С четверга, 12 марта, новый Кабмин ввел карантин на Украине сроком на три недели (до 3 апреля) в связи со вспышкой коронавируса. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет на массовые собрания более 200 человек, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами и ряда пограничных КПП (из 219 действовать будут только 49)

Разрешается собрание свыше 200 человек, включая заседания Верховной Рады, только в случае «государственной необходимости».

Кроме того, в Киеве ограничивается проведение массовых мероприятий, концертов, конференций. Кинотеатры отменят сеансы. Закрытыми будут и развлекательные центры, а в торговых центрах должны будут дежурить санитарные врачи.

Помимо этого на заседании Кабмина 11 марта было решено выделить 100 миллионов гривен на закупку средств индивидуальной защиты, остановить до 1 июня экспорт товаров противоэпидемического назначения и закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга температуры на расстоянии в аэропорту Борисполя. Кому пандемия, а кому и мать родная

На данный момент на Украине зарегистрирован только один официально подтвержденный случай заболевания. Заразился мужчина из Черновцов, и он с 3 марта находится на лечении. Еще есть 43 случая подозрения на коронавирус. В Киеве пока подтвержденных случаев нет. Тем временем, ежедневно на Украине умирают 11 больных туберкулезом (по данным 2019 года). Соответственно, возникает вопрос: что же произошло за последние 9 дней, в течение которых новых случаев заболевания коронавирусом не было зафиксировано?

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив тоже успокаивает киевлян, утверждая, что в Киеве заболевших нет. «Киевляне, с 12 апреля в нашем городе вводятся некоторые ограничения — в народе их уже назвали карантином. Это не значит, что надо бежать в магазин и покупать соль, гречку и спички. Прошу никого не паниковать, ведь в столице не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Все это — лишь превентивные меры, чтобы защитить здоровье киевлян. Отдельно сообщаю, что никто не отменяет завтрашней сессии Киевсовета», — сообщает Прокопив. Тем не менее, киевляне 11 марта уже начали опустошать полки магазинов, сметая крупы, муку, туалетную бумагу. Внезапное введение карантина при одном заболевшем вызвало панические слухи о том, что «власти что-то скрывают». Коронавирус в Европе: западные соседи Украины вводят чрезвычайное положение © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Реальное положение дел действительно может быть намного хуже, поскольку украинская система здравоохранения «реформирована», то есть развалена, а анализы для подтверждения подозрительных случаев посылают в лаборатории западных стран. В провинциях при аналогичных симптомах, как правило, ставят диагноз ОРВИ и дальше не проверяют. Первая партия тестов на коронавирус, предоставленная ВОЗ, только 11 марта прибыла в Киев. В киевские аптеки они попадут 15 марта, а в регионы разве что через пару недель.

За последние дни не было зафиксировано какой-то вспышки заболевания, поэтому у многих украинцев возникают сомнения в связи с объявленным карантином. Либо уже известно, что реальное количество больных намного больше, либо карантин — это лишь предлог и вводится с какой-то иной целью. Вполне возможно, что Украина лишь копирует Польшу, где с того же числа, 12 марта, тоже вводится карантин, но лишь на две недели. Немецкий журналист Куяс-Скрижинский: Предполагается, что в мире от коронавируса умрут 70 миллионов человек © скриншот видео InterVizor

Сами по себе меры кажутся несколько странными: почему запрет собраний именно более 200 человек? Даже несколько десятков или сотня людей в одном месте вполне могут заразить друг друга и разнести вирус. Если есть угроза, то логично было бы вводить полный запрет на собрания. Карантин во многих учебных заведениях на Украине и без того действует, но в связи со вспышкой гриппа. Иными словами, эти меры не будут эффективными и не уберегут от распространения вируса. Разве что ограничение авиасообщения со странами, где уже бушует вирус, может дать какой-то результат.

Заведующая отделом Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Алла Мироненко утверждает, что карантинные меры, которые 11 марта ввел украинский Кабмин, лишены смысла. «Это никак не поможет сдержать распространение вируса Covid-19 в нашей стране», — считает доктор Мироненко.

При всей опасности заболевания, особенно для пожилых людей, в ряде стран карантин последнее время стали «использовать всуе» — для ограничения гражданских прав и свобод.

Введение карантина на Украине тоже можно рассматривать в контексте недавнего обещания президента Зеленского западным партнерам все-таки провести земельную реформу, то есть, закон о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

10 марта Зеленский уверял МВФ в том, что доведет до конца земельную и медицинскую реформы, непопулярные в обществе. На следующий день на Украине объявляют карантин. Земельную реформу действительно весьма болезненно воспринимают в украинском обществе, считая ее распродажей страны. Против реформы выступает широкий спектр политических сил: от ультраправых «Свободы», до партии Юлии Тимошенко, «Оппозиционной платформы» и запрещенных коммунистов. Голосование за этот законопроект может вызвать волну беспорядков. И коронавирус тут как нельзя кстати, как и военное положение, введенное Петром Порошенко после провокации в Керченском проливе, на что обращает внимание депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

«Не повезло Порошенко. Случись коронавирус годом раньше, можно было бы вводить карантин на 20 лет вперед, отменять выборы, не посылать моряков в плен и не устраивать фарс с военным положением», — иронизирует Бужанский.

С другой стороны, по закону протесты постановление Кабмина о карантине формально запретить не может — для этого необходимо решение суда. Радикальные националисты, например, не собираются отменять «Марш добровольцев» 14 марта. Они обещают лишь прийти в масках и респираторах.

Политолог Кирилл Молчанов считает, что введение карантина оправдано, особенно на Украине в условиях «отсутствия нормальной медицинской системы здравоохранения». Тем не менее, и он допускает, что ситуацией могут воспользоваться для проталкивания закона о земле. «Возможно, замысел будет состоять в том, чтобы минимизировать акции протеста. Власть может воспользоваться карантином, чтобы «под шумок» проголосовать за законопроект о введении рынка земли. Хотя людям никто не запрещает выходить на улицу. Только по решению суда можно отменить акцию протеста. Разгонять людей водометами у власти нет ни права и ни возможности»,- говорит Молчанов.

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко считает, что страна не сможет справиться с эпидемией, если она действительно разразится и остается надеяться только на потепление.

«Несколько выявленных случаев коронавируса являются вспышкой, а не эпидемией. На данный момент в стране подтвержден только один случай коронавируса. Все надеются, что в апреле вместе с потеплением снизится заболеваемость ОРВИ. Ни на что другое мы надеяться не можем, так как органы власти показали свою некомплектность в этих вопросах», — говорит Кравченко.

Угрозу новой эпидемии Украина встречает с разваленной санитарно-эпидемической службой, катастрофической нехваткой квалифицированного медперсонала и оборудования. Тем не менее, Киев может использовать карантин с пользой для западных кредиторов и протолкнуть в «турборежиме» ряд непопулярных законов. Не стоит только забывать, что любой вирус не разбирает, кто депутат, кто министр, а кто простой смертный.