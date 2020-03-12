Любая эпидемия - это вселенское зло, тут даже сомневаться кощунственно. Вместе с тем, поиски ответов на вопрос о природе этого зла порой наталкивают на такие случаи, что невольно думается о преднамеренности. То ли сверху кто-то решил наказать род человеческий за прошлые грехи. То ли снизу - за будущие

Вот взяла и объявила Всемирная организация здравоохранения пандемию в связи с распространением коронавируса. Что это значит? А это значит, что количество подписчиков платных видеосервисов вырастет. Люди станут больше заказывать еду на дом. В конце концов, станут уделять больше внимание своим ранее чаще любимым половинкам, а через девять месяцев наступит пикообразный рост продаж товаров для новорожденных. Означает ли это, что всю кутерьму затеяли производители видеоконтента, пиццы и сосок с молочными смесями? Глупо так думать, конечно. Но думать о ком-то хочется — не винить же себя в такой холере. Хроники пандемии. ВОЗ объявил эпидемию, в Украине СБУ транслирует правду через "Телегу" © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Кстати, холера еще совсем недавно была где-то рядом. Буквально только полвека назад появились рифампицин и клофазимин, чуть ранее дапсон, которые до сих пор входят в курс лечения. Но самое главное средство известно издавна: «Мойте руки перед едой!» И вот тут, как говорится, все средства хороши. Мало уже мыть руки обыкновенным хозяйственным мылом — подавай искушенному в борьбе с хворью все цвета радуги и все запахи мира. Да еще упакуй в такую обертку, чтобы сразу было видно, какое мыло может позволить себе состоятельный гражданин, а какое тот, что только глаза замылить хочет. Однако и тот, и другой гражданин в случае карантина одинаково усердно просидит в интернете, притворно охая и ахая при виде картин Босха и Брейгеля — мастеров комиксов в жанре хоррора на темы апокалипсиса. Хорошие картины, дорогие, аукционы рады таким полотнам — хорошие комиссионные сулит перепродажа их в наше время. И что-то не слышно об отчислениях с барышей на борьбу с вирусами. Потому что вирус алчности оказывается гораздо заразнее тех хворей, которые люди научились усмирять.

Кроме холеры, человечество терзали и другие эпидемии болезней, из которых в историю вошли и чума, и оспа. Первая косила народ налево и направо, попутно рождая культ маски Доктора с длинным птичьим носом. Она дополнила другие маски комедии дель арте, со временем вошедшие в пантеон Венецианского карнавала. Тяжело представить себе, сколько изготовлено таких масок для развлечения по сравнению с теми, которые были нужны для защиты от инфекции. А сколько на них было стразиков и блесток наклеено ради карнавала за все время такой моды — куда там бразильскому! Ну, не надо считать чужие деньги. А надо поблагодарить Владимира Хавкина, который в конце XIX века создал вакцину против чумы. И советских медиков, которые после Второй мировой войны применили новое лекарство, стрептомицин, для борьбы с чумой в Маньчжурии. Кстати, в СССР в 1983 году был снят фильм «Сказка странствий», действие которого разворачивается на фоне борьбы с эпидемией тех самых средневековых «чумных докторов».

Кроме этого, фильмов про чуму было снято великое множество. Здесь можно перечислить лишь часть из них — «Аравт — 10 солдат Чингисхана», «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, «Черная смерть» с Шоном Бином, «Плоть и кровь», «Лекарь: Ученик Авиценны», «Время ведьм» с Николасом Кейджем, «День расплаты» с Венсаном Касселем. Где были бы все эти декораторы, костюмеры, режиссеры со сценаристами и «звездные» гонорары, если бы не такая страшная в прошлом тема? Снимали бы каких-нибудь «Сватов», наверное, где самая тяжелая болезнь — утреннее похмелье. А Валентина говорит: «Ах ты зараза!», совершенно не имея в виду ни чуму, ни ту же оспу.

К слову об оспе: ее, заразу такую, побороли, конечно же, опять с помощью советских медиков. Именно они предложили хитрый план, который был принят Всемирной организацией здравоохранения в 1967 году. Хотя и Луи Пастера надо не забывать, который изобрел вакцину и придумал само слово. А заодно придумал, как пастеризовать то же молоко. Которое с тех пор стало гораздо безопаснее с точки зрения всяких инфекций, но и вкус потеряло изрядно. Отсутствие вкуса производители научились компенсировать красочной печатью на всяких тетрапаках и бутылочных этикетках. Коронавирус в Европе: западные соседи Украины вводят чрезвычайное положение © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

А вот страх и панику наши люди не научились компенсировать от слова совсем. Немотивированные покупки сродни плацебо — пользы мало, но денег стоит. Как известно, в случае паники во время пандемии в первую очередь с полок магазинов у нашего запасливого народа исчезают крупы, мука, соль и туалетная бумага. Какое яство можно приготовить из этих ингредиентов, является тайной национальных традиций, которые свято блюлись, блюдутся и блюстись будут. В каждом регионе допускаются свои варианты — где-то туалетную бумагу кладут в конце, где-то в начале, где-то вместо нее используют бумажные полотенца, а где-то вовсе обходятся без нее. Объясняя это тем, что почти ж ничего и не ели. Раньше народ позволял себе еще и спичками все приправлять, но с повсеместной заменой их на зажигалки уже вольностей себе не позволяет. Все-таки, спички выходили легче, а у зажигалок то колесико застрянет, то клапан не в ту сторону открывается.

В общем, какая-никакая польза от эпидемий для выздоровевших есть: кто-то на изобретении вакцин озолотится, кто-то — на пошиве масок или производстве шприцов. Кто-то распродаст залежи риса и пшенки. А окончательную пользу можно будет оценить, как уже говорилось выше, через девять месяцев. Если, конечно, не прокашлять удобный момент.