В Европе больше не осталось стран, в которых не был бы диагностирован коронавирус: 17 марта двое больных выявлены в Черногории. В соседней Сербии и ряде других стран введено чрезвычайное положение

Вечером в понедельник, 16 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с новым телевизионным обращением к нации, в котором объявил о введении ограничительных мер в стране в связи с распространением эпидемии коронавируса. Президент также призвал французов не паниковать, проявить солидарность и ответственность. А поводов для паники более чем достаточно: по состоянию на вечер 17 марта число заразившихся новым вирусом во Франции выросло до 7 тыс. 730 человек, умерло с начала эпидемии уже 175 человек — прирост инфицированных и умерших за сутки составил, соответственно, 1097 и 27 человек.

«Никогда еще Франция не предпринимала такие меры в мирное время», — заявил Макрон. «Вы не только не бережёте себя, вы не бережёте ваших близких», — укоризненно отметил Макрон. Он напомнил об отчаянных призывах медиков, работающих на пределе сил в переполненных больницах: «Если вы хотите нам помочь, вам нужно оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми». Поскольку французы не соблюдают советы медиков, власти решили ужесточить ограничения. Поэтому в качестве вынужденной меры и «после консультаций с экспертами» президент объявил о новых ограничительных мерах, которые вступили в силу с 12 часов вторника, 17 марта, и продлятся «как минимум» 15 дней.

Эти меры касаются запрета на любые собрания на улице или в помещениях. «Вам придется ограничить встречи с друзьями и родственниками», сказал Макрон. Перемещения будут ограничены до «строго необходимых», коими президент назвал поход в магазин за продуктами, визиты к врачам или поездки на работу для тех, кто не может работать удаленно. При этом глава государства обещал, что на улицах городов будет проводиться контроль. «Любое нарушение будет караться», пообещал Макрон. Украина в глубоком карантине. Транспортный коллапс на фоне начавшегося падения гривны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С 17 марта жители Франции могут покидать свои дома, только заполнив соответствующий правительственный формуляр, в котором необходимо указать причину нарушения карантина, внести имя и фамилию, дату рождения и место проживания. В случае отсутствия принтера допустимо заполнить форму от руки. За нарушение правил придется заплатить до 135 евро штрафа. Кстати, бельгийские власти также распорядились, чтобы с 18 марта жители страны выходили из своих домов только при крайней необходимости — причём в течение трех недель.

Эмманюэль Макрон также объявил о переносе второго тура муниципальных выборов — правда, не уточнив, на какой срок. Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп провел консультации с главами политических партий и парламентских групп и предложил назначить второй тур выборов на 21 июня вместо следующего воскресенья, 22 марта.

Кроме того, президент Франции сообщил о привлечении армии к борьбе с эпидемией. «Это беспрецедентные меры, — сказал глава государства, — но мы на войне, санитарной войне. Враг невидим, но мы его победим». В Эльзасе в ближайшие дни будет развернут полевой госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом (в восточном регионе Франции, наряду с парижским регионом, эпидемиологическая ситуация особо тяжелая). Военные также должны обеспечить транспортировку пациентов из переполненных больниц наиболее пострадавших районов в клиники других регионов. В последние дни жители Франции массово размещают в социальных сетях фото и видео передвижения армейских грузовиков и бронетехники.

Объявлены были и меры по поддержке экономики: Макрон пообещал, что власти не допустят ни одного банкротства. Для бизнеса будет приостановлена выплата налогов и социальных взносов, оплата аренды помещений, счетов за электричество, газ и воду. Планируется заморозить выплату процентов по кредитам предприятий. Государство создаст фонд размером 300 млрд евро, который станет гарантом по банковским кредитам предпринимателей. Кроме этого, Эмманюэль Макрон объявил о том, что проведение всех предпринимаемых правительством реформ приостанавливается, включая вызвавшую массовые протесты пенсионную реформу. Правительство отныне займется только кризисной ситуацией. При этом министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL во вторник, 17 марта, объявил, что правительство «немедленно» выделит на поддержку бизнеса и сотрудников предприятий 45 миллиардов евро. Страшнее радиации: Чернобыльскую зону защитят от коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме этого, президент Франции объявил, что с полудня вторника, 17 марта, сроком на 30 дней будут закрыты внешние границы Шенгенской зоны и ЕС. Международные поездки разрешены только тем французам, которые желают вернуться на родину. После видеоконференции глав государств и правительств стран-членов ЕС 17 марта о введении 30-дневного запрета на въезд неграждан ЕС на территорию Евросоюза официально объявили журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Европейского Совета Шарль Мишель. В тот же день глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал граждан Германии отказаться от любых поездок за границу.

