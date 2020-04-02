Украинская медицина уже несет потери: одни медики подхватили вирус, другие, чтобы не заразиться из-за отсутствия средств индивидуальной защиты, увольняются

И если все так пойдет и дальше, то очень скоро не останется бригад скорой помощи, семейных врачей, не говоря уже об инфекционистах, реаниматологах и анестезиологах, которые непосредственно сталкиваются с носителями вируса.

Медики заражаются и увольняются

Уже сотни украинских медиков заразились коронавирусом или же находятся на карантине из-за контакта с больными. В Монастырисском районе Тернопольской области 30 медиков (врачей, медсестер и младших медсестер) лечатся от коронавируса. Состояние одного инфицированного врача — средней тяжести, одна медсестра — в стабильно тяжелом состоянии, они находятся в больнице. У остальных медработников — легкая форма болезни, они на самоизоляции дома. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В районе всего 76 инфицированных коронавирусом, один человек умер. Глядя на это, медсестры пишут заявления на увольнение, так как основная нагрузка ложится на них. В больнице, переоборудованной в инфекционный госпиталь, работает 10 врачей и примерно 15 медсестер, но и они на грани увольнения.

Заместитель председателя Монастырисской районной государственной администрации Павел Дронь отметил, что пока медперсонала хватает, но если сохранится тенденция к росту числа инфицированных, то нехватка медработников будет ощутима. Как отметил чиновник, проблема в том, что медики не защищены.

«За неделю уже использовали около 120 защитных костюмов, сегодня достали еще 110, а этого нам хватит примерно на четыре дня. Не хватает респираторов, пробирок и шпателей для забора образцов анализов, чтобы обследовать всех контактных лиц… Мы дали запрос по линии Минздрава на 6 тыс. пробирок и 6 тыс. шпателей, это дефицит, говорят, пробирок нет нигде, пока что Минздрав не отвечает», — сообщил Павел Дронь.

В самом Тернополе обстановка еще хуже, по словам главного врача Тернопольской больницы скорой помощи Ярослава Чайковского, 8 врачей уже уволились из инфекционного отделения, даже еще не контактировав с больными с подозрением на коронавирус.

«Они опасаются из-за рисков для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то маленькие дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. гривен зарплаты (11 тысяч рублей), мало кто может полностью отдаваться работе в таких опасных условиях», — отметил Чайковский.

В Виннице коронавирусом заболела 42-летняя медработница, контактировавшая со знакомыми из Польши, а также ее пятилетний племянник. Но акушерка успела заразить еще и четверых своих коллег на работе во втором роддоме, женщин в возрасте 30, 35, 60 и 64 лет. Акушерский корпус роддома закрыт на карантин. Там сейчас находятся 7 рожениц и 14 беременных. Все они — под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым. Медицинский персонал, который был за пределами заведения, находится на самоизоляции под наблюдением семейных врачей. В США ожидают пик эпидемии коронавируса и готовятся к продлению карантина © AP, John Minchillo

В некоторых амбулаториях, особенно на Западной Украине, врачи отказываются принимать пациентов из-за опасения заразиться, так как почти в каждую хату приехал родственник из-за границы, а у врачей нет ни перчаток, ни масок, ни спецхалатов. Они консультируют дистанционно, по телефону.

А медики Козелецкого района Черниговской области обратились к власти с просьбой не слушать местных чиновников — ни одна из больниц не готова к приему больных коронавирусом. Медперсонал не защищен абсолютно, и все может закончиться тем, что медики первые примут на себя удар вируса — заболеют и уйдут на карантин или на больничный, и в таком случае лечить больных будет некому.

В Житомирской горбольнице №1 вообще весь коллектив инфекционного отделения написал заявления на увольнение после того, как мэр города обвинил их в поборах. По данным мэра города, медики вымогали у пациентов 500 гривен «благотворительных взносов» за бесплатные экспресс-тесты на коронавирус. Но после такого демарша конфликт был улажен, коллектив сохранен. При том, что уже один из пациентов зараженных на коронавирус, на днях покинул стены больницы.

Выжить любой ценой

В Киеве многие медики дорабатывают последние дни до увольнения. Особенно это касается медсестер, которые преимущественно живут за городом. После введения карантина и запрета на междугородние перевозки им стало проблематично добираться до работы. Плюс к этому, опять же, сказывается отсутствие обещанной надбавки к зарплате, а также средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

По словам медсестер в Черкасской районной больнице, им не выдают ни масок, ни бинтов, ни спирта или дезсредства. Ничего нет, и невозможно это купить за зарплату 2200 гривен (6 тыс рублей), так как цены поднялись в несколько раз. Юлия из Полтавы рассказывает, что в их больнице недавно было сокращение. И, по всей видимости, будет еще, многие не выдержат и уйдут по собственному желанию, так как ничем не обеспечены.

А Киеве медики скорой помощи «похвастались» выданными им костюмами, которые даже от насморка не защитят, не то что от коронавируса. Также они сообщили, что так и не получили обещанные надбавки к зарплате 200%, притом что они на передовой — они первые выезжают на вызов к пациенту, возможно, зараженному коронавирусом. Кроме того, вместо 60 бригад скорой работает только 30 на всю столицу. А если хоть одна из бригад не выйдет на работу, если подхватит вирус, то пациенту с инсультом скорой вообще можно не дождаться. Литовские врачи пригрозили коронавирусом ворам, укравшим медицинские маски © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Медики просят волонтеров помочь им закупить необходимое — начиная от масок и перчаток и заканчивая тест-системами для выявления COVID-19, которыми они тоже не обеспечены. Особенно остро с ними стоит вопрос в глухой провинции, куда их просто не довозят. И просят помочь им купить хоть один аппарат искусственной вентиляции легких высшего класса с интеллектуальными режимами вентиляции для лечения хотя бы одного тяжелобольного пациента.

При этом, в Украине был один-единственный случай, когда медработника уволили из-за его отказа работать в опасных для жизни и здоровья условиях.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова напоминает, что право на безопасные и здоровые условия труда гарантируется частью 4 статьи 43 Конституции Украины, а также Кодексом законов о труде Украины в части 2 статьи 2 и статьи 153, а также статьи 6 Закона Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья». В соответствии с пунктом «б» статьи 77 указанного закона медицинские работники имеют право на надлежащие условия профессиональной деятельности.

«Подчеркиваю, что защита медицинских работников в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации должна быть одним из ключевых приоритетов в действиях государства», — добавила Людмила Денисова.

Но пока все остается как есть. Как отмечают медики, из-за бездумного реформирования, сокращения, урезания средств на медицину в стране и пришли к тому, что вообще ничего не осталось — ни специалистов, которые уехали искать заработок в Европу, ни надлежащего оборудования. Более того, несмотря на запреты, контрабандисты продолжают вывозить из страны медицинские комплекты для врачей-инфекционистов. На днях такую контрабанду задержали на границе с Молдовой.