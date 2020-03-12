В среду, 11 марта, в связи с пандемией коронавируса Словакия и Венгрия объявили о введении чрезвычайного положения, Польша - о закрытии образовательных и культурных учреждений, Румыния - о закрытии на карантин вузов, школ и детсадов

Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса COVID-19 пандемией, то есть глобальной эпидемией, только 11 марта, о готовящемся решении явно заранее знали лидеры стран Европейского союза. Они вечером 10 марта провели видеоконференцию, чтобы обсудить меры по предотвращению масштабного кризиса, порождённого эпидемией.

По завершении конференции президент Европейского Совета Чарльз Мишель рассказал о приоритетах, согласованных всеми участниками дискуссии. Главный из них — мероприятия по охране здоровья граждан на основе научной информации и медицинских данных, затем — обеспечение медицинским оборудованием и предотвращение недостатков системы здравоохранения. Приоритетными направлениями являются также научные исследования, включая разработку вакцин против коронавируса, а также мероприятия по реагированию на экономические и социальные последствия пандемии, в том числе путём повышения гибкости европейских правил.

Но повышение гибкости — явно дело будущего, пока же страны-члены ЕС вводят весьма жёсткие меры по сдерживанию распространения болезни. Так, правительства Словакии и Венгрии официально объявили в своих странах чрезвычайное положение. В Словакии, где пока подтверждено 10 случаев заболевания коронавирусом, чрезвычайное положение вступает в силу с 6 утра четверга, 12 марта. В связи с этим правительство и государственные органы получают приоритет при закупках отдельных медицинских товаров, в первую очередь — аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

В Венгрии (13 заболевших) университеты переводят на дистанционное обучение, запретили массовые мероприятия (в помещении с более чем 100 участниками, на открытом воздухе — более 500), закрыли границы для туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана, а также восстановили более строгий контроль вдоль границ со Словенией и Австрией. При этом в самой Австрии канцлер Себастьян Курц принял решение временно закрыть все школы.

В Румынии, где количество заболевших перевалило за три десятка, приняли решение закрыть все школы и детские сады до 22 марта, а высшие учебные заведения — до 31 марта. Также в стране приостановлено авиасообщение с Италией, где работают миллионы румын, а приезжающих оттуда по суше сопровождают в карантинные центры. При этом в соседней Болгарии, где зафиксировано 7 заболевших коронавирусом и одна смерть от него, пока чрезвычайных мер не предпринимают. Немецкий журналист Куяс-Скрижинский: Предполагается, что в мире от коронавируса умрут 70 миллионов человек © скриншот видео InterVizor

В Польше, где работают более двух миллионов граждан Украины, до 25 марта будут закрыты все детские сады, школы и высшие учебные заведения, все учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и т.п.), а также кинотеатры. Об этом на совместной пресс-конференции объявили 11 марта премьер-министр Матеуш Моравецкий, а также министры здравоохранения, науки, образования, культуры и социальной политики. На данный момент в Польше подтверждён 31 случай заражения коронавирусом (двое больных в тяжёлом состоянии), среди заболевших — командующий Войска Польского генерал Ярослав Мика.

Очевидно, что в странах Центральной и Восточной Европы пытаются не допустить повторения ситуации, которая ныне наблюдается у их западных соседей, в первую очередь в Италии. В этой стране только за последние сутки выявлено 2313 новых случаев заболевания (всего заболевших 12462), а также зафиксировано 196 смертей от коронавируса (всего с начала эпидемии в Италии от него умерло 827 людей). Страна превратилась в одну огромную зону карантина и фактически парализована. Университеты, школы, рестораны и большинство магазинов (кроме продуктовых) закрыты — пока что до 3 апреля. Кинотеатры, театры, музеи, турфирмы, спортивные клубы также должны быть закрыты, демонстрации — отменены. Любой, кто нарушает строгие правила поведения, будет подвергнут суровому наказанию: тюремному заключению на срок до трех месяцев и штрафу от 260 евро. Авиасообщение с Италией также прекращено или ограничено.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не стесняется в выражениях. Он рассматривает эпидемию коронавируса как «чрезвычайную ситуацию национального масштаба». В интервью одной из самых влиятельных ежедневных газет страны La Repubblica он заявил: «Чтобы выйти из этого кризиса, мы будем использовать все человеческие и экономические средства». Конте надеется, что Брюссель поможет Риму решить его финансовые проблемы. Строгие требования Евросоюза относительно госдолга и дефицита бюджета, по мнению премьера, должны быть смягчены, чтобы обеспечить пространство для маневра. Гибкость, которую допускают бюджетные правила ЕС, должна использоваться в полной мере, отметил Конте. Кому пандемия, а кому и мать родная