Институт имени Роберта Коха — федеральное учреждение Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней — констатировал быстрый рост количества инфицированных коронавирусом в ФРГ и растущую обеспокоенность клиник и властей по поводу наплыва пациентов. «Мы видим, что даже хорошо оснащенные отделы здравоохранения и университетские клиники испытывают трудности из-за растущего числа заболевших», — заявил глава института Лотар Вилер на пресс-конференции во вторник, 17 марта, в Берлине.

По словам Вилера, эксперты приняли решение повысить уровень угрозы заражения коронавирусом в ФРГ с умеренного до высокого (по состоянию на вечер 17 марта в Германии 9 тысяч 367 инфицированных и 26 умерших). Глава института выразил мнение, что пандемия коронавируса может продлиться около двух лет, и назвал адекватными ограничительные меры, введенные властями в Германии. На вопрос о том, сохранятся ли действующие ограничения все это время, Вилер ответил, что в экстремальных случаях это возможно, но текущую ситуацию нужно постоянно анализировать. Кстати, в ФРГ для противодействия пандемии также начали использовать армейские подразделения.

Но, несмотря на все ограничительные меры, растёт число высокопоставленных немецких чиновников и политиков, инфицированных коронавирусом. Так, 17 марта кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и потенциальный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель — Фридрих Мерц — сообщил, что его анализ на коронавирус оказался положительным. «До конца следующей недели я буду находиться дома в карантине», — сообщил он. По словам политика, симптомы у него, к счастью, средние по интенсивности или же выраженные незначительно, и он полностью выполняет рекомендации врачей.

16 марта коронавирус выявили у министра окружающей среды Польши Михала Вося. Всех членов правительства Польши сразу же поместили на карантин. Однако их анализы оказались отрицательными, заявил польский министр здравоохранения Лукаш Шумовский вечером во вторник, 17 марта. Ныне правительство Польши вернулось к обычному режиму работы — естественно, кроме инфицированного министра. Всего по состоянию на вечер вторника в Польше 238 заболевших коронавирусом, 5 человек умерли. При этом местные политики всё настойчивее требуют от власти перенести президентские выборы, первый тур которых назначен на 10 мая.

Самой худшей в Европе (и мире) остаётся ситуация с заболеванием коронавирусом в Италии. За последние сутки в этой стране от осложнений, вызванных коронавирусом, погибли ещё 345 человек. Об этом 17 марта сообщил глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 2503 человек, указал он. По словам Боррелли, на данный момент коронавирусом в Италии заражены 26 тыс 062 пациента, за сутки это число увеличилось на 2 тысячи 989 человек. При этом за те же сутки в стране зафиксировали 192 случая выздоровления, отметил Боррелли, а всего поправились более 2,9 тыс. заболевших.

Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу заразившихся и на четвертом в мире (после Китая, Италии и Ирана). По состоянию на вечер вторника были выявлены 11 тыс. 826 случаев заражения, число жертв составило 533 человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Мадриде.

При этом власти Испании приняли решение выделить в общей сложности 200 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями для страны. «Мы задействуем 200 миллиардов евро, около 20% нашего ВВП, из которых 117 миллиардов — государственные деньги, остальные — привлеченные частные ресурсы», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес 17 марта по итогам заседания правительства, проходившего в онлайн режиме. Санчес назвал этот план «самой большой мобилизацией ресурсов в демократической истории страны».

