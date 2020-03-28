Хотя Черновицкая область уступила Киеву первое место по числу выявленных случаев коронавируса, на Западной Украине ныне 111 из 226 инфицированных, и четыре из пяти летальных случаев

По состоянию на 27 марта, в Черновицкой области, которая стала первым эпицентром распространения коронавируса на Украине, зафиксировано 47 больных, одна пациентка умерла. Как сообщил в Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук, 26 марта было официально подтверждено ещё пять случаев заражения коронавирусом: трое взрослых в возрасте до 40 лет, и двое детей — 2 и 11 лет. В Черновицкой городской больнице №1 на «кислородной дотации» находится один тяжелый пациент с подозрением на коронавирус, результаты его анализов ожидают вечером 27 марта. По словам Осачука, четверо из новых инфицированных вернулись из-за границы — из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными коронавирусом на Украине. При этом в Черновицкой области от коронавируса выздоровели три человека — один ребёнок и двое взрослых.

27 марта в Черновицкой области из-за распространения коронавируса закрыли на карантин ещё два больших села. Речь идет о Лужанах и Великом Кучурове — там обнаружили сразу восемь больных коронавирусом. Ранее в области был ограничен выезд и въезд в пять сёл. На всех дорогах, ведущих в них, установлены блок-посты, улицы сёл дезинфицируют. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Первыми стали Колинковцы в Хотинском районе, где обнаружено 14 случаев заболевания коронавирусом, а также четыре окружающих населённых пункта. «Заезд в карантинную зону, а это 4 села, осуществляется по прописке жителей, живущих на этой территории. Или везут продукты питания, гигиены в аптеку. Ночью вообще движение запрещено с 22 часов до 8 утра», — прокомментировал ситуацию журналистам старший участковый инспектор Новоселицкого отделения полиции Виталий Лях. На улицах этих сёл людей мало, практически все ходят в масках. При этом многие поставщики перестали возить свою продукцию в карантинную зону.

В соседней Тернопольской области пока выявлено 26 случаев заражения коронавирусом, 1 летальный случай. 68-летний житель села Коваливка Монастыриского района умер 25 марта в инфекционном отделении Тернопольской городской больницы скорой помощи. По сообщениям местных СМИ, тело мужчины в чёрном пакете родные забирали самостоятельно и везли в район собственным транспортом.

Похоронили умершего в тот же день в родном селе Коваливка. Односельчане помочь не захотели, поэтому могилу копали зять, староста Коваливки, председатель Монастыриской общины и его заместитель. Погребение состоялось без священника. При этом на брифинге 25 марта новоназначенный глава Тернопольской ОГА Владимир Труш заявил, что погребением жертв коронавируса будут заниматься государственные структуры, в частности, соответствующее поручение получили районные госадминистрации.

Несмотря на то, что первым госпитализированным в области с коронавирусом был 57-летний священник из Залещиков, «нулевым пациентом» на Тернопольщине является медсестра из села Швейков Монастыриского района, где выявлено 22 инфицированных (из них 11 медиков). Об этом заявили на заседании Тернопольского областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Установлено, что священник заболел 13 марта, а медицинская сестра — 12 марта. Соответственно, первоисточник вируса в Тернопольской области — село Швейков. Ныне состояние медсестры тяжёлое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких в Монастыриской районной больнице. При этом в Монастыриском и Залещицком районах области установлены блок-посты.

А по улицам Тернополя ездят автомобили патрульной полиции, откуда через громкоговорители призывают людей придерживаться карантина, не выходить на улицу без крайней потребности, носить маски, избегать скоплений людей, а в случае ухудшения самочувствия обращаться к врачам. Тернопольский городской совет просит сообщать о людях, которые, приехали из-за рубежа. «Учитывая складывающуюся ситуацию с заражением коронавирусом и приездом тернополян из-за рубежа, просим сообщать о таком приезде ваших родственников, знакомых или соседей с целью избежать распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Граждан также просят информировать о случаях нарушения 14-дневной самоизоляции после возвращения из-за границы, или о случаях сокрытия симптомов ОРВИ. С помощью специальной формы сообщения можно оставить анонимно.

