Украина получила новое правительство, международные резервы сократили темпы роста, АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" из-за завышения цен на газ для населения. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" из-за завышения цен на газ для населения

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления «Нафтогазом Украины» монопольным положением на рынках природного газа. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила пресс-служба комитета.

В АМКУ сообщают, что «Нафтогаз» с 1 ноября 2018 г. устанавливал завышенные цены для промышленности, из которых и формируются цены для конечного потребителя.

«Согласно положению Кабмина о Возложении специальных обязанностей (ВСО) именно «Нафтогаз» продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, основанные на цене для промышленности, предложенной этой же компанией», — говорится в сообщении.

В АМКУ подчеркивают, что цены, которые предлагал «Нафтогаз», являются завышенными. Спасет ли обновленный Кабмин украинскую экономику © Андрей Лубенский

«По имеющейся в Комитете информации, "Нафтогаз" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG)», — говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" заявили, что на момент публикации сообщения пресс-службы АМКУ компания не получала никаких официальных сообщений.

«Напомним, что цены на газ для населения определялись в этот период непосредственно Кабинетом министров, а не нами…. Однако ни один покупатель газа на Украине не обязан покупать газ у Нафтогаза на этих условиях. На украинском рынке газа существуют сотни других поставщиков газа — из числа как импортеров, так и частных добытчиков», — поясняет пресс-служба НАК.

«Нафтогаз» ожидает более подробную информацию от регулятора по начатому производству, чтобы сформировать свою юридическую позицию.

«Конечно, по возбужденному делу следует усматривать и политический аспект. Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболева, большинство представителей в Наблюдательном Совете «Нафтогаза» через своих лоббистов в США и ЕС пытаются оказать давление на правительство и президента Зеленского, чтобы оставить Коболева в должности руководителя «Нафтогаза». И дело АМКУ должно продемонстрировать злоупотребления Коболева на посту главы «Нафтогаза».

Маловероятно, что действия АМКУ приведут к установлению справедливости и, например, заставит «Нафтогаз» пересчитать установленную завышенную стоимость газа. Но сам факт дела АМКУ против монополизма «Нафтогаза» свидетельствует о том, что на самом деле руководство «Нафтогаза» и Наблюдательный совет компании использовали компанию в собственных целях.

Тем более, если говорить о действительно независимом Наблюдательном Совете «Нафтогаза», то только сам факт дела АМКУ уже должен был бы стать основанием для отставки главы «Нафтогаза» Коболева и членов Наблюдательного Совета. И для этого не нужно ждать завершения контракта 22 марта 2020 года», — считает https://www.facebook.com/iurii.korolchuk/posts/2749446501800237сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

На Украине выбрали новое правительство

Верховная Рада Украины в среду, 4 марта, на внеочередном заседании отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку и проголосовала за назначение нового состава правительства, который возглавил Денис Шмыгаль. Кроме того, народные депутаты назначили по квоте президента министра обороны и министра иностранных дел.

Таким образом, нынешнее правительство насчитывает 15 человек. Еще 4 должности министров остаются вакантными. Пустуют кресла министров образования, энергетики, культуры и вице-премьера по экономическому развитию.

В ходе часа вопросов к правительству на заседании Рады в пятницу, 6 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что он уже проводит собеседования кандидатов на вакантные должности в новом Кабмине. Новый глава правительства заявил, что полностью обновленный Кабмин будет сформирован в ближайшее время.

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley опасается, что назначение нового правительства приведет к увеличению дефицита украинского бюджета и негативно повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил портал LIGA.net со ссылкой на закрытый аналитический отчет Morgan Stanley.

По данным отчета, инвестбанкиры советуют клиентам сократить позиции в еврооблигациях Украины после смены правительства и потенциального замедления реформ в стране.

«Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031», — говорится в отчёте. Стоит ли ждать чуда от нового министра финансов Украины Уманского © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Финансисты приводят несколько опасений, связанных с отставкой Кабмина Алексея Гончарука и назначением Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. Во-первых, Кабмин потерял нескольких реформаторов. В частности, Morgan Stanley прямо упоминает экс-министра финансов Оксану Маркарову и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.

«Способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ нуждается в подтверждении», — отмечается в отчете.

Во-вторых, инвестбанкиры сомневаются в том, что Украина не будет завышать социальные расходы после заявления Шмыгаля о расширении соцвыплат и повышении пенсий.

Кроме того, инвестбанкиров насторожило, что новый премьер-министр несколько раз отметил, что укрепление гривны в прошлом году ударило по украинской промышленности.

«Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривну», — говорится в отчете.

Международные резервы за месяц выросли на $300 млн

По состоянию на 1 марта 2020 года международные резервы Украины составляли $26,623 млрд (в эквиваленте), в феврале они выросли на 1,3% (или на $0,3 млрд). Такие предварительные данные Национального банка обнародовала в четверг, 5 марта, пресс-служба регулятора.

Сообщается, что увеличение резервов в феврале обусловлено прежде всего сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке.

В целом динамику резервов в течение месяца определяли, во-первых, операции Национального банка на межбанковском рынке. В НБУ сообщают, что в феврале чистое предложение валюты увеличилась благодаря достаточным поступлениям от экспорта и одновременному уменьшению спроса на валюту со стороны импортеров.

Уменьшение спроса импортеров произошло из-за более низких цен и потребности в энергоносителях на фоне теплой зимы, а также из-за распространения миром коронавируса, которое усложнило торговлю и сдерживало международный туризм. Сообщается также, что объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили объемы продаж на $689 млн.

«Национальный банк пополнял международные резервы в отдельные дни, когда предложение валюты было больше спроса, и в общем купил $734 млн. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривны в сторону обесценения Национальный банк также провел валютную интервенцию по продаже валюты на $45 млн», — говорится в сообщении НБУ.

Во-вторых, динамику резервов определяло управление государственным долгом. На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в общем было направлено $768,8 млн (в эквиваленте). Из них $417,2 млн уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, $213,6 млн — по обязательствам правительства и Национального банка в пользу МВФ, $33,7 — по еврооблигациям (ОВГЗ).

Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями, сообщает НБУ.

В то же время в течение февраля правительство привлекло $202,3 млн за счет размещения валютных ОВГЗ.

В-третьих, на состояние международных резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $207,2 млн (в эквиваленте).

«Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», — резюмирует нацрегулятор.

Напомним, по состоянию на 1 февраля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $26 292,8 млн в эквиваленте — в январе они выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года.