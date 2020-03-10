Самые лакомые куски украинского чернозёма при его распродаже, которая пройдёт «самым коррупционным образом», достанутся олигарху Ринату Ахметову и его бизнес-партнёрам. Но это на самом деле не так уж и плохо, могло быть хуже, считает российский политолог Сергей Марков

«Главная причина смены Гончарука и части правительства — это их огромный антирейтинг. Население… я бы не сказал, ненавидит Гончарука, скорее, презирает его. И этот огромный антирейтинг стал перекидываться на Владимира Зеленского», — сказал Марков на пресс-конференции в рамках спецпроекта редакции издания Украина.ру.

Политолог добавил: «Есть некий консенсус в экспертном сообществе, что Гончарука хотели уволить после того, как он примет все необходимые законы по распродаже земли, украинского чернозёма, в руки иностранцев прежде всего, и на него весь негатив свалить».

Однако, продолжил Марков, премьера пришлось уволить значительно раньше, «поскольку по инициативе фракции Виктора Медведчука и Юрия Бойко процедура принятия законов о земле пойдёт не в турборежиме, а по обычной нормальной законной процедуре», то есть решение земельного вопроса сдвинулось по времени.

По словам политолога, в этих условиях стало ясно, что сохранение Гончарука и его правительства до того момента, когда все законы по земле будут приняты, чревато серьёзными проблемами уже для рейтинга самого Зеленского, тем более что они (рейтинги президента) и без этого «медленно уверенно ползут вниз, антирейтинги… повышаются».

«Поэтому Зеленский сбросил этот антирейтинговый балласт. Это достаточно грамотное спокойное политическое решение», — оценил Марков действия Зеленского.

В результате смены правительства, по мнению эксперта, отодвинули «соросят», людей, близких к олигарху Виктору Пинчуку, который «является одним из основных партнёров олигарха Сороса в Украине», а новый премьер Денис Шмыгаль, как считается, связан с олигархом Ринатом Ахметовым.

«Поэтому мы можем, конечно, поздравить Ахметова с тем, что именно его премьер, человек, который работал у него, он будет руководить распродажей чернозёмов. Поэтому с большой уверенностью можем предположить, что именно Ринату Ахметову, его бизнес-друзьям достанутся самые лакомые куски, самые большие куски этого чернозёма, который, это для меня совершенно очевидно, будет распродаваться совершенно коррупционным образом», — предположил политолог.

По его словам, в этом есть и своеобразный «плюс»: «пусть уж лучше украинский чернозём достанется криминальным украинским олигархам, чем криминальным иностранным олигархам, с ними (с украинскими олигархами. — Ред.) всё-таки полегче будет немножко справиться».

В целом, по мнению Маркова, смена премьера Пинчука-Сороса на премьера Ахметова — «это большие позитивные изменения». Что касается отмечаемых многими экспертами низких профессиональных качеств большинства министров нового Кабмина, то «это неизбежно», продолжил политолог, пояснив, что у Зеленского нет сильной команды, надо откуда-то набирать людей, он обратился к американцам, но «американцы отказались ему дать (людей. — Ред.). Германия тоже не стала помогать. Как Ахметов стал главным олигархом Зеленского. За кадром решают всё © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«Зеленский был бы счастлив создать правительство из американских граждан или из немецких граждан, но и США, и Германия отказались формировать правительство Украины, отказались брать на себя ответственность за происходящее в стране. Это, конечно, трагедия большая президента Зеленского, и ему пришлось формировать (Кабмин. — Ред.) из тех, кто есть. Остаются олигархические команды, их не так много: Ахметов, Коломойский, Пинчук, Медведчук… Тигипко. Вот из них и приходится набирать», — рассказал Марков, добавив: поскольку на Коломойского сейчас идёт «огромная информационно-политическая атака» со стороны западных партнёров Киева, «то пришлось брать людей Рината Ахметова как менее загрязнённых этими политическими пиар-кампаниями».

Ещё одна причина низкого качества кабминовских кадров заключается в том, что, по словам политолога, «в Украине нет правительства в обычном смысле этого слова».

«Все прекрасно понимают, что это правительство, находящееся в большой степени под внешним управлением, все прекрасно понимают, что это правительство, формирующееся недемократическим образом в результате недемократических выборов. Все прекрасно понимают, что в стране ситуация террора, десятки тысяч политически активных граждан были вынуждены бежать оттуда. Поэтому огромное количество мозгов Украины, людей с умом и с сердцем, уехали из Украины и ждут, когда в Украине восстановится нормальная власть, которая будет служить не чужим геополитическим интересам, в данном случае — геополитическим интересам США, а интересам народа Украины», — сказал Марков, добавив: Зеленский говорит о необходимости обновления умов и сердец, но «пока у власти находится репрессивный режим, который проводит антиукраинскую политику», никакие серьёзные умы в страну не вернутся.

«Здесь, кстати сказать, на территории России, я думаю, можно сформировать три правительства Украины из бывших, соответственно, составов, причём это будут по-настоящему высококачественные правительства, намного более высокого качества (чем нынешний Кабмин Украины. — Ред.», — отметил эксперт. Он также подчеркнул, что скептически относится к Денису Шмыгалю: «премьером назначен бухгалтер Львовского автобусного завода», лишь «в последнее время его вытащили на разные государственные должности, и, соответственно, работал на Ахметова». Кущ: Земля – это единственный актив Украины, который защищен от инфляции и девальвации © Facebook, Алексей Кущ

«Но, мне кажется, всё-таки главная ответственность у него будет та же самая: обеспечить массовую распродажу земель и других активов в руки олигархических группировок», — сказал Марков, отметив, что ещё одно обстоятельство вызывает у него крайний скептицизм, а именно тот факт, что «Зеленский назначил премьером человека, который был губернатором Ивано-Франковской западенской области».

По словам эксперта, Зеленского избрали как раз «для того, чтобы не было людей с Майдана, вот этих ультранационалистов (…), которые оккупировали Киев, оккупировали структуры власти, чтобы они не оказывали такого влияния на политику, чтобы политика не шла под диктовку людей из Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей».

«Это важнейшая причина, по которой его избрали. И здесь мы видим, что он последовательно назначает людей, которые являются противниками его избирателей», — констатировал Марков, добавив, что «такое… презрительное отношение к интересам своих избирателей» может для Зеленского закончиться плохо.