Общее число инфицированных коронавирусом в Италии, по данным на вечер четверга, составило 115 242 человека. Прирост за сутки — 4668 новых случаев, что приблизительно равно показателям трех предыдущих дней и подкрепляет надежды итальянских властей на замедление распространения эпидемии в стране. Количество умерших от COVID-19 увеличилось на 760 — до 13 915. Италия попросила Украину прислать бригады медиков — Аваков © kmu.gov.ua

Италия с самого начала эпидемии занимает первое место в Европе как по заболеваемости, так и по смертности от коронавируса. По сообщению Национального института статистики Италии ISTAT, в первые три недели марта 2020 года смертность на севере Италии, в эпицентре пандемии коронавируса в стране, выросла вдвое по сравнению со средним показателем 2015-2019 годов. В Бергамо, наиболее пострадавшем городе в этом регионе, смертность выросла на 400%: в течение 2015-2019 годов в указанный период марта здесь в среднем умирал 91 человек, а в 2020-м умерли 398.

В четверг, 2 апреля, президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией по поводу запоздалой реакции ЕС на пандемию коронавируса. Об этом говорится в ее открытом письме под названием «Прошу прощения, мы с вами», опубликованном в итальянской газете La Repubblica. «Сегодня Европа мобилизуется вместе с Италией. Но так было не всегда», — признает фон дер Ляйен. Италия SOS: вся наша надежда только на Россию - видео ©

«Следует признать, что в начале кризиса, столкнувшись с необходимостью совместного европейского ответа, слишком многие думали только о своих национальных проблемах», — говорится в письме президента Еврокомиссии, которая заканчивает его инициативами ЕС по оказанию помощи наиболее пострадавшим странам, в частности Италии. По словам фон дер Ляйен, ЕС «выделит до 100 миллиардов евро наиболее пострадавшим странам, начиная с Италии, чтобы компенсировать падение доходов тех, кто имеет более короткий рабочий день».

В ЕС также договорились о «гарантированных всеми государствами-членами кредитах, что свидетельствует о европейской солидарности». «Каждый евро, который всё ещё есть в годовом бюджете ЕС, будет потрачен на решение этого кризиса», — уверяет президент ЕК.

В Испании, которая занимает второе место в Европе после Италии по показателям заболеваемости и смертности, от последствий коронавируса скончались более 10 тысяч человек. За последние сутки число летальных случаев от COVID-19 в этой стране выросло с 9 387 до 10 106, сообщило Министерство здравоохранения в Мадриде. Коронавирус в Испании выявлен у 110 409 человек, этот показатель более чем на 6 тысяч выше, чем днем ранее. Однако наблюдается некоторое замедление уровня заболеваемости, ведь 1 апреля было выявлено более 8 тысяч новых случаев.

2 апреля испанская автомобилестроительная компания Seat, входящая в немецкий концерн Volkswagen, объявила о запуске производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на своём заводе в каталонском городе Марторель. «С помощью нашего ноу-хау мы можем начать массовое производство оборудования, которое спасёт жизни», — заявил представитель завода Николас Мора. Перед началом производства было проведено переоснащение завода, на производстве заняты 150 работников. Аппараты ИВЛ от Seat официально ещё не допущены к эксплуатации.

В Германии число как инфицированных коронавирусом, так и скончавшихся от последствий заражения вновь резко возросло. По данным Института имени Роберта Коха, за последние 24 часа число зараженных увеличилось на 6 807 человек, достигнув отметки в 84 788 случаев (третий показатель в Европе), среди них более 2300 врачей и медсестёр. С начала эпидемии в стране от последствий COVID-19 скончалось 1107 человек, что на 176 больше, чем сутками ранее.

При этом Германии почти удалось довести число мест в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) до запланированных ранее 40 тысяч. Об этом 2 апреля заявил в интервью газете Rheinische Post глава Общества немецких больниц Геральд Гас. «Я исхожу из того, что в результате наращивания приёмных мощностей в последние недели у нас есть почти 40 тысяч коек в ОРИТ, из которых 15-20 тысяч свободны», — сообщил Гас.

По состоянию на 2 апреля в немецких клиниках находятся на лечении 113 тяжелобольных пациентов с коронавирусом, доставленных из других стран ЕС: 85 из Франции, 26 из Италии и 2 из Нидерландов, сообщил МИД ФРГ. Для пациентов из особенно пострадавших от коронавируса регионов Италии зарезервированы еще 81 койко-место в больницах Германии, для пациентов из Франции — 13 мест, больных доставляют самолеты бундесвера. Глава МИД ФРГ Хайко Маас также отметил, что в Италию уже отправлено 7 тонн гуманитарной помощи, а команды медицинского персонала из Германии находятся в Италии и Испании.

Днём ранее федеральное правительство Германии и власти федеральных земель договорились продлить существующие ограничительные меры на период после пасхальных праздников — как минимум до 19 апреля. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель после телефонной конференции с премьер-министрами земель. Кроме того, власти призывают граждан отказаться от любых частных поездок во время пасхальных каникул.

Большинство жителей ФРГ выступают за введение обязательного ношения защитных масок в общественных местах. 57% опрошенных институтом Forsa заявили, что поддерживают требование ввести такое правило для посещения супермаркетов и проезда в общественном транспорте. При этом в Германии уже перешли от драконовских штрафов за игнорирование карантинных правил к более суровым наказаниям: первый злостный нарушитель по решению суда получил недельное пребывание за решёткой.

