Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.
Праймериз в США, а проблемы на Украине
Важным событием для Украины стали итоги «супервторника» в США — праймериз Демократической партии. Джо Байден, за которым тянется шлейф «Украинагейта», победно вернулся в президентскую гонку и становится одним из главных «кандидатов в кандидаты в президенты».
Бывший вице-президент США Байден победил в 10 штатах: Техасе, Северной Каролине, Вирджинии, Алабаме, Арканзасе, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме и Теннесси.
Его главный соперник, который до «супервторника» был лидером внутрипартийной гонки, сенатор штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу в 3 штатах: Колорадо, Юта и Вермонт.
Впрочем, действующий президент США Дональд Трамп уже предупредил, что если его соперником на выборах станет Байден, глава Белого дома не даст забыть о его «проделках» на Украине.
Смена правительства и отставка Рябошапки уже показывает, что Зеленский собирается делать ставку именно на Трампа, хотя вряд ли будет совершать какие-то прямые действия в его поддержку. Такое мнение у директора Фонда «Украинская политика» Костя Бондаренко.
По его мнению, скорее всего Зеленский будет демонстрировать нейтральную позицию Украины, поскольку новые скандалы и упоминание Украины на американском направлении ему совершенно не нужны.
«Пока что Зеленскому удается петлять. Я вообще считаю, что у ЦРУ на Байдена уже столько компромата, что требовать его у Зеленского Трампу не понадобится», — отметил эксперт.
Американские выборы могут повлиять на Украину самым непосредственным образом, говорит политический эксперт Даниил Богатырёв, поскольку Трамп заинтересован в «вываливании как можно большего количества компромата на Байдена».
«Но тут речь, скорее всего, не идёт о расследовании как таковом, потому что не может же быть такого, чтобы американцы доверяли украинской стороне расследовать какие-то жизненно важные для них дела», — подчеркнул политолог.
Скорее всего, добавляет он, речь идёт о каких-то документах, которые у украинской стороны есть уже на Байдена, но которые она пока не хочет выдавать, чтобы не вмешаться в выборы на одной из сторон, не повторить ошибку Порошенко.
В свою очередь политолог-международник, эксперт Института анализа менеджмента политики Владимир Воля считает, что «разборки» между Трампом и Байденом уже давно «перестали быть шлягером».
«Даже если Трамп попробует использовать историю Burisma, не думаю, что украинская власть настроена на то, чтобы портить отношения с Демократической партией. Поэтому Украина будет маневрировать как-то, чтобы вроде бы не говорить «да» и не говорить «нет» Трампу.
Если будут какие-то контакты, в ходе которых будет присутствовать давление, то это опять-таки неизвестно, будет ли это работать против Трампа. Потому что это заезженная мыльная опера», — заявил Воля.
Новый Кабмин: прощание с «соросятами»
Вечером в среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое во главе с Денисом Шмыгалём. На заседании Рады и президент, и премьер повели себя вполне интеллигентно, рассыпались друг перед другом в комплиментах.
Спокойно прошло и назначение нового кабинета. Премьер-министр получил 291 голос.
Фактически из правительства удалены так называемые «соросята», то есть люди, ориентированные на доминирование иностранного капитала в Украине, отмечает Кость Бондаренко. Но их позиции в целом остаются сильными в обществе, и поэтому эта группа перейдёт в оппозицию к Зеленскому и начнет целенаправленную кампанию по дискредитации президента.
«Мы также видим позицию западных государств, которые оказались обиженными тем, что Зеленский отказался выполнить их требования и оставить Рябошапку. Это давление может касаться информационной и финансовой сферы.
Опять же крайнее недовольство сейчас будет выражать МВФ, поскольку Зеленский проигнорировал команду представителя фонда в Украине Йосты Люнгмана оставить Маркарову на посту главы Минфина. Поэтому вполне возможно, что в этом отношении возникнут проблемы с МВФ.
Хотя новый министр финансов Игорь Уманский известен как очень толковый финансовый дипломат», — рассказал Бондаренко.
Он допускает, что против Зеленского может объединиться целая фронда, если представители транснациональных корпораций найдут общий язык с людьми Порошенко и олигархами, которые чувствуют себя обиженными.
«В любом случае правительство практиков лучше, чем правительство теоретиков. (…) Я бы назвал это правительство правительством Зеленского-Ермака, поскольку Ермак сыграл большую роль в отставке правительства и формировании правительства нового. Так что будет новый центр влияния, новая перегруппировка сил и усиление влияния Банковой на процессы в исполнительной власти», — сообщил политолог.
В правительство вошли некоторые министры, которые работали в прежних Кабминах, — например, при Тимошенко, отмечает Даниил Богатырёв. Но ситуация изменилась, у Украины теперь другая экономика, «и смогут ли эти люди адекватно действовать в нынешних условиях — большой вопрос».