Кроме того, полиция Тернопольской области обратилась к жителям с призывом не соблазняться на предложения приобрести тест-системы для диагностики коронавируса. Объявления о продаже медицинских товаров данной категории уже «гуляют» в сети. «Сотрудники киберполиции проверяют объявление, размещенное на странице одного из сетевых магазинов о продаже теста. Стоимость товара — 20 евро», — указано сообщении.

В Ивано-Франковской области ныне подтверждено 24 случая заражения коронавирусом, два человека умерли. Большинство инфицированных недавно вернулись из-за границы, сообщил на брифинге 27 марта начальник управления полиции в области Владимир Глубош. «Установлено, что 22 человека из 24-х получили заболевание, будучи за границей, или будучи в контакте с лицами, которые были за границей. У нас есть система «Коронавирус», в ней 1246 человек. Мы за всеми следим», — рассказал Голубош. Всего же, по информации полиции, в последние недели на Прикарпатье из других государств вернулись как минимум 3246 человек. Полиция постепенно контактирует с каждым из них. Голубош напомнил, что есть статья уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность лица за умышленное заражение людей вокруг. Коронавирус уничтожит позитивный имидж не только Прибалтики, но и всей Европы – эксперт © commons.wikimedia.org, Егор Журавлёв

По словам начальника полиции, решение об установке блокпостов могут принять местные власти. «Но хочу объяснить, что там только измеряют температуру и советуют обратиться к медикам. Поэтому никаких ограничений относительно передвижения граждан нет. Если примут решение об установлении блокпостов на Прикарпатье, полиция готова выполнять свою работу. Но прежде чем это делать, нужно подумать, целесообразно ли это. У нас в области необходимо будет установить 14-15 блокпостов по три полицейских в смену, а это соответственно 150-200 человек, плюс медики, Нацгвардия. Это нерационально», — считает Голубош.

Всех госпитализированных с пневмонией проверяют на заражение коронавирусом, об этом 27 марта сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. «К сожалению, мы видим: тенденции увеличиваются. Хочу сказать, что мы можем говорить о второй волне самой страшной эпидемии, ведь сегодня у нас есть информация, что в областной инфекционной больнице находится 84 пациента, из них 33 — жители города Ивано-Франковска, а также четыре жителя пригородных сел», — сказал он в видеообращении.

По словам мэра, только за минувшие сутки в Центральную городскую клиническую больницу прибыл 21 человек с пневмонией, и в пятницу у всех их был взят тест на коронавирус. «Вчера из 6 экспресс-тестов, которые мы взяли в городской больнице на улице Матейко, 4 подтвердили коронавирус. В центральной городской из 12 тестов 6 дали позитивный результат. Понятно, что это надо переподтвердить лабораторно, мы передали эти анализы и ожидаем, будут ли подтверждены экспресс-тесты», — отметил он. По словам Марцинкива, рентген-снимки лёгких показывают, что многие пациенты могут быть заражены коронавирусной инфекцией, и в связи с этим призвал горожан «не пугаться, если сегодня цифры пойдут на десятки подтвержденных с коронавирусом, а потом — сотни».

Руслан Марцинкив также призвал людей с человечностью относиться к умершим от коронавируса людям и достойно их хоронить. Причиной такого обращения стал упомянутый выше инцидент в Тернопольской области. Мэр также отметил, что в Ивано-Франковске готовы к захоронению умерших от коронавируса. Первую женщину уже похоронили на городском кладбище в Чукаловке. «Это наши братья и сёстры, пострадавшие от коронавируса. Прошу о человечности», — добавил Марцинкив. Коронавирус: Украину может ожидать ситуация как в Италии - видео © кадр из видео Украина.ру

Несмотря на то, что во Львовскую область также вернулось немало людей из-за границы, тут пока выявлены только трое заболевших коронавирусом. При этом оборудование, средства защиты и медицинские препараты, которые поступили в область из Китая, до сих пор не распределили между больницами, это подтвердил на брифинге 27 марта замглавы Львовской ОГА Тарас Грень.

