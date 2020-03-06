Победа Байдена добавляет Зеленскому проблем, новое правительство по именам – профессиональнее предыдущего, а с отставкой генпрокурора президент пошёл против мнения «западных партнёров»

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Праймериз в США, а проблемы на Украине

Важным событием для Украины стали итоги «супервторника» в США — праймериз Демократической партии. Джо Байден, за которым тянется шлейф «Украинагейта», победно вернулся в президентскую гонку и становится одним из главных «кандидатов в кандидаты в президенты».

Бывший вице-президент США Байден победил в 10 штатах: Техасе, Северной Каролине, Вирджинии, Алабаме, Арканзасе, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме и Теннесси.

Его главный соперник, который до «супервторника» был лидером внутрипартийной гонки, сенатор штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу в 3 штатах: Колорадо, Юта и Вермонт.

Трамп готовит Байдену «украинскую» избирательную кампанию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Дональд Трамп уже предупредил, что если его соперником на выборах станет Байден, глава Белого дома не даст забыть о его «проделках» на Украине.

Смена правительства и отставка Рябошапки уже показывает, что Зеленский собирается делать ставку именно на Трампа, хотя вряд ли будет совершать какие-то прямые действия в его поддержку. Такое мнение у директора Фонда «Украинская политика» Костя Бондаренко.

По его мнению, скорее всего Зеленский будет демонстрировать нейтральную позицию Украины, поскольку новые скандалы и упоминание Украины на американском направлении ему совершенно не нужны.

«Пока что Зеленскому удается петлять. Я вообще считаю, что у ЦРУ на Байдена уже столько компромата, что требовать его у Зеленского Трампу не понадобится», — отметил эксперт.

Американские выборы могут повлиять на Украину самым непосредственным образом, говорит политический эксперт Даниил Богатырёв, поскольку Трамп заинтересован в «вываливании как можно большего количества компромата на Байдена».

«Но тут речь, скорее всего, не идёт о расследовании как таковом, потому что не может же быть такого, чтобы американцы доверяли украинской стороне расследовать какие-то жизненно важные для них дела», — подчеркнул политолог.

Скорее всего, добавляет он, речь идёт о каких-то документах, которые у украинской стороны есть уже на Байдена, но которые она пока не хочет выдавать, чтобы не вмешаться в выборы на одной из сторон, не повторить ошибку Порошенко.

В свою очередь политолог-международник, эксперт Института анализа менеджмента политики Владимир Воля считает, что «разборки» между Трампом и Байденом уже давно «перестали быть шлягером».

Российский политолог назвал 6 причин, благодаря которым Байден победил Сандерса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Если будут какие-то контакты, в ходе которых будет присутствовать давление, то это опять-таки неизвестно, будет ли это работать против Трампа. Потому что это заезженная мыльная опера», — заявил Воля.

Новый Кабмин: прощание с «соросятами»

Вечером в среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое во главе с Денисом Шмыгалём. На заседании Рады и президент, и премьер повели себя вполне интеллигентно, рассыпались друг перед другом в комплиментах.

Спокойно прошло и назначение нового кабинета. Премьер-министр получил 291 голос.

Фактически из правительства удалены так называемые «соросята», то есть люди, ориентированные на доминирование иностранного капитала в Украине, отмечает Кость Бондаренко. Но их позиции в целом остаются сильными в обществе, и поэтому эта группа перейдёт в оппозицию к Зеленскому и начнет целенаправленную кампанию по дискредитации президента.

«Мы также видим позицию западных государств, которые оказались обиженными тем, что Зеленский отказался выполнить их требования и оставить Рябошапку. Это давление может касаться информационной и финансовой сферы.

Опять же крайнее недовольство сейчас будет выражать МВФ, поскольку Зеленский проигнорировал команду представителя фонда в Украине Йосты Люнгмана оставить Маркарову на посту главы Минфина. Поэтому вполне возможно, что в этом отношении возникнут проблемы с МВФ.

Хотя новый министр финансов Игорь Уманский известен как очень толковый финансовый дипломат», — рассказал Бондаренко.

Он допускает, что против Зеленского может объединиться целая фронда, если представители транснациональных корпораций найдут общий язык с людьми Порошенко и олигархами, которые чувствуют себя обиженными.

От Гончарука до Шмыгаля. Какое наследство оставил один премьер другому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк — сообщил политолог.

В правительство вошли некоторые министры, которые работали в прежних Кабминах, — например, при Тимошенко, отмечает Даниил Богатырёв. Но ситуация изменилась, у Украины теперь другая экономика, «и смогут ли эти люди адекватно действовать в нынешних условиях — большой вопрос».