Напомню, король Испании Филипп VI и королева Летиция, как и другие члены испанской королевской семьи, соблюдают карантинные меры после общения с министром равных возможностей Ирен Монтеро, у которой выявлен коронавирус. Королевская пара прошла тест на вирус, который оказался отрицательным.

А вот королева Великобритании Елизавета II из-за угрозы быть инфицированной коронавирусом отменила участие в ряде запланированных у неё мероприятий, включая традиционные «садовые вечеринки» (приёмы в саду Букингемского дворца). В целях предосторожности она покинет Лондон и в более ранние, чем обычно, сроки переедет в Виндзорский замок — свою резиденцию в графстве Беркшир. Там королева также будет находиться дольше, чем это предусмотрено традиционным ежегодным распорядком. В графики других членов королевской семьи тоже будут внесены коррективы, сообщили в Букингемском дворце.

При этом власти Великобритании делают всё возможное, чтобы сбить панику — как у населения, так и среди бизнесменов. 17 марта министр финансов страны Риши Сунак объявил, что правительство решило выделить 330 млрд фунтов стерлингов на поддержку бизнеса, который пострадал от вспышки коронавируса. Эту сумму называют беспрецедентной: она составляет около 15% британского ВВП и более трети бюджета королевства.

По словам Сунака, помощь такого масштаба была бы немыслимой еще несколько недель назад. Но коронавирус — это «чрезвычайная ситуация и для общественного здоровья, и для экономики», а потому «правительство будет поддерживать любой бизнес, и большой, и малый», заверил министр.

Если этих денег не хватит, правительство, по словам Риши Сунака, сможет выделить дополнительную финансовую помощь. «Любой предприниматель, которому будут нужны деньги для оплаты аренды, выплаты зарплат и других расходов, сможет получить кредит на хороших условиях», — сказал Риши Сунак. Правительство Великобритании готовится, в частности, поддержать авиакомпании и аэропорты, которые наиболее сильно пострадали от введения в разных странах карантина и закрытия границ.

А национальные границы продолжают закрывать и те страны Европы, которые поначалу не собирались этого делать. 17 марта об этом объявило правительство Нидерландов (1705 инфицированных, 43 умерших). Финляндия ограничит передвижение людей через свои границы с 19 марта до 13 апреля. На сегодняшний день в этой скандинавской стране выявлено 322 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, умерших от болезни нет.

А жители соседних с Финляндией государств — Эстонии, Латвии и Литвы — из-за коронавируса не могут вернуться домой. Эти прибалтийские страны закрыли границы для пассажирских перевозок с полуночи 17 марта. Объявили они об этом 14 марта, чтобы у желающих вернуться было на это время. Цены билетов на последние авиарейсы взлетели до сотен евро, но купить их удалось не всем. Паромное сообщение с этими странами развито слабо, а прямых поездов нет. Люди могли бы вернуться домой по суше на личном транспорте или на автобусах, однако Польша закрыла свои границы 15 марта — на два дня раньше, чем прибалтийские страны. В итоге тысячи людей оказались запертыми в Европе — несмотря на все нормы о свободном передвижении внутри ЕС.

Поначалу МИД Латвии и Литвы сообщили, что для жителей их стран Польша предоставит гуманитарный коридор. В итоге в ночь с 16 на 17 марта на германо-польской границе скопилась очередь из тысяч прибалтов, которые пытались попасть домой — как на микроавтобусах, так и на частных машинах — но их не пропустили в Польшу. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил 17 марта, что пригласил в МИД посла Польши в Латвии, и назвал происходящее на границе между Германией и Польшей «гуманитарным кризисом». Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил, что прилетел в Варшаву для поиска путей разрешения ситуации. Он настаивает на том, что гуманитарный коридор должен быть предоставлен. На данный момент репатриации из Европы ждут тысячи граждан Латвии, Литвы и Эстонии.