Утром того же дня состоялась совместная телеконференция львовских врачей и чиновников с медицинскими экспертами Черновицкой области, а также Польши, Германии и США. Специалисты обсудили организацию работы в медицинских учреждениях, стратегию ведения пациентов с коронавирусом, подготовку и работу медперсонала в условиях карантина и протоколы ведения лечения, информирует пресс-служба Львовского горсовета. При этом днём ранее было заявлено, что во Львове и Черновцах начали на месте делать тесты на коронавирус.

26 марта глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что за последнее время в область из-за границы прибыли более 5600 людей. «Каждый прибывший получил памятку об ответственности за нарушение режима самоизоляции. У каждого собрали все данные — номера телефонов, место жительства, прописка, паспортные данные. Всем была проведена термометрия, их осмотрели медики. Вся информация об этих людях есть у полиции. Контроль осуществляет полиция, по месту жительства, семейные врачи осуществляют обзвоны. Если выявлено нарушение, должен быть наложен штраф», — рассказал Максим Козицкий.

А заместитель начальника управления полиции во Львовской области Дмитрий Михалец сообщил 27 марта, что область патрулируют больше тысячи полицейских, нацгвардейцев и военнослужащих из военной службы правопорядка. При этом блок-постов в области пока нет, хотя городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что власти могут ограничить въезд и выезд из города. Об этом Садовый сообщил в интервью для подконтрольного ему же сайта zaxid.net. По словам мэра, во Львове готовы при необходимости ограничить въезд и выезд из областного центра, однако такое решение должна поддержать областная власть и правоохранительные органы, которые должны контролировать блок-посты.

А вот Закарпатская область блок-посты на своих административных границах с остальной Западной Украиной уже установила. «Начиная с 00:00 27 марта до 24 апреля на территории области вводят ограничительные мероприятия. Остановка работы всех рынков, за исключением крупных продуктовых оптовых рынков. Приостановлена работа отделений для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенных на АЗС. Приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевальных участках следующих автомобильных дорог: Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород), Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)»,- сообщил и.о. губернатора Закарпатья Алексей Гетьманенко.

Ныне в Закарпатской области обнаружен один инфицированный коронавирусом. Однако на протяжении последних недель на Закарпатье вернулось 7674 местных жителя, и изолировать всех этих людей невозможно, сообщили в ОГА. При этом хитом соцсетей в последние дни стал фоторепортаж из Хустской центральной районной больницы, где запечатлены заплесневевшие стены и ржавые стиральные машины в её прачечной.

В Ровенской области пока обнаружено 9 случаев заражения коронавирусом, все заболевшие — жители пятитысячного села Тынное Сарненского района, одного из самых больших в области. Одна женщина умерла 26 марта, однако проблем с её похоронами не было, провожать усопшую пришло много односельчан. При этом на всех четырёх выездах из Тынного установлены посты патрульной полиции, покидать его запрещено. А Центральную районную больницу в городе Сарны взяла под охрану Национальная гвардия.

«В селе проводится усиленная информационная работа о важности самоизоляции и немедленного обращения в лечебное учреждение в случае появления симптомов заболевания. Работаем, в том числе, через лидеров общественного мнения и религиозных общин. Выясняются все контакты инфицированных коронавирусом, их также изолируют», — рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль во время брифинга 27 марта. Губернатор также заверил, что в населённый пункт наладят поставку продуктов и медикаментов.

При этом полноценного начальника управления здравоохранения в Ровенской области до сих пор нет, конкурс на эту должность объявлен только 27 марта. А по информации руководителя Ровенского областного центра общественного здоровья Минздрава Украины Романа Сафонова, большинство инфицированных могли иметь немало контактов. «Исходя из того, что большинство инфицированных посещали собрания и богослужения, работы у эпидемиологов будет много. Это сотни контактов, которые надо отследить. Это работа не одного дня», — отметил Сафонов. В селе Тынное живут как православные, так и протестанты — прихожане Украинской церкви веры евангельской.