«Более того, у меня возникает большой вопрос относительно того, а можно ли сделать что-нибудь вообще, чтобы остановить, к примеру, падение промышленного производства или хотя бы его замедлить? Смогут ли разрулить ситуацию с пирамидой ОВГЗ (облигациями валютного государственного займа. — Ред.), которая грозит обвалиться.

А у нас еще мировой финансовый кризис на носу, как говорят экономисты. Плюс еще проблемы мировой экономики из-за коронавируса», — перечислил Богатырёв.

Проблем очень много, и возникает вопрос, смогут или все эти люди, не важно, являются ли они опытными, квалифицированными специалистами, или пришли со стороны бизнеса или откуда-то еще, смогут ли они действовать в этих реалиях эффективно.

С точки зрения профессиональной подготовки этот состав Кабмина выглядит лучше, чем прежний, говорит Владимир Воля. Но пока что, исходя из внешних признаков, нельзя говорить о том, что премьер-министр будет архитектором, добавляет эксперт.

«Мне кажется, что он больше похож на менеджера среднего уровня — очень квалифицированного. Но говорить о том, что он может конструировать какую-то эффективную государственную политику, мне кажется, пока рано», — заявил политолог.

Украинское правительство — от «грантоедов» к профессионалам. Кто есть кто в новом Кабмине © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

В то же время смены политики Зеленского не произойдёт ни в одном из сегментов, прогнозирует Воля.

Отставка Рябошапки: и Запад не помог

Уже в четверг Рада, на следующий день после назначения нового Кабмина, отправила в отставку и генерального прокурора Руслана Рябошапку. Им была недовольна фракция «Слуги народа» и сам Зеленский.

Одна из причин — блокирование уголовных дел, связанных с Порошенко. За Рябошапку вступился Запад во главе с американским посольством, но Рада всё равно проголосовала за недоверие к нему.

Даниил Богатырёв уточнил, что за Рябошапку вступался не Запад, а только его часть — продемократические и демократические элиты: Демократическая партия США и всех, кто с ней связан — «соросята», прочие грантовые структуры.

«Но, с моей точки зрения, здесь стратегический выбор сделан правильно, потому что у демократов очень мало шансов выиграть президентские выборы в США. Скорее всего, победит Дональд Трамп, и не нужно с ним портить отношения. Поэтому и нет смысла держать на посту генпрокурора, откровенного лоббиста интересов Демпартии, каким и был Рябошапка», — отметил эксперт.

Он считает, что новый генеральный прокурор или, возможно, исполняющий обязанности, будет действовать таким образом, чтобы не провоцировать американскую сторону: «он будет формально действовать в рамках закона, не будет делать громких политических заявлений».

Зеленский пошел против Запада: Рада уволила генпрокурора Рябошапку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Зеленский не первый раз демонстрирует, что у него есть своя позиция и что он не собирается идти на поводу у кого-то из западных держав», — сказал эксперт, не исключив, что в США оппоненты Трампа могут попытаться воспользоваться этой историей.

Новый генпрокурор: кого выберет Зеленский

Сегодня СМИ называют двух наиболее вероятных кандидатов на пост генпрокурора: юрист «Квартала 95» Сергей Ионушас и и.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова.

«Я думаю, что всё-таки Ионушас выглядит приоритетным, потому что его уже рассматривали на должность заместителя генпрокурора, и он для президента человек, вызывающий доверие», — говорит Владимир Воля.

Также звучала фамилия известного юриста Андрея Портнова, который настаивает на расследовании преступлений политиков и чиновников времён президента Порошенко.

«Я думаю, что вряд ли Зеленский пойдёт сейчас на такой смелый шаг. Лично я бы только приветствовал кандидатуру Портнова, я считаю его своим другом и человеком, который больше всех готов к этой должности.

Но его назначение вызовет такую реакцию со стороны постмайданных сил, что это может вызвать большие потрясения в обществе. Хотя мы видим готовность Зеленского к нестандартным и волевым решениям», — рассказал Кость Бондаренко.

Портнов был бы очень неплохим вариантом, отмечает Владимир Воля: он хороший, опытный юрист, судя по тому, как он находит поводы для того, чтобы сообщать о возможных правонарушениях в Госбюро расследований, «и было бы неплохо, если бы в руководстве Генпрокуратуры были бы представители разных политических лагерей».

Генпрокуратура Украины периода перемен. Кто посадит Порошенко? © пресс-служба ГП Украины

«Однако, скорее всего, нынешние власти уже определились с кандидатом, и это будет не Портнов. Но даже не будучи генпрокурором, он может серьёзно влиять на обстановку в стране и в частности на расследование этих громких дел.

Он уже оказал существенное влияние на отставку Рябошапки, привлекая внимание общественности к тому, как генпрокурор саботировал работу по делам Порошенко, в результате на это обратили внимание президент и его окружение», — сказал Богатырёв.