Проблемы, вызванные коронавирусом, нарастают и в тех странах континента, которые не входят в Европейский Союз — на Балканах. Черногория утратила статус последней европейской страны, свободной от коронавируса: 17 марта тут зарегистрировано два первых случая болезни. Оба инфицированных — приезжие, один из США, другой — из Испании. В Черногории ограничена работа органов власти и пассажирское сообщение. Границы с соседями эта страна закрыла ещё в ночь с 16 на 17 марта, пока на 15 дней.

Власти соседней Сербии вводят со среды, 18 марта, жесткие ограничения на передвижение людей внутри страны из-за вспышки коронавируса. В частности, выход на улицу запрещен лицам старше 65 лет, также для всех граждан вводится комендантский час с 8 вечера до 5 утра, заявил президент страны Александр Вучич. Ранее в стране было введено чрезвычайное положение. Правительство выразило возмущение недисциплинированностью граждан после этого объявления и анонсировало ужесточение мер и штрафов за нарушение режима.

«В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население, мы приняли очень непопулярные решения, но они должны спасти человеческие жизни… С завтрашнего дня с 10 часов запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет», — заявил Вучич на экстренной пресс-конференции 17 марта. В городах и селах с населением менее 5000 человек эта возрастная граница составляет 70 лет. Контролировать соблюдение всех этих мер будет сербская армия. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 72, летальных исходов нет. Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

Ранее Александр Вучич, последовательно выступавший за интеграцию Сербии в ЕС, выразил в ходе специальной пресс-конференции разочарование политикой Брюсселя. Он подчеркнул, что ситуация вокруг коронавируса продемонстрировала отсутствие европейской солидарности в тяжелые моменты кризиса, указав при этом на запрет экспорта медикаментов из ЕС, о чём его ранее предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом политик сообщил гражданам, что в складывающейся ситуации рассчитывает исключительно на помощь КНР. «Я написал письмо председателю Си Цзиньпину, в котором попросил о помощи и впервые несколько раз в тексте открыто назвал его братом… Я попросил его, гарантируя стальную и вечную дружбу Сербии, предоставить нам все, что только возможно, в том числе и врачей», — заявил сербский лидер.

Правительство ещё одной балканской страны, Боснии и Герцеговины, также объявило чрезвычайное положение и запретило въезд для иностранцев, прибывающих из стран, наиболее сильно пострадавших от вируса. Пока в стране 34 инфицированных, никто не умер. В Северной Македонии общее число инфицированных в настоящее время составляет 18 человек, жертв также нет. Правительство этой страны приняло решение закрыть пограничные переходы, а также аэропорт Скопье. Исключение сделано только для грузовых транспортных средств, дипломатических работников и других лиц, въезжающих по служебной или деловой необходимости.

Кроме этого, Северная Македония на неопределенное время отложила запланированные на 12 апреля парламентские выборы. Об этом сообщил председатель правящего Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев после переговоров с представителями других партий в Скопье. «Условий для проведения выборов нет. Мы должны мобилизовать все наши ресурсы для защиты наших граждан», — отметил экс-премьер Заев.

В Европе отменяются не только локальные и национальные выборы, но и международные спортивные соревнования. Так, 17 марта было объявлено, что Открытый чемпионат Франции по теннису Roland-Garros — один из четырёх турниров Большого шлема, планировавшийся в этом году на период с 24 мая по 7 июня, перенесен на осень. Новые даты его проведения — c 20 сентября по 4 октября. А самым резонансным стал перенос сразу на год Евро-2020. В ходе видеоконференции 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Футбольной ассоциации Швеции Карл-Эрик Нильссон.

УЕФА также принял решение перенести финал Лиги чемпионов с 30 мая на 27 июня, а финал Лиги Европы, ранее запланированный на 27 мая, намерены провести 24 июня. Кроме этого, УЕФА официально приостановил проведение всех матчей клубов и сборных под своей эгидой. Национальные футбольные чемпионаты и еврокубки должны доиграть до 30 июня, «если ситуация улучшится и возобновление игры будет уместным и разумным».