Как минимум 884 человека скончались от коронавируса во французских домах престарелых, более 14,5 тысяч людей там инфицированы. Эти цифры назвал во время пресс-конференции 2 апреля руководитель Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

Ныне во Франции зафиксировано более 59 тысяч инфицированных (четвёртая позиция в Европе), с начала эпидемии коронавируса в стране от него скончалось 4503 человека, а включая данные по домам престарелых — 5387 человек. Франция стала четвертой страной в мире (после Италии, Испании и США), в которой от коронавируса умерли более 5 тысяч человек. В связи с тем, что во Франции начали учитывать не только смерти в больницах, 2 апреля эта страна вышла на первое место в мире по количеству новых смертей от коронавируса — 1355 случаев.

При этом 2 апреля французские СМИ подтвердили появившееся накануне заявление главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег о том, что в Китае, «прямо на взлётной полосе», американцы перекупают партии масок, предназначенные для отправки во Францию. «Во время противостояния коронавирусу позволены любые приемы», — отметил портал francetvinfo. О том, что это не единственный случай, на условиях анонимности рассказал газете Libération глава другого региона Франции. «Масок становится все меньше, и американцы покупают их везде, где только находят, независимо от цены», — заявил источник, подчеркнув, что покупатели из США «платят двойную цену, даже не глядя на товар». «Мы не можем себе такого позволить», — добавил французский региональный руководитель.

Число летальных исходов от COVID-19 в Великобритании за сутки возросло на 24% — до 2921. Министерство здравоохранения и социальных дел в Лондоне сообщило, что из 163 тысяч сдавших тест у 33 718 человек выявлен коронавирус (это пятый показатель в Европе). Отныне британские врачи будут сами решать, кому предоставлять жизненно необходимое лечение. В рекомендациях Британской медицинской ассоциации отмечается, что во время пика пандемии врачам, возможно, придется оценивать право человека на лечение на основе «способности быстро получать пользу от него». При этом в Лондоне от COVID-19 скончался тринадцатилетний подросток, каких-либо предзаболеваний у него не было.

1 апреля британский престолонаследник принц Чарльз впервые выступил с видеообращением к общественности после перенесенной коронавирусной инфекции. «Никто из нас не может сказать, когда это закончится. Но это закончится», — заявил он и призвал не терять надежды и веры в себя и других. Кстати, в тот же день объявил о своём выздоровлении ещё один член монаршего клуба — князь Монако принц Альбер II.

Число инфицированных в Швейцарии выросло на 1059 человек — до более чем 18,8 тысячи. 536 пациентов скончались от последствий коронавирусной инфекции, в том числе 48 за последние сутки. В соседней Австрии соответствующие показатели составляют, соответственно, 11 123 и 158 человек, с начала эпидемии тут протестировано более 92 тысяч человек. В этой стране с 6 апреля повсеместно вводится масочный режим.

В Нидерландах число летальных случаев от коронавирусной инфекции за последние сутки возросло на 166 — до 1339, сообщило министерство здравоохранения страны. Общее число выявленных случаев коронавируса возросло на 8% — до 14 697. 1 апреля в стране было продлено действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер до 28 апреля, остаются закрытыми школы, рестораны, бары. Рост числа инфицированных не оставляет другого выбора, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

2 апреля продлила режим чрезвычайной ситуации на 15 дней Португалия. Парламент страны утвердил соответствующий запрос правительства. Только один депутат проголосовал против. Ныне в Португалии более 9 тысяч инфицированных коронавирусом, 209 человек умерло от него. В тот же день министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантош Силва призвал граждан страны, которые живут за границей, не посещать страну на Пасху.

Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса еще на 30 дней, до 11 мая. Палата депутатов должна принять решение о продлении режима ЧП на следующей неделе, а также проголосовать за другие правительственные предложения в связи с кризисом. Некоторые оппозиционные партии ранее высказывали предостережения по поводу такого значительного продления срока чрезвычайного положения, действующего с 12 марта. По состоянию на вечер четверга количество заражений коронавирусом в Чехии достигло 3805, умерли 44 человека.

При этом министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек вынужден был заплатить штраф за то, что снял маску во время видеоконференции в зале, где кроме него находились люди. Кроме того, во время видеоконференции без маски были также министр труда Яна Малачова и её муж, заместитель главы МИД Алеш Хмелар. Они также должны будут заплатить штраф в 10 тысяч чешских крон (около 400 долларов).

А новый премьер-министр соседней Словакии Игорь Матович заявил 2 апреля, что лучшим способом борьбы с коронавирусом и минимизации экономических потерь будет полное блокирование страны. Премьер считает, что общество должно сначала договориться об этом и общественность должна быть проинформирована о возможном закрытии страны за несколько недель. Он не уточнил, когда это может произойти, но предположил, что продлится это около трех недель. По состоянию на 2 апреля в Словакии было 426 подтвержденных случаев коронавируса, 26 из них обнаружили за последние сутки. Днём ранее в стране подтвердили первую смерть от коронавируса.

Первый шаг к введению реальных ограничений контактов граждан сделало правительство Швеции, которое ранее воздерживалось от подобных мер. 1 апреля оно обнародовало рекомендации, согласно которым магазины и торговые центры должны ограничивать количество клиентов, находящихся одновременно в помещениях. Работодатели должны следить за тем, чтобы сотрудники и посетители соблюдали меры дистанцирования, и чтобы сотрудники по возможности работали из дома и избегали необязательных поездок. В общественном транспорте количество пассажиров также должно быть ограничено, а количество поездок адаптировано во избежание заторов. В тот же день шведский лыжный оператор Skistar заявил о закрытии своих курортов Оре, Селен и Вемдален перед пасхальными праздниками, поскольку коронавирус продолжает распространяться по стране. Ныне в Швеции зафиксировано 5568 случаев заболевания коронавирусом, 308 человек умерло от него.