Глава Ровенской ОГА также попросил бизнес помочь больницам деньгами или поставками средств защиты. При этом депутаты Ровенского городского совета на сессии 26 марта приняли решение направить в резервный фонд для борьбы с коронавирусом дополнительные 2 миллиона гривен — за счёт ранее предусмотренных в бюджете средств на установку памятника Степану Бандере в центре города, на пересечении улиц Бандеры и Чорновола. Примечательно, что инициатором перераспределения средств стала фракция партии «Свобода», которая ранее несколько лет требовала установки этого памятника. «Переживём коронавирус и будем строить памятник, логичное поведение», — отметил после голосования мэр Ровно Владимир Хомко. Политолог Искандарян об ударе, который нанес коронавирус по экономикам стран Кавказа © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

Хотя на Волыни пока выявлено только двое инфицированных коронавирусом, в области установлено 17 карантинных постов, ещё 10 — вокруг областного центра, города Луцка. «Карантинные посты установлены не для того, чтобы кого-то напугать, а чтобы контролировать людей, въезжающих в область. Потому что через Волынь идёт крупный транспортный поток к таможенным постам на границах. Мы вынуждены контролировать этих людей. Очень много людей через наши пункты пропуска едет назад. Поэтому простите за неудобства, но измерять температуру и принимать другие превентивные меры мы должны, чтобы уберечь волынян», — заявила 27 марта заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак. Днём ранее СМИ продемонстрировали больницу, которая подготовлена к приёму больных коронавирусом — это второй корпус Волынской областной клинической больницы в селе Тарасовое, в нескольких километрах от Луцка.

Первый случай коронавируса обнаружен 27 марта в Хмельницкой области. На въездах в область установлено 11 пропускных пунктов, там постоянно будут дежурить полицейские, спасатели и врачи. При необходимости планируют вызывать и другие службы. На пропускных пунктах будут останавливать весь транспорт и мерять температуру водителя и пассажиров. Целью принятых мер является выявление нарушителей карантина, которые сбегают с места лечения или самоизоляции.

При этом полиция разных областей Западной Украины уже рапортует о составлении протоколов против нарушителей карантина, как потенциальных больных, так и предпринимателей. Так, в Тернопольской области на жителей, нарушающих режим карантина, составлено 24 протокола, полицейские Ивано-Франковской области отчитались о 96 рейдах и 36 протоколах, 30 из которых уже направлены в суд. Их коллеги из Львовской области сообщили, что составили более 70 протоколов, причём каждый нарушитель оштрафован на 17 тысяч гривен.

А управление СБУ во Львовской области организовало настоящую кампанию по борьбе с фейковой информацией о коронавирусе в социальных сетях. Но если 25 марта на четырёх жителей области за это были составлены протоколы об административном правонарушении (штраф или исправительные работы на срок до одного месяца), то через два дня наследники Мыколы Лебедя решили поднять ставки. 27 марта пресс-служба УСБУ в области сообщила, что задержана жительница Львова, которая является участницей более 1000 сообществ в запрещённых соцсетях, и со своей учетной записи сознательно распространяла ложную информацию о коронавирусе.

«Таким образом женщина пыталась нагнетать панические настроения среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе. Во время обыска в доме львовянки правоохранители обнаружили компьютер, с которого распространялись фейки. На нём также содержались сообщения с призывами к свержению конституционного строя в нашем государстве и пропаганда идеи создания так называемой «Новороссии». Уголовное производства открыто по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины», — сообщает пресс-служба СБУ. Срок лишения свободы по этим статьям может достигать десяти лет.

Несмотря на усиливающиеся на Украине репрессивные меры, тысячи выходцев из западно-украинских областей пытаются вернуться домой из-за границы, где они потеряли работу. В последний день перед полным закрытием границ Украины (анонсировано на 28 марта) сотни жителей Закарпатья стояли в очереди на КПП Захонь на венгерско-украинской границе. Но самая напряжённая ситуация на границе с Польшей, особенно на КПП Дорогуск и Корчовая, где люди стоят в очередях уже не первые сутки.

26 марта посол Украины в Варшаве Андрей Дещиця встретился с заместителем главы МВД Польши Бартошем Гродецким и главным комендантом Пограничной службы Польши генералом Томашем Прагой. Стороны пытались договориться об обеспечении транспортом до Украины собравшихся на КПП Корчовая, возобновление работы пешего перехода на КПП Медыка и организацию очередных поездов для вывоза граждан Украины из Перемышля. Пока о каких-либо решениях по этому поводу не сообщается.