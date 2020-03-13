Украинская экономика входит в глобальный кризис с максимально ослабленным иммунитетом. По итогам первого месяца 2020 года все структурные показатели продемонстрировали падение

ВВП впервые за 40 месяцев снизился на 0,5%, промышленное производство рухнуло на 5,1%, грузоперевозки — на 4%, аграрный сектор — на 2,7%. Более того, в январе произошел небывалый провал по доходам госбюджета — казна недополучила четверть запланированных доходов.

Специалисты утверждают, что этот кризис будет отличаться от кризиса 2008 года. Если предыдущий кризис был финансовым и реализовался в виде скоротечного, но глубокого падения, то сейчас нас ждет кризис экономический. Он будет реализован в виде длительной стагнации, которая может растянуться на один или даже несколько лет и будет характеризоваться не падением, а крайне низкими темпами роста и низкими доходами населения.

«Для Украины это шок двух балансов. Торгового баланса, потому что у нас сырьевая страна, и цены на сырье на мировых рынках падают, когда мировая экономика замедляется. И финансового баланса, потому что инвесторы ищут «тихие гавани» — консервативные инструменты сбережения своих инвестиций, поэтому выводят деньги из развивающихся рынков. Шок торгового счета и шок финансового счета будут негативно отражаться на платежном балансе», — считает экономист Алексей Кущ.

Дефолт под вопросом

На Украине ширятся слухи о грядущем дефолте. На прошлой неделе нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский написал у себя на странице в Facebook, что в мае на Украине вероятен дефолт, потому что представители МВФ сообщили премьер-министру Денису Шмыгалю, что нового кредита не будет. Дубинский удалил этот пост, но слухи и панические настроения остались. Украина и кризис-2020: премьер-министр Шмыгаль попал в неудачный цикл © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако специалисты критически оценивают возможность дефолта на Украине и не верят в его неизбежность.

«Что касается дефолта, то у Украины сейчас есть историческое окно возможностей, чтобы провести реструктуризацию свое долга, поскольку сейчас для этого есть все основания. И сейчас не внешние кредиторы могут шантажировать Украину, а Украина может диктовать свою волю внешним кредиторам. Такие исторически окна открываются раз в десять лет. Если говорить о классическом дефолте, то, по большому счету, угрозы такой нет, разве что новое правительство будет еще более «талантливое», чем предыдущее, и будет усиливаться рукотворный кризис на фоне объективного внешнего кризиса. Ведь рукотворный кризис на Украине начал разворачиваться задолго до коронавирусной истории.

Пока золотовалютные резервы позволяют выплатить внешние долги и в мае, и в сентябре, когда будут пиковые выплаты. А внутренние долги будут отдавать в любом случае за счет печатного станка, если не будет хватать денег. Поэтому прямой угрозы дефолта нет. Но есть угроза того, что власть, выбирая между кредиторами и своим населением, выберет кредиторов. И будет погашать долги до последнего украинца, вместо того чтобы провести реструктуризацию и высвободить несколько сотен миллиардов денег, которые должны идти на выплату долгов, и направить эти средства на стимулирование экономики и стабилизацию социальной системы», — полагает Кущ.

Стоит признать, что о дефолте рассуждал не только депутат Дубинский. Еще в мае 2019 года украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что дефолт позволил бы Украине избавиться от долговых обязательств перед МВФ. Поводом для слухов о дефолте в последнее время стала приостановка МВФ выплаты Украине очередного транша в ноябре 2019 года. Кредиторов не устраивало, что украинские власти не возмещают миллиарды долларов, незаконно выведенные из банков. В декабре Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой программе сотрудничества, которая предусматривает выделение $5,5 млрд в течение ближайших трех лет. Однако МВФ отложил обсуждение этого вопроса из-за вероятной возможности возвращения "ПриватБанка" Коломойскому.

Вся надежда на МВФ

На фоне надвигающегося мирового кризиса Украина, естественно, пытается ускорить заключение соглашения с Международным валютным фондом. Премьер-министр Денис Шмыгаль 10 марта провел конференц-звонок с руководством МВФ. По его словам, Украине осталось выполнить два условия МВФ, после чего можно будет продолжить сотрудничество.

"На данный момент мы имеем достаточно позитивный диалог с МВФ. Мы договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения любых условий. Мы движемся в том же контексте, в котором двигались ранее. Из 8 параметров, которые Украина должна выполнить перед МВФ, остается еще два. Мы надеемся выполнить их в течение 2-3 недель", — отметил Шмыгаль.

Премьер не уточнил, о каких именно условиях шла речь, но при этом подчеркнул, что в сотрудничестве между Украиной и МВФ уже есть значительный прогресс. Международный валютный фонд ранее заявлял, что примет решение относительно программы помощи Украине только после того, как Киев выполнит все предварительные условия.

Накануне президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg пообещал, что Украина выполнит условия для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, чтобы поддержать доверие международных инвесторов. Исходя из слов президента, парламенту осталось принять земельную реформу и банковский закон, чтобы удовлетворить МВФ. И глава государства заверил, что это обязательно будут сделано.

Также министр финансов Игорь Уманский предложил организовать в ближайшее время встречу руководителей украинского правительства с руководством МВФ в Вашингтоне. "Программа расширенного финансирования является важной для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", — заявил министр.

Тем не менее, Украина может безболезненно ждать старта новой программы от МВФ до сентября.

«Майские выплаты мы проходим за счет золотовалютных резервов, так что до осени правительство может ни шатко, ни валко, переговариваться с Фондом и наблюдать за развертыванием глобального кризиса. Если он будет разворачиваться по сценарию резкого обвала, я думаю, ближе к сентябрю, начнут активизировать переговоры. А если кризис будет вялотекущим, я полагаю, они и весь сентябрь благополучно пройдут в переговорах и могут вообще не получить никакого меморандума до конца 2020 года. В золотовалютных резервах Национального банка сейчас 26 миллиардов долларов, и на текущий год этого хватит. А дальше наша власть исходит из принципа, что Украина — это большая страна на восточных границах Евросоюза, и если все будет очень плохо, то МВФ в любом случае будет вынужден дать нам деньги. Потому что Европа не заинтересована в дестабилизации такой огромной страны. Европа очень хорошо воспринимает украинскую трудовую миграцию, но будет очень плохо относиться к нашей социальной миграции. И пока этот принцип срабатывал и в 2008 году, и в 2015-м», — поясняет Алексей Кущ. Вирусно-нефтяной кризис. Потери и выгоды Украины © AP, Vincent Yu | AP, Vincent Yu | Перейти в фотобанк

МВФ не спасет

Но не стоит забывать, что МВФ дает Украине деньги, которые пойдут на возврат долгов перед самим же Фондом. «МВФ обещает дать нам около 5 миллиардов долларов с учетом того, что мы должны вернуть им в ближайшие два года 6 миллиардов. Фактически, это рефинансирование старых долгов. Поэтому в данном случае какого-то серьезного влияния МВФ на ситуацию на Украине не окажет. Когда у нас говорят, что сотрудничество с МВФ является положительным сигналом для инвесторов, это вызывает у меня ощущение когнитивного диссонанса. Если взять историю последних шести лет активного сотрудничества Украины с Фондом, как раз в этот период у нас наблюдались самые низкие объемы притока прямых иностранных инвестиций, начиная с нулевых годов. А как раз самый большие притоки иностранных инвестиций приходили на Украину в нулевых, когда страна вообще не сотрудничала с Международным валютным фондом.

Сотрудничество с МВФ означает, что у страны есть какие-то системные структурные проблемы, она токсична, она больна кризисом. Поэтому, наоборот, факт прекращения сотрудничества с МВФ был бы инвесторами воспринят позитивно. Международный валютный фонд всегда был маркером для финансовых спекулянтов. Для них факт сотрудничества с Фондом действительно важен, поскольку он говорит о том, что страна будет погашать долги, будет выплачивать, поскольку МВФ является квинтэссенцией интересов внешних кредиторов, и раз он сотрудничает со страной, он ее заставит выплатить все долги», — сказал Алексей Кущ.

Спасают гривну

Пока золотовалютные резервы идут на поддержание гривны. Два дня подряд Нацбанк Украины активно сглаживает курсовые колебания. В среду, 11 марта, НБУ продал из золотовалютных резервов почти $350 млн на поддержку курса гривны в ходе торгов на межбанковском валютном рынке. 12 марта спрос на валюту продолжил расти как, собственно, и сам курс доллара и евро по отношению к гривне. НБУ в четверг вышел на межбанковский валютный рынок с предложением о продаже около $200 млн.

В Нацбанке говорят, что имеют достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями. "Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 млрд долларов, поэтому мы готовы, при необходимости, и дальше проводить интервенции по продаже валюты", — отмечают там.

В таком контексте следует обратить внимание на саму структуру золотовалютных резервов НБУ, где на начало 2020 года только $3 млрд из около $27 млрд были обозначены как "живые деньги". Основной резерв — акции, качество которых многими аналитиками ставится под сомнение. Таким образом, если в ближайшие несколько дней НБУ будет продолжать продавать на межбанке ЗВР такими же темпами, нетрудно посчитать, когда из структуры ЗВР Украины уйдут "живые деньги".

Между тем, в НБУ продолжают считать, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено больше психологическим фактором прежде всего из-за распространения миром коронавируса. "На самом деле, с точки зрения экономических показателей, его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", — отмечают в НБУ.