В середине марта 2020 года власти Украины предприняли жесткие карантинные меры, надеясь таким образом предотвратить распространение инфекции. Дело идёт к тотальному карантину и введению режима чрезвычайного положения. Однако, по мнению ряда экспертов и политиков, последствия карантина могут обрушить экономику, не имеющую запаса прочности

Безработица и парад суверенитетов

Так, по словам лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, такая стратегия «может завершиться полным разрушением страны и может угрожать вообще самому существованию Украины».

«Потому что, когда через два месяца, например, такой политики люди останутся без денег, кто-то без еды, пенсионеры без пенсии, где у нас гарантии, что люди не будут на улицах и не начнется парад суверенитетов отдельных территорий, отдельных областей?» — задала Тимошенко вопрос в эфире одного из украинских телеканалов.

Похоже на то, что ответа на этот вопрос сейчас нет ни у кого. С одной стороны — вирус, с другой — угроза экономического краха. Угроза вполне реальная.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Вадим Денисенко, в таком случае показатель безработицы в стране (сейчас, по данным МОТ, — 8,5%) вырастет в 2-2,5 раза.

«Обратиться к России»

Тотальная остановка жизнедеятельности очень скоро превратит всех украинцев в нищих, считает Вадим Рабинович. И евроинтеграция не поможет. Он предложил в создавшейся ситуации прекратить выплату внешних долгов.

«Мы не можем платить в условиях полного тотального карантина какие-то долги. Мало того, я считаю, что это должны понять эти наши… там, кто у нас партнёры», — сказал политик, выступая в эфире телеканала «112 Украина».

«Сейчас ведь не поймёшь, кто партнёры, кто нет, — продолжил он. — Мы всё время шли в ЕС и в НАТО, в единую семью народов Европы, в цивилизованное общество… Сегодня, когда в Италии произошло, цивилизованному обществу Италии помогает Россия в первую очередь, которую гнобили санкциями, и самолёт российский принимают с флагами там, на Кубе и в Венесуэле».

Рабинович отметил, что самой Украине «помогает коммунистический Китай, который мы не успели декоммунизировать».

«Поэтому кто враг, кто друг — очень сложно сейчас понимать», — констатировал политик, добавив, что он не наблюдает никакой помощи Украине от стран, послы которых защищали дружно творца медреформы Ульяну Супрун.

«Я хотел бы посмотреть, где эта помощь. Мало того, я считаю, что сегодня надо к России обратиться с просьбой о помощи. У них есть специалисты, они в Италии сегодня спасают сотни, тысячи жизней. Почему мы боимся их пригласить к себе? Мы можем сами? Ну, покажите, что вы можете! Вы сами ничего не можете. Поэтому надо всё переосмыслить сейчас», — заявил Рабинович.

Лето коронавирус не убьет. Украинский инфекционист опроверг популярное заблуждение © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк Виктора Ющенко, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко. По его словам, он чувствует: если Украине будет совсем «петля», то на помощь придёт в первую очередь Россия, помогут Белоруссия и Казахстан…

«Просто нас не существует»

Ситуация усугубляется неразберихой во власти, отмечает Вадим Рабинович. Так, по его словам, в нынешних экстремальных условиях Верховная Рада не информирована о происходящем, что недопустимо, поскольку Украина является парламентско-президентской республикой, однако, по его словам, «какие-то люди» парламент просто отстранили «не то что от принятия решений, а даже от информации, от возможности совета».

«Просто нас не существует, вот какие-то люди взяли и нас убрали», — заявил Рабинович, подчеркнув, что парламентарии не знают, что происходит, их просто не информируют.

«Мы ничего не знаем… В парламентско-президентской республике не существует вообще информированности парламента о том, что происходит. Ну как это может быть, скажите мне?» — сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

По его словам, никто из глав фракций Рады не в курсе, какая повестка дня будет предложена на внеочередном заседании парламента, и даже не понимают, где это будет происходить (с учётом того, что у ряда нардепов — подозрение на коронавирус, Рабинович выдвинул предложение собраться на открытом воздухе, в парке или на стадионе).

Отметим, внеочередное заседание Рады запланировано на четверг, 26 марта. Ранее рассматривалась возможность дистанционного голосования. Однако, по словам Вадима Рабиновича, «не меняя Конституцию, этого делать нельзя».