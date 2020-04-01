К шести часам вечера 1 апреля количество зараженных коронавирусом во всем мире увеличилось до 883 225 человек. Смерть от заболевания постигла 44 156 человек. Эти цифры приводит университет Джона Хопкинса, следящий за развитием ситуации в режиме онлайн

Первенство по количеству смертей по-прежнему удерживает Италия. В этой стране жертвами пандемии стали более 12 тысяч человек. Катастрофическая ситуация сложилась и в Испании, где коронавирус унес жизни свыше девяти тысяч человек. Во Франции число жертв превысило 3,5 тысячи человек.

Лидируют по количеству зараженных Соединенные Штаты, там выявили уже почти 190 тысяч случаев инфекции.

Тем не менее оптимизм вызывает неуклонный рост выздоровевших Всего в мире с начала эпидемии болезнь смогли побороть более 185 тысяч человек.

Коронавирус Макрону не помеха. Рейтинг президента Франции растет, несмотря на рекордную смертность © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Эксперты пытаются предугадать, каким станет мир после того, как человечество победит коронавирус.

«Наверняка будут пересмотрены и в России, и вообще в мире, бюджеты национальных государств — в пользу той же сферы здравоохранения, а также модернизации служб гражданской обороны и бактериологической защиты в составе национальных вооруженных сил», — рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру.

Ситуация в России

В России к 1 апреля диагностировали 2777 случаев коронавирусной инфекции. За сутки в РФ скончались семеро человек. Пять летальных исходов зафиксировали в Москве, по одному — в Московской и Псковской областях.

За сутки выявили 440 новых больных COVID-19. Больше всего инфицированых в Москве — 267 случаев, 32 — в Республике Коми, 27 — в Санкт-Петербурге. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и антикризисные меры в стране правительство зарезервировало 1,4 триллиона рублей.

Кроме того, российские авиаперевозчики получат 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат, связанных с эвакуацией людей из стран, охваченных эпидемией.

На Украине

За сутки на Украине количество случаев COVID-19 выросло до 669. Спасти хизни пациентов с диагнозом коронавирус врачам не удалось в 17 случаях. Десять человек выздоровели.

Андрей Серенко: Эпидемия не изменит мир, но может изменить Россию © предоставлено Андреем Серенко Дениса Шмыгаля, идет подготовка программы по созданию рабочих мест для тех, кто лишился работы в разгар кризиса. Их планируют отправить на строительство дорог, укладку тротуаров и уборку территорий.

По данным Государственной казначейской службы, госбюджет Украины в марте этого года недополучил свыше 10 млрд гривен.

Однако несмотря на глобальный кризис, вызванный пандемией, Украина пытается нарастить военный потенциал. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, накануне прошли удачные испытания реактивной системы залпового огня «Вильха-М».

Рост числа заболевших вынудил Кабинет министров ужесточить меры карантина.

«Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта», — рассказал новоизбранный глава Минздрава Максим Степанов.

Кроме того, Кабмин разрешил больницам принудительно обследовать тех, кто контактировал с больными COVID-19 либо имеют симптомы коронавирусной инфекции.