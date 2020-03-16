Закрытый город и дефицит в аптеках. Как живёт Одесса на карантине

С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, уже в полночь прервется пассажирское сообщение через международные пункты пропуска. При этом ряд крупных областных центров закрыли все заведения, кроме аптек, больниц и продуктовых магазинов. В Одессе же местная мэрия сама приняла решение ввести карантин по всему городу

В воскресенье, 15 февраля, мэр Одессы Геннадий Труханов своим распоряжением фактически ввел карантин в городе. Временному закрытию подлежат все без исключения объекты общего пользования, расположенные в городе.

Фактически в Одессе впервые за 50 лет ввели карантин. Прежний был в августе 1970 года, когда в городе свирепствовала холера.

Запрет коснулся ресторанов, баров, кафе, дискотек, театров, кинотеатров, фитнес-клубов, торгово-развлекательных центров и других учреждений и организаций, кроме продуктовых магазинов и аптек. Как следует из распоряжения, оно введено на неопределенный срок.

При этом по социальным сетям и городским форумам распространяется информация о тотальном отсутствии в городских аптеках средств защиты от вируса: медицинских масок, спирта и противовирусных препаратов.

Масок нет. Когда будут, не знаем

Украина.ру решила лично проверить эту информацию — проинспектировать аптеки исторического центра Одессы.

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В первой аптеке молодая провизор ответила мне уже выученной наизусть фразой: «Масок нет. Когда будут, не знаем». Оказалось, что последнюю медицинскую маску в аптеке продали еще в прошлый вторник. Не нашлось в аптеке и дезинфицирующего спрея для рук, исчезли из продажи спирт и хлоргексидин.

Противовирусных препаратов тоже не оказалось. Как не оказалось и иммуномодуляторов: ни Тилорона, ни Лаферобионта.

Зато осталось несколько упаковок Эргоферона: гомеопатического препарата, эффективность которого против COVID-19 не доказана.

В трёх других аптеках ситуация повторилась. В продаже не было даже медицинских перчаток.

А работавшая без медицинской маски провизор с печалью в голосе сказала мне, что «масок и не было».

Очередь с шагом в метр

Пришлось идти на крайние меры, то есть отправляться в знаменитую своим ассортиментом аптеку «Гаевскаго». Историческая аптека встретила удивительными очередями.

Посетители аптеки, боясь подхватить заразу, держали дистанцию в метр друг от друга.

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Стоимость одного респиратора составила 92 гривны (около 250 рублей). Учитывая, что он одноразовый и месяц назад стоил не более 20 гривен за штуку, цены в аптеке явно спекулятивные.

Зато порадовало наличие иммуномодуляторов: в продаже был иммуноглобулин человека, незаменимый во время эпидемий. Однако спирта и антисептиков снова не оказалось.

В целом комплект из трёх респираторов и иммуноглобулина на всю семью обошелся в 1036 гривен (около 2900 рублей).

Уже после покупки я внимательно рассмотрел респиратор. Бросилась в глаза маркировка на русском языке, нонсенс для современной аптечной сети Украины. Не было и информации о производителе.

Более детальное исследование маски показало, что она изготовлена по украинскому стандарту ДСТУ EN 149:2003, недействительному с 2018 года.

То есть в продажу вынесли маски из старых запасов — с новыми ценниками.

Без масок и во лжи

Неприятные впечатления после похода по одесским аптекам напомнили об интервью уже экс-министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой. 29 февраля она заявляла, что украинцы не останутся без масок из-за паники в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Когда вспышка превратилась в пандемию, оказалось, что заявления члена правительства оказались ложью. Одесситы остались не только без масок, но и без необходимых препаратов в закрытом на карантин городе.

Благо городские власти поспешили закрыть возможные очаги распространения инфекции. Однако без необходимых средств защиты эти меры рискуют стать неэффективными.