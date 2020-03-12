Городской глава украинской столицы выступил с серией интервью, из которых следует, что он реанимирует свою прежнюю партию. Цель очевидна - выборы депутатов Киевской городской рады, которые состоятся 25 октября 2020 года. Но прицеливаются на мандаты, очевидно, многие политические силы, включая националистов

В среду сразу два больших интервью киевского градоначальника вышли на двух популярных интернет-порталах — «Бабеле» (буквально на днях перезапущенном с новыми спонсорами, попутно потерявшем при этом the в названии) и «Обозревателе». Интервью удивительно однообразные, нудные, перегруженные информацией о том, что и где Кличко делает с городской инфраструктурой, но есть и интересные моменты.

Во-первых, Кличко заявил «Бабелю» о своей победе над Андреем Богданом и Александром Ткаченко, пытавшимися осенью 2019 года на волне победы «Слуги народа» на парламентских выборах навязать Киеву назначение сити-менеджера в лице бывшего генерального директора телеканала Коломойского: «Несмотря на большое медийное давление канала «1+1», где Киев ни разу не упоминался положительно, представитель команды «Слуга народа»… как его… Ткаченко не увидел рост своего рейтинга и рейтинга партии, а поддержка Кличко, наоборот, пошла вверх». Можно было бы еще добавить — Богдана сняли в итоге из-за поражения от Кличко, чего уж стесняться.

Во-вторых, про перезапуск своей политической силы: «У нас будет масштабное обновление команды, сделаем большую презентацию. Работа уже началась, и в ближайшее время объявим съезд. Партия будет иметь то же название — УДАР».

Понятно, что мэрия Киева не скупится на рекламу. На днях финансовая газета «Капитал» опубликовала материал о том, что Киевская городская рада выделила 395 тыс. гривен на создание серии видеороликов, собирающих от силы по несколько сотен просмотров.

Но в целом так ли важно, как именно появился этот анонс? Вопрос скорее в реальных перспективах УДАРа после реанимации.

На парламентских выборах 2012 года УДАР стал сенсацией: новая прозападная партия, официально ставшая партнером немецкого Христианско-демократического союза, заняла в голосовании по партийным спискам третье (после Партии регионов с 29,37% и Объединенной оппозиции «Батькивщина» с 24,00%) место с 13,96% голосов.

Кличко тогда был одним из самых популярных политиков страны, в мае 2013 года даже вышел на первое место, опережая Виктора Януковича, который затем перехватил повестку евроинтеграции в свою пользу. Именно Кличко рассматривали как главного кандидата для сокрушения действующего президента на выборах 2015 года, и сам бывший боксер уже видел себя будущим главой Украины.

Но отказ (под давлением Запада) в марте 2014 года от участия в досрочных президентских выборах и слив в августе 2014-го УДАРа в Блок Петра Порошенко обнулили рейтинги Кличко и его партии, хотя за это были выторгованы пост мэра Киева и квота в парламенте.

По данным опроса нескольких социологических центров, которые я приводил в статье на сайте Украина.ру в январе 2019 года, УДАР стабильно набирал тогда 0,3% от числа намеренных идти на выборы, хотя в Киеве больше — аж 3% (при рейтинге Кличко как мэра в 30%).

В начале 2019 года шли сигналы, что Кличко готовит реанимацию УДАРа, рассчитывая тем самым забрать под себя округа Киева на выборах в Верховную Раду. Но «зеленая волна», начавшаяся после победы Зеленского на президентских выборах, уничтожила эти планы. Сейчас же, когда рейтинги нового президента и его партии основательно просели после целого ряда провалов, можно выводить УДАР на политическую сцену, нацеливаясь прежде всего на местные выборы — и в Киеве, и кое-где в регионах.

«Всеукраинский (уровень. — Авт.), ячейки остались по всей Украине. Каждый день ко мне приходят люди и говорят: «Виталий Владимирович, когда же мы начнем?» — так описал «Бабелю» амбиции своей возрождаемой партии Кличко. Хотя приоритетно (вопрос жизни и смерти!) для мэра именно сохранение контроля над Киевской городской радой.

Судя по всему, готовятся к борьбе за места в Киевской городской раде и другие политические силы. Так, в среду я как раз обратил внимание на резкое пробуждение от длительной спячки «Общества будущего», протопартии, созданной еще в прошлом году неонацистской группировкой С14: 5 и 9 марта она провела рейды по железнодорожному вокзалу Киева (причем второй — с министром инфраструктуры Виталием Криклием), а 10 марта — полноценный марш уже по другой тематике, атошной.

Совпадение по датам с заявлениями Кличко уж очень симптоматичные, причем С14 даже выступила первой. Просто, очевидно, есть определенные сроки для политических кампаний — так сказать, День Д минус столько-то дней, и эти сроки сейчас подошли.

Лидер С14 Евгений Карась давно не скрывает своих политических амбиций, в мае 2014 года он уже пытался избраться от Киевскую городскую раду от «Свободы»*, но неудачно (после чего он порвал с партией Тягнибока). Сейчас, на волне недовольства и провалом Кличко в социально-инфраструктурной сфере, и «Слуги народа» на самых разных направлениях, националисты могли бы попытаться удачно выступить, оседлав протестные настроения и решение острых и медийно выгодных проблем (например, борьбу с этнической преступностью) в конкретных, отдельно взятых районах.

Интересно и то, что потенциально оппоненты Кличко в лице националистов (а ясно, что ругать они будут прежде всего мэра Киева, который довел город до ручки, и отнимать голоса будут у выдвиженцев УДАРа) могут быть как раз очень выгодны Офису президента Украины. В этой связи можно напомнить, что еще в октябре 2019 года я писал о том, что «Общество будущего» создается в пользу нового президента, ибо С14 устранилась от акций против Зеленского.

* Организация запрещена Верховным судом РФ