«Более того, у меня возникает большой вопрос относительно того, а можно ли сделать что-нибудь вообще, чтобы остановить, к примеру, падение промышленного производства или хотя бы его замедлить? Смогут ли разрулить ситуацию с пирамидой ОВГЗ (облигациями валютного государственного займа. — Ред.), которая грозит обвалиться.
А у нас еще мировой финансовый кризис на носу, как говорят экономисты. Плюс еще проблемы мировой экономики из-за коронавируса», — перечислил Богатырёв.
Проблем очень много, и возникает вопрос, смогут или все эти люди, не важно, являются ли они опытными, квалифицированными специалистами, или пришли со стороны бизнеса или откуда-то еще, смогут ли они действовать в этих реалиях эффективно.
С точки зрения профессиональной подготовки этот состав Кабмина выглядит лучше, чем прежний, говорит Владимир Воля. Но пока что, исходя из внешних признаков, нельзя говорить о том, что премьер-министр будет архитектором, добавляет эксперт.
«Мне кажется, что он больше похож на менеджера среднего уровня — очень квалифицированного. Но говорить о том, что он может конструировать какую-то эффективную государственную политику, мне кажется, пока рано», — заявил политолог.
Также он предлагает дождаться, когда Кабинет министров представит программу своей деятельности.
В то же время смены политики Зеленского не произойдёт ни в одном из сегментов, прогнозирует Воля.
Отставка Рябошапки: и Запад не помог
Уже в четверг Рада, на следующий день после назначения нового Кабмина, отправила в отставку и генерального прокурора Руслана Рябошапку. Им была недовольна фракция «Слуги народа» и сам Зеленский.
Одна из причин — блокирование уголовных дел, связанных с Порошенко. За Рябошапку вступился Запад во главе с американским посольством, но Рада всё равно проголосовала за недоверие к нему.
Даниил Богатырёв уточнил, что за Рябошапку вступался не Запад, а только его часть — продемократические и демократические элиты: Демократическая партия США и всех, кто с ней связан — «соросята», прочие грантовые структуры.
«Но, с моей точки зрения, здесь стратегический выбор сделан правильно, потому что у демократов очень мало шансов выиграть президентские выборы в США. Скорее всего, победит Дональд Трамп, и не нужно с ним портить отношения. Поэтому и нет смысла держать на посту генпрокурора, откровенного лоббиста интересов Демпартии, каким и был Рябошапка», — отметил эксперт.
Он считает, что новый генеральный прокурор или, возможно, исполняющий обязанности, будет действовать таким образом, чтобы не провоцировать американскую сторону: «он будет формально действовать в рамках закона, не будет делать громких политических заявлений».
Владимир Воля считает, что Рябошапка оказался ничьим — не принадлежащим к каким-то кланам.
«Зеленский не первый раз демонстрирует, что у него есть своя позиция и что он не собирается идти на поводу у кого-то из западных держав», — сказал эксперт, не исключив, что в США оппоненты Трампа могут попытаться воспользоваться этой историей.
Новый генпрокурор: кого выберет Зеленский
Сегодня СМИ называют двух наиболее вероятных кандидатов на пост генпрокурора: юрист «Квартала 95» Сергей Ионушас и и.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова.
«Я думаю, что всё-таки Ионушас выглядит приоритетным, потому что его уже рассматривали на должность заместителя генпрокурора, и он для президента человек, вызывающий доверие», — говорит Владимир Воля.
Также звучала фамилия известного юриста Андрея Портнова, который настаивает на расследовании преступлений политиков и чиновников времён президента Порошенко.
«Я думаю, что вряд ли Зеленский пойдёт сейчас на такой смелый шаг. Лично я бы только приветствовал кандидатуру Портнова, я считаю его своим другом и человеком, который больше всех готов к этой должности.
Но его назначение вызовет такую реакцию со стороны постмайданных сил, что это может вызвать большие потрясения в обществе. Хотя мы видим готовность Зеленского к нестандартным и волевым решениям», — рассказал Кость Бондаренко.
Портнов был бы очень неплохим вариантом, отмечает Владимир Воля: он хороший, опытный юрист, судя по тому, как он находит поводы для того, чтобы сообщать о возможных правонарушениях в Госбюро расследований, «и было бы неплохо, если бы в руководстве Генпрокуратуры были бы представители разных политических лагерей».
По своим профессиональным качествам Портнов, несомненно, сможет стать генпрокурором, говорит Даниил Богатырёв. Он достоин этого исходя уже из той работы, которую он проделал для расследования дел против Порошенко, — это гораздо больше, чем сделал Рябошапка, который саботировал расследование этих дел.
«Однако, скорее всего, нынешние власти уже определились с кандидатом, и это будет не Портнов. Но даже не будучи генпрокурором, он может серьёзно влиять на обстановку в стране и в частности на расследование этих громких дел.
Он уже оказал существенное влияние на отставку Рябошапки, привлекая внимание общественности к тому, как генпрокурор саботировал работу по делам Порошенко, в результате на это обратили внимание президент и его окружение», — сказал Богатырёв.