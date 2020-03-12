Первые впечатления донецкого журналиста Руслана Мармазова по мотивам жалкой попытки представить в Киеве национальную платформу примирения

1. До примирения далеко. Его и не видно даже в бинокль.

2. На Украине свою повестку продолжает диктовать горластое, наглое, хамское и чувствующее свою безнаказанность меньшинство.

3. Пока не состоится процесс денацификации Украины, никакой мирный процесс невозможен. Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов

4. Ермак и Козак могут до чего угодно договориться, а «нацики» все их усилия помножат на ноль.

5. Украина не только не готова к диалогу с Донбассом, она и к общению внутри себя не слишком готова.

6. Сергей Сивохо и его кефирное окружение взялись не за свое дело. Хорошие ребята — не профессия. А вот плохие ребята — очень даже может быть профессией.

Последние первым и указали их место — на полу. И это еще не худший исход.

7. Сивоху по-человечески жаль. Наверняка хотел как лучше. Но в Киеве он чужой, а в Донецке уже не свой.

Неонацисты атаковали Сивохо. Презентация «платформы примирения» сорвана — видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Зеленского. Не важно, кто на Украине сидит в президентском кресле. Важно, кто контролирует улицы.

9. А мы все удивляемся, мол, как же так, столько говорится о мире, какие-то робкие шаги в его сторону делаются, а ДНР и ЛНР регулярно обстреливают стволы ВСУ? Теперь, надеюсь, все ясно?

10. Важный, как позиционировалось, проект был сорван отморозками при полнейшем попустительстве полиции. Аваков теперь наверняка в отставку пойдет? Ага, ждите!

11. Ощущение от увиденного паскудное.

12. Зато, надеюсь, выбор Донбасса, не желающего жить в такой Украине, становится понятней, для самых дремучих типажей даже?— приводит слова журналиста телеграм-канал Украина.ру