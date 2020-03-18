Эпидемия коронавируса и жесточайшие ограничительные меры будоражат умы украинцев. Большинство жителей страны хочет просто выжить. Однако украинский криминалитет не дремлет: ищет новые возможности для заработка во время карантина

Медицинские маски на вес золота

За первые недели подготовки Украины к пандемии из аптек и магазинов пропали дезинфицирующие средства и медицинские маски. В борьбе за них люди уже идут на преступления.

16 марта в Харькове под стенами горсовета местный активист-адвокат Анатолий Родзинский решил раздать бесплатно 1000 медицинских масок. Сначала за ними выстроилась очередь, преимущественно из стариков, но потом началась драка: маски вырывали друг у друга из рук. Атаковали и самого благодетеля. Однако потерпевшие в стычке решили не заявлять на обидчиков в полицию.

Еще случай: в одном из киевских супермаркетов покупатель начал кричать на работника магазина за то, что он находится на рабочем месте без маски. Завязалась жесткая потасовка. Инцидент с причинением легких телесных повреждений расследует полиция.

Также в середине марта в Киеве вооруженные люди напали на перекупщиков медицинских масок и отобрали у них 100 тысяч штук самого ходового товара. Как оказалось, еще в начале марта несколько дельцов занялись скупкой медицинских масок в разных точках страны для дальнейшей перепродажи.

Карантин не страшен, когда нужно выживать: украинцы по всей стране нарушают запреты властей © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Крикнув, что они сотрудники СБУ, и уложив всех присутствующих на землю, мужчины закончили погрузку ящиков с масками и уехали с товаром в неизвестном направлении.

Впрочем, грабителей вскоре вычислили. К СБУ они не имели никакого отношения.

Схема была простой: один представился оптовым покупателем и назначил встречу в тихом месте, а другие под видом силовиков «отжали» товар. На реализации масок они планировали заработать более 2 миллионов гривен (около 5,5 миллиона рублей).

Карманники и проститутки не у дел

Пандемия и введенный карантин серьезно ударили по криминальному миру, которому тоже придётся уйти на карантин. Под ударом карманники, которые работали в транспорте, торговых центрах и ресторанах.

С 18 марта в киевский городской транспорт обещают не пускать пассажиров без масок. Более того, в одной машине — не больше 10 человек. Впрочем, пока эти запреты игнорируются.

А вот что действительно доставляет проблемы карманникам, так это закрытые ТРЦ и места общественного питания. Закрыто — значит воровать не у кого.

Трудности возникли и у квартирных воров: из-за рекомендаций жителям страны не покидать дома ворам стало сложнее находить пустые квартиры.

Украина остановилась. Первый день транспортного апокалипсиса © REUTERS, OGI/ /KV/Valentyn Ogirenko | REUTERS, OGI/ /KV/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Зато настало золотое время для вооруженных грабителей и мошенников. Первые нападают на дома и банковские заведения.

К примеру, в Киеве двое неизвестных в балаклавах ворвались в частный дом и напали на хозяйку-пенсионерку. Женщину пытали, били и кололи ножом, требуя денег. Их добычей стали 7 тысяч гривен (меньше 20 тысяч рублей) и мобильный телефон потерпевшей.

А в Харькове неизвестные среди ночи взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами. Что интересно, налётчики вскрыли банкомат на первом этаже жилого дома, но ушли незамеченными.

Появляются и новые схемы заработка: например, мошенники торгуют несуществующими лекарствами от коронавируса. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Всплеск преступности ожидается позже

В киевской полиции сейчас ожидают возможных проявлений мародерства и воровства из ТРЦ, клубов, ресторанов, магазинов. Особенно тех, которые не подключены к охране.

Поэтому с 18 марта все столичные сотрудники милиции, даже следователи, заступают в пешее патрулирование вместе с Нацгвардией. Им поручено не спускать глаз с закрытых торговых точек и мест общепита.

Примечательно, что полиция на улице может серьёзно навредить торговцам наркотиками, «закладывающим» свой товар.

Минздрав Украины подтвердил заражение коронавирусом депутата Рады © zik.ua Сергей Варовский, сегодня — самое благодатное время для правоохранителей для раскрытия преступления и поимки преступников. Конечно, при правильной организации работы.

«Сегодня самое благоприятное время для раскрытия преступлений «по горячим» следам, а криминалитет не будет сидеть без дела. Как только закончатся деньги, они выйдут их доставать.

[Сейчас также благоприятное время] для раскрытия уже совершенных преступлений. Так как границы перекрыты, скрыться они (преступники) не могут, а кушать захотят и обязательно выйдут из дома в магазин, где засветятся.

Только для этого надо организовать правильно работу оперативных служб и участковых. Но, боюсь, что до этого не дойдет. У полиции сейчас основная задача — как сдержать уровень преступности, не допустить разгула грабежей и налетов. Как они справятся, будет понятно уже по окончании карантина», — отмечает Варовский.

Он советует хорошо подумать об охране своего имущества.

В то же время, как считают в полиции, первая неделя карантина будет более-менее спокойной — криминальный мир будет занят поиском новых путей заработка. А вот дальше будет тяжело.