При этом правительство Италии уже выделило 25 миллиардов евро на борьбу с эпидемией коронавируса и её экономическими последствиями, ведь согласно прогнозам каждый десятый бизнес страны может обанкротиться вследствие эпидемии. Частным компаниям обещаны налоговые льготы, гражданам — отсрочка по уплате ипотечных кредитов, но все аналитики оценивают ситуацию в Италии как катастрофу для третьей по размеру экономики ЕС. Кстати, последствия этой катастрофы могут напрямую коснуться Украины, ведь в Италии работают сотни тысяч украинцев, которые теперь могут потерять рабочие места и вернуться на родину — вместе с коронавирусом.

Как следует из пресс-релиза Минюста Италии, принятые властями меры не везде были встречены мирно. В целях сдерживания распространения коронавируса правительство ограничило прямой контакт между находящимися в тюрьмах заключенными и их родственниками, издав соответствующий декрет. После этого произошли сопровождавшиеся поджогами беспорядки в нескольких тюрьмах, в ходе которых более десятка заключенных были убиты. Хуже всего ситуация в Модене — там погибло 8 заключённых. По данным профсоюза тюремной полиции Италии, беспорядками были охвачены 27 тюрем по всей стране.

Коронавирус также охватил все 16 федеральных земель Германии, причём большинство заболевших привезли вирус из Италии. В стране зафиксированы 1296 случаев заражения коронавирусом и первые три смерти от него. 10 марта Институт имени Роберта Коха (главное медицинское учреждение Германии, занимающееся изучением инфекционных болезней и ведущее статистику заболеваний коронавирусом) призвал руководство немецких клиник подготовиться к росту числа больных в тяжелом состоянии в связи с эпидемией. Больницы могут отказаться от проведения несрочных хирургических вмешательств и медицинских процедур, чтобы освободить места для тяжелых больных, заявил руководитель этого института Лотар Вилер. Ещё одной возможностью является переоснащение обычных палат в палаты интенсивной терапии и приобретение дополнительных аппаратов для искусственной вентиляции легких, отметил он.

11 марта состоялась совместная пресс-конференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, министра здравоохранения страны Йенса Шпана и упомянутого Лотара Вилера. На ней глава правительства Германии выступила в защиту ограничительных мер, которые вводятся в стране (отмена или перенос массовых мероприятий, спортивные состязания без зрителей и т.п.), потому что они дают дополнительное время. В частности, она указала на возможность отмены намеченного на 25 апреля съезда Христианско-демократического союза, во время которого должны состояться выборы нового главы этой партии. В съезде должны принять участие 1001 делегат, но созданный правительством Германии кризисный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал отменить любые массовые мероприятия с числом участников более 1000 человек.

Меркель также призвала в целях уменьшения опасности заражения отказаться от рукопожатий в качестве знака приветствия. «Не протягивать руку ближнему, а на секунду дольше смотреть в глаза и улыбаться, также хорошая возможность для приветствия», — сказала она. Кстати, свежие исследования американских учёных доказали, что коронавирус сохраняет активность в воздухе до трёх часов, и от 24 часов до трёх суток на различных поверхностях.

Речь идет о вирусе, «который мы недостаточно знаем, против которого у нас еще нет вакцины, от которого у нас еще нет терапии», подчеркнула Меркель. Именно поэтому сейчас важно выиграть время и с помощью принимаемых мер затормозить распространение вируса. Канцлер привела мнение экспертов, полагающих, что в ходе начинающейся эпидемии новым вирусом могут заразиться от 60 до 70 процентов населения. Как отметил в интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар, если все будет проходить так же, как и в Китае, то 2% от тех, кто заболел, могут умереть — а это 1 миллион человек в течение года. Александр Рар: Ожидается, что от коронавируса умрет миллион граждан Германии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Ангела Меркель также заявила на пресс-конференции, что правительство Германии примет все необходимые меры для смягчения экономических последствий распространения коронавируса. Речь идет, по сути, о чрезвычайной ситуации, отметила канцлер, не исключив, что её кабинет может пойти на смягчение нынешней установки на бездефицитный бюджет ФРГ — первой экономики Европейского Союза.

Во Франции, которая является второй экономикой ЕС, ситуация с заболеваемостью коронавирусом значительно хуже, чем в Германии, хотя и несравнима с Италией. Как заявил 11 марта министр здравоохранения Франции Оливье Веран, от вируса скончались уже 48 человек, а в палатах реанимации в тяжёлом состоянии находятся 105 больных. При этом количество зараженных почти в два раза больше, чем в Германии — 2281 случай, среди которых и министр культуры Франк Ристер, а рост количества заболевших за последние сутки составил почти 500 человек.

Днём ранее президент Франции посетил центр скорой помощи при парижской больнице Некер и заявил, что Франция находится «в самом начале эпидемии», призвал французов к «прагматизму» и напомнил, что в 85% случаев новое заболевание проходит в «безобидной» форме. При этом в ближайшие недели Франция готовится к пику эпидемии коронавируса и собирается привлечь к борьбе с ним медиков на пенсии — пока на добровольной основе.

Как отметила 11 марта обозреватель портала POLITICO Сара Уитон в статье «Коронавирус: новый кризис Европы», нынешняя эпидемия, подобно финансовому и миграционному кризисам, подчёркивает как потенциал ЕС, так и его ограничения — ведь «союз состоит из 27 стран, каждая из которых имеет своё правительство, электорат, бюрократию, систему здравоохранения и, как стало до боли очевидно, национальные интересы». В качестве примера журналистка привела введение Францией и Германией запрета на вывоз защитных масок, причём отправку оплаченного Венгрией груза удалось разблокировать только после упомянутой выше видеоконференции лидеров стран ЕС.

Уитон напомнила, что в 2005 году после вспышки атипичной пневмонии было создано специальное агентство ЕС по инфекционным заболеваниям, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Именно оно ныне отвечает за оценку рисков распространения коронавируса и разработку рекомендаций по его сдерживанию. Однако до недавнего времени та же Германия была против передачи Брюсселю дополнительных полномочий в этой сфере. И лишь теперь министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что «как 10 лет назад мы извлекли уроки из финансового кризиса, так ныне мы должны сделать со здравоохранением — причём быстро, потому что здоровье, безусловно, намного важнее, чем финансы».

Тем не менее, даже когда угроза со стороны коронавируса стала очевидной, власти во многих частях континента, похоже, ставили финансовые соображения выше, чем проблемы здоровья, отмечает обозреватель POLITICO. Яркие примеры — продолжающий работу Disneyland в Париже, а также то, что лишь половина федеральных земель Германии последовала рекомендациям Берлина об отмене массовых мероприятий.

Как написал в колонке для POLITICO постоянный представитель Италии в ЕС Маурицио Массари, эпидемия коронавируса — это тест на сплоченность и авторитет ЕС, и этот кризис можно преодолеть только путем подлинной, конкретной солидарности. «Европа должна действовать по принципу взаимной защиты и помогать тем членам, безопасность которых находится под угрозой», — отметил дипломат и напомнил, что пока ни одна страна ЕС не откликнулась на призыв Италии о поставке медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты — в отличие